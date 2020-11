En el año 260 de la hégira lunar (873 d. C.), otra flor del jardín de Ahlul Bait del Profeta (P) partió de esta vida y el sol de su vida se apagó. El Imam Hasan Askari (P) fue martirizado ese día por la conspiración de uno de los gobernantes de la monarquía Abbasi.

Al mismo tiempo que ofrecemos nuestras condolencias por el aniversario del martirio del Imam Hasan Askari, les invitamos a que nos acompañen hasta el final de este texto preparado con este motivo.

Los califas de los omeyas y los abasíes, durante su gobierno, se esforzaron por impedir la influencia intelectual y espiritual de Ahlul Bait del Profeta entre la gente; porque vieron la existencia de esas grandes personalidades como un serio obstáculo para la implementación de sus políticas opresivas y demagógicas.

Por esta razón, la familia del Profeta se encontraba en las condiciones más difíciles y las dificultades que les causaban los califas. En el caso del Imam Hadi, el padre del Imam Hasan Askari, los abbasíes alcanzaron su punto máximo de persecución, por lo que no podía estar fácilmente presente entre el pueblo de su época, especialmente entre sus seguidores. Los califas abasíes llevaron al Imam Hasan y su padre a Samarra, el centro del califato una ciudad en Irak de hoy, con el objetivo de ponerlos bajo el control total del gobierno.

Entre los gobernantes abbasíes, Motamed infligió la mayor persecución al Imam Hasan Askari y sus seguidores y lo encarceló durante algún tiempo. Motamed era una persona ambiciosa y sabía que si el Imam estaría libre de educar e informar a la gente, tarde o temprano seguidores del Imam derrocarían a la monarquía cruel de Abbasi.

Por otro lado, las narraciones del Profeta según las cuales el Imam Hasan Askari iba a tener un hijo que establecería la justicia en todo el mundo y derrocaría al gobierno, habían llegado a oídos de Motamed y otros gobernantes de esta monarquía. Por esta razón, el Imam Hasan Askari (P) fue objeto de persecuciones y controles más severos.

A este respecto, dice el mismo Imam: "Los omeyas y los abbasíes nos apuntaron con sus espadas por dos razones. Primero, sabían que dirigir los territorios islámicos no era su derecho y que no tenían ningún permiso sobre ellos. Estaban aterrorizados y ansiosos de que nos levantáramos para establecer el estado justo. En segundo lugar, entendieron por hadices claros y ciertos que la destrucción del dominio de los opresores está en nuestras manos, y saben muy bien que ellos mismo son opresores. Por eso intentaron matar al linaje del Profeta para evitar el nacimiento del Levantador de la Familia del Profeta".

A pesar de todas las hostilidades que los gobernantes abbasíes entablaron con los Ahlul Bait, este comportamiento no impidió que el Imam Hasan Askari guiara a estos gobernantes con benevolencia y resolviera muchos de los problemas que el Estado de aquel entonces enfrentó a lo largo de su historia.

El Imam Fue el principal científico y líder de los luchadores políticos e ideológicos de su tiempo. La escuela de Ahlul Bait en la época del Imam Hasan Askari fue la única vía para conocer el islam verdadero; y eso fue con la ayuda de un grupo de los compañeros del Imam quienes fueron los alumnos de él y los narradores de hadices. Además, como se había planeado por el Imam, los alumnos de su escuela, fueron buscadores de conocimiento e invitadores a la línea de Dios y la ley islámica.

El Imam Hassan Askari luchó contra las herejías a pesar de las difíciles condiciones políticas de su tiempo en el proceso de defender la ley islámica. Educar a científicos y sabios que iban a explicar las ideas islámicas puras y establecer una red de comunicación con los chiíes del mundo en los lugares más lejanos y prepararlos para la ausencia del Duodécimo Imam (que Dios acelere su llegada), se encuentran entre las actividades importantes que el Imam Hasan Askari llevó a cabo.



El comportamiento del Imam en la sociedad

El Imam Hasan Askari (P) era de las personas más generosas y había designado representantes en la mayoría de las regiones islámicas para solicitar los derechos de la gente, los pobres, los necesitados y los desamparados, y había hecho un pacto con los ricos para usar parte de su propiedad para el bien y resolver disputas.

En su consejo, el Imam pidió a la gente que mantuviera la autoestima y la paciencia frente a las dificultades de la vida. Entre sus consejos se encuentra parte de su sugerencia a uno de sus compañeros cuando dijo: "Tanto como pueda y soporte, no tenga solicitud a nadie; porque cada día es un nuevo sustento, y sepa que la insistencia en los deseos destruye la dignidad y el valor humano. Así que tenga paciencia hasta que Dios le abra la puerta. Los beneficios y las bendiciones siempre tienen un tiempo, así que no se apresure a tomar una fruta que aún no ha madurado, porque la disfrutará a su debido tiempo".

La importancia de pensar

En todos sus consejos, el Imam Hasan Askari esperaba que sus seguidores fueran de los pensadores; el Imam, igual que sus padres y el Profeta de Dios, invitaba al ser humano a pensar.

Realmente, según este Imam el pensar conduce al corazón consciente y las llaves de las puertas de la sabiduría resuelven cualquier problema. Las personas que no piensan y no prestan atención para ver la verdad con los ojos de su alma, serán reunidas ciegas en el Día del Juicio. El Imam declara este hecho para uno de sus seguidores en una carta de la siguiente manera: Dios ha completado sus bendiciones sobre nosotros; así que debemos saber que no podemos dejar el mundo con los ojos cerrados, hay que pensar desde el corazón y hay que saber los ojos no se vuelven ciegos, pero los corazones sí se vuelven ciegos.

Obviamente, la fe derivada del pensamiento conduce a la acción y al recuerdo de Dios.



El fin de la vida del Imam

Finalmente, Motamed no pudo soportar la presencia de una persona tan sabia e influyente en la sociedad y envenenó al Imam Hasan Askari (P) a mano de uno de sus parientes. Como resultado, el Imam estuvo mal durante varios días. Durante estos días, Motamed enviaba constantemente médicos de la corte a la cabecera del Imam para que la gente pensara que padecía una enfermedad natural. Después de un breve período de enfermedad grave, el Imam fue martirizado el viernes 8 de Rabi al-Aval, de 260 de la hégira lunar.