Assange en un callejón sin salida

Aunque tenga sus seguidores y detractores, su polémica trayectoria nos hace pensar en qué pudo hacer este activista del periodismo digital para ser perseguido por los gobiernos de Estados Unidos y vivir asediado durante años también por Inglaterra y Suecia. La agencia Reuters en abril del 2019 expresó:

"Assange es un héroe para algunos por exponer lo que quienes lo apoyan consideran el abuso de poder de los gobiernos y por defender la libertad de expresión, pero para otros es un rebelde que ha socavado la seguridad de los Estados Unidos."

Actualmente está acusado de espionaje y un cargo de uso indebido de computadoras por la publicación de WikiLeaks de cientos de miles de páginas de documentos militares secretos y cables diplomáticos. También se lo acusó de reclutar 'hackers' y conspirar con LulzSec y Anonymus para obtener acceso a datos clasificados, con el entonces analista de inteligencia del Ejército, Chelsea Manning, para 'hackear' una contraseña de un ordenador del Departamento de Defensa de EE.UU.

Los países hegemónicos y principalmente Estados Unidos condenan el espionaje de Assange y sienten vulnerada su seguridad, mientras ellos tienen toda la facultad para espiar a todo quien se oponga a su sistema imperialista, de control de la información. Seguramente el 'espionaje' es un derecho que les asiste para garantizar que sus verdades no sean descubiertas y para eliminar si es posible a todo quien se interponga en su camino.

Por otra parte, Kristinn Hrafnsson, editora y jefe de WikiLeaks dio a conocer en el 2019, que se ha realizó un gran operativo de espionaje en la Embajada de Ecuador en Londres, pues " hubo una solicitud para entregar los registros de visitantes de la embajada y las grabaciones de video desde las cámaras de seguridad”, quien agregó que presumía que la información se entregó directamente al gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Frente a estos hechos, Katu Arkonada de CubaDebate expresa acertadamente cómo actúa el Imperialismo, ‘Imperio de la Vigilancia' respecto al absurdo juicio a Julian Assange… "es una metáfora perfecta de cómo opera hoy el imperialismo estadunidense en el mundo. Son las fuerzas armadas, el Departamento de Estado y la CIA los que causaron miles de muertos en Afganistán, Irak, Libia o Siria, pero es a quien mostró al mundo esos crímenes a quien se quiere condenar a 175 años de cárcel por 18 delitos (17 de ellos tipificados por la Ley de Espionaje de 1917, aprobada con motivo de la I Guerra Mundial)"

Por estas razones cabe citar las palabras muy oportunas de Snowden:

"No se puede condenar a Assange bajo la Ley de Espionaje sin exponer a The New York Times y otros medios a los mismos cargos"

Por esta sencilla razón, Assange ha recibido el respaldo de miles de ciudadanos que se oponen al abuso de poder y ganar simpatía de estudiantes, académicos y de colectivos que defienden de los derechos humanos y la verdadera libertad de expresión. He aquí algunos ejemplos más notorios mencionados en RT:

Centenares de personas en masiva marcha en Londres exigen en Londres la liberación del fundador de Wikileaks, Julian Assange, dos días antes del comienzo de un juicio en el que se decidirá sobre su extradición a Estados Unidos. Al grito de “solo hay una decisión, no a la extradición”, los manifestantes marcharon hasta la Plaza del Parlamento.

En Astralia, más de 100 médicos piden "acabar con la tortura "a Assange y exigen prestarle atención sanitaria "antes de que sea tarde"

Incluso el Relator especial de la ONU, Nils Melzer, en su momento, pidió al Gobierno de Ecuador que no expulse a Julian Assange, el fundador de Wikileaks, de su embajada en Londres ni suspenda su asilo político:

"Si Assange es expulsado de la Embajada de Ecuador, es probable que sea arrestado por las autoridades británicas y extraditado a los Estados Unidos", dijo el experto de la ONU. “Tal respuesta podría exponerlo a un riesgo real de violaciones graves de sus derechos humanos, incluida su libertad de expresión, su derecho a un juicio justo y la prohibición de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

Hoy es un hecho que su vida peligra. Ya durante su larga estadía en la embajada de Ecuador en Londres había sospecha de envenenamiento sistemático o posible secuestro.

El mismo funcionario de la ONU quien visitó a Assange en la prisión de máxima seguridad londinense el año pasado declaró que el activista australiano mostraba "signos claros de una prolongada tortura psicológica".

Otra información manifiesta: Assange sufre de depresión y existe un riesgo "muy alto" de suicidio si es extraditado a EE.UU. Así lo expresó el psiquiatra y profesor emérito de neuropsiquiatría en el King's College de Londres, quien testificó que visitó a Assange unas 20 veces en la prisión de alta seguridad londinense de Belmarsh, donde el activista está recluido mientras espera la resolución sobre su extradición. (RT sep. 2020)

Otra noticia lamentable respecto a su salud, Stella Moris, pareja de Assange reveló sobre los abusos que sufre en prisión:

"Cada día a Julian lo despiertan a las 5 de la mañana, lo esposan, lo meten en celdas de detención, lo desnudan y someten a rayos X. Lo transportan [al tribunal] durante 1,5 horas en lo que parece un ataúd vertical en una furgoneta claustrofóbica. (RT. sep 2020)

Situación que también fue denunciada por su abogado defensor Edward Fitzgerald, aseguró que su cliente fue sometido a varios casos de maltrato. "Assange fue esposado once veces, desnudado dos veces"

La Justicia británica rechazó liberar a Julian Assange por riesgo de coronavirus

pese a su quebrantada salud, y rehusó dejarlo salir con un brazalete electrónico, como propuso su abogado.

Finalmente, la situación del activista Julián Assange es delicada, sin embargo es un vivo ejemplo de valiente periodismo y resistencia ante el poder de la información.

Fátima Torres