La Apertura 10: Exegesis del Sagrado Corán, Sura 31 “Luqman”

Islamaldia- La humildad es una virtud ética, no la obsecuencia que es el exceso de humildad por interés, no veraz y no la arrogancia. La humildad significa sumisión frente a la verdad. El elogio por encima de lo que se merezca es adulación y en menor medida es defecto en la expresión o envidia. La arrogancia tiene como fuente al complejo de inferioridad. Siente una humillación en sí mismo. Dijo el Imam Sadiq (la Paz de Dios sea con él): Humildad es reconocer los derechos de los demás. La arrogancia es el principio del ateísmo.