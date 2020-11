Insultos a Lo Sagrado

¿Libertad de Expresión?

Los gobiernos occidentales afirman defender esta “libertad de expresión” como aparece en casi todas las constituciones del mundo, sin embargo, esta no es la realidad. Por todo el planeta hay personas que han sido encarceladas –o sufre algo peor– simplemente por expresar opiniones que vayan en contra de sus gobiernos o que simplemente sientan que estas opiniones ponen en riesgo sus dominós. Incluso, hay temas que no pueden ponerse en duda o no pueden ser criticados como es el tema del holocausto judío, la ideología de género entre otros. Otro ejemplo, es el caso de Julian Assange; programador, periodista, activista de Internet, fundador sitio web WikiLeaks, arrestado por la publicación de supuesto material confidencial del ejército de los Estados Unidos en la plataforma WikiLeaks.