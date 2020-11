Repasando la Historia: 27 de octubre de 2020

1. Un día como hoy hace 528 años, el 27 de octubre de 1492:

El marinero italiano Cristóbal Colón llegó a Cuba por primera vez. En ese momento, había aproximadamente un millón de indios viviendo en Cuba. La Isla Caribeña quedó bajo el dominio colonial español antes que el resto de las Américas, y fue la base principal de su invasión a otras partes del continente.

2. Un día como hoy hace 62 años, el 27 de octubre de 1958:

Once años después de la independencia de Paquistán, mientras Paquistán atravesaba un período de inestabilidad política, el general Mohammed Ayub Khan, uno de los comandantes del ejército de Paquistán, tomó el poder del país tras un golpe incruento y Iskander Ali Mirza, quien en ese momento era el primer presidente de Paquistán, se vio obligado a dimitir. Primero comandó el ejército y luego el Ministerio de Defensa, y también fue vicepresidente antes del golpe. Después del golpe, asumió la presidencia y el primer ministro, declarando la ley marcial en Paquistán. Aunque Ayub Khan ganó las elecciones presidenciales de 1965 siete años después, se enfrentó gradualmente a levantamientos populares debido a los crecientes problemas económicos y políticos. Entonces decidió restaurar algo de libertad social. En este sentido, creó núcleos denominados unidades democráticas fundamentales. Después de no hacer mucho para satisfacer las demandas del pueblo musulmán de Paquistán, el general Ayub Khan entregó el poder a su yerno, el general Yahya Khan, en 1969 después de once años en el poder.