Cómo fue martirizado el Imam Reza (P):

Se narra de Muhammad ibn yahim que el Imam Reza (P) le gustaban mucho las uvas.

Cuando Mamun intentó asesinar al Imam (P), prepararon unas uvas y envenenaron las bayas con agujas venenosas durante unos días. Luego los llevaron al Imam Reza (P).

Imam Reza (P) fue envenenado después de comer estas uvas envenenadas y de esta manera fue martirizado. Abasalat Heravi, compañero del Imam Reza (P), dijo: Cuando Mamun salió de la habitación del Imam Reza (P), entré en la habitación del Imam (P).

el Imam Reza (P) me vio, dijo: "AbaSalat:" Finalmente, hicieron su trabajo”.

Entonces el Imam (P) comenzó a alabar a Dios.

El Imam Reza (P) era consciente de su martirio:

El Profeta del Islam (BP), al igual que Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib (P) y el Imam Musa ibn yafar (P) habían anunciado el martirio del Imam Reza (P) en Jorasán. El Imam Reza (P) también sabía de su martirio. Numan ibn Sa'd ha narrado: Ali ibn Abi Talib (P) dijo: Pronto un hombre de mis hijos será martirizado en Jorasán debido a la opresión y el veneno. Su nombre es mi nombre y el nombre de su padre es nombre de Musa ibn Imran.

Todo aquel que lo visite en Jorasán, Dios perdonara sus pecados del pasado ​​y del futuro, incluso si son del número de las estrellas en el cielo o las gotas de lluvia u hojas de árboles.

Además, el Imam Musa ibn ya'far (P) dijo: Mi hijo Ali (P) será martirizado por la opresión y estará enterrado junto a la tumba de Harón en Tus, quien lo visite en Tus es como quien ha visitado al Mensajero de Dios (BP) en medina.

Si el Imam Reza (P) sabía que Mamun lo martirizaría, ¿por qué no intentó ponerse a salvo?

Una de las creencias de los musulmanes es que el Profeta (BP) y el Imam (P) también sabían sobre eventos futuros.

Han adquirido este conocimiento de parte de Dios y a este se le conoce como; el conocimiento de lo oculto.

Pero los imames y profetas, a pesar de tener conocimiento de eventos futuros, vivían como gente común.

Por ejemplo, el Imam Reza (P), a pesar de saber que las uvas estaban envenenadas, las consumió. Hay varias respuestas a esta importante pregunta.

Algunas de las respuestas son:

Primero, han sido modelos y guías para la gente común.

Si los imames usaran su conocimiento de lo ocultos entonces sus vidas ya no serían normales y la gente común no podría usar las vidas de los imames como modelo y guía para sus vidas.

Segundo: Ahlul Bait (P) vivieron de acuerdo con la voluntad de Dios.

Dios quería que los imames no usaran su conocimiento de lo oculto en sus vidas cotidianas.

La presencia del Imam Yawad (P) junto a su padre en el momento del martirio:

Abasalat narra sobre la presencia del Imam Yawad (P) ante su padre, el Imam Reza (P):

Estaba de pie en medio de la casa triste y molesto que de repente vi a un joven muy hermoso en la casa que era el más parecido a imam Reza (P).

Me adelanté y dije: ¿por dónde has entrado a la casa, si la puerta está cerrada? El joven respondió: " El Dios que me trajo aquí desde Medina también entró por la puerta cerrada".

Le dije: "¿Quién eres?". Él dijo: "Soy la autoRezad de Dios sobre ti y soy el sucesor del Profeta y el Imám después de mi padre".

Oh, Abba Salat, soy Muhammad ibn Ali "Yawad". Luego se acercó a su querido padre y le dijo: "Entra también en la habitación".

Cuando los ojos de Reza (P) se posaron en su hijo, lo abrazó y besó su frente.

Luego, poco a poco, empezó a decir que no escuchaba nada.

La conversación continuó hasta que el espíritu celestial del Imam Reza (P) fue extraído de sus cuerpos. Después del martirio del Imam Reza (P), su hijo, el Imam Yawad (P), realizó el baño a su padre y lo cubrió.

Los chiitas y amigos del Imam Reza (P), cuando escucharon la noticia del martirio del Imam (P), se dieron cuenta de que Mamun Abbasi había martirizado al Imam (P).

Llegaron a la casa del Imam (P). Mamun envió a una persona a la gente y les dijo que el Imam (P) sería enterrado otro día.

La gente regresó a sus hogares, pero Mamun engañó a la gente porque enterraron el cuerpo del Imam (P) esa noche.

Es famoso entre los historiadores islámicos que Imam Reza (P) fue martirizado el último viernes del mes de Safar en las 203 d. H. a la edad de 55 años.

El lugar del martirio del Imam es la ciudad de Tus y su lugar de entierro fue en el jardín de Hamid Ibn Quhba en el pueblo de Sanabad, que más tarde pasó a llamarse Mash-had.