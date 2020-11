Fútbol: El Batacazo Español ante una sumisa Alemania

La previa al partido España vs Alemania se calentaba de una gran manera, donde se esperaba que los actores brinden un gran espectáculo y una batalla sin tregua en el campo de juego, pero solo la Selección Española brillo de gran manera, desbaratando a una desconocida Alemania

La selección española brindo un show de goles de la mano de Morata a los 17´ minutos que marco el primer gol y abrió el arco para una lluvia de goles, con el pasar del tiempo se vio el trabajo de Luis Enrique en sus dirigidos, que con gran destreza sus jugadores aprovecharon las jugadas creadas con rapidez y dinámica para si infringir un daño letal en la zaga alemana.

El Primer tiempo se vio un juego colectivo y muy ordenado por parte de la selección española que, con jugadores como Ferran Torrez, Morata y Rodri, liquidaron a Alemania en la primera parte del juego. España jugo lejos de su área y marco los goles en tiempos precisos, evitando así la reacción del equipo germano, la mejor manera de imponerse en el campo de juego fue con pases precisos, una gran presión en el medio campo, ataque y rapidez por las bandas y remates de larga distancia.

La seguidilla de goles llego a los 33 minutos con Ferran Torres, a los 38´ Rodri marco el tercero, de esta manera se fueron al descanso. Ya en la segunda mitad del partido, España no aflojo el ritmo de juego y cosecho el cuarto tanto del partido a los 55´ min. de juego de la mano de un inspirado Ferran Torres, que aumento su cuenta personal a los 71´ min, ya llegando al final del juego para colocar la cereza a la torta Mikel Oyarzabal marco el sexto tanto a los 89´min. Esta victoria hace que reviva la ilusión de la afición española.

Por su parte Alemania en una noche para el olvido, no contaba con Joshua Kimmich de esta manera no existía en el campo de juego la tradicional autoridad y personalidad que caracteriza al equipo alemán en sus distintos cotejos, otro detalle que no paso desapercibido fueron las bandas del equipo alemán que se vieron superados por la velocidad de Ferran Torres, un medio campo algo desordenado donde Gundogan no logro contener a los españoles y tampoco genero juego colectivo pues se lo vio algo incomodo en la posición, Tony Kroos no logro tener proyección de juego.

A pesar de contar con un tridente ofensivo interesante con Gnabry, Sane y Werner, al final escasamente este último delantero trataba de invadir el área chica del team español, pero quedo aislado tras varios intentos del delantero sofocado por una sólida defensa española.

Al equipo germano durante todo el juego se lo vio deslucido, el portero Neuer trato de hacer frente a los embates españoles, pero a pesar de su gallardía no evito la catástrofe del 6 a 0, cabe destacar que el portero alemán fue el único que estuvo a la altura del juego, que más allá del marcador fue importante para sofocar la ofensiva española, la defensa confundida y evidentemente nerviosa fue una de las mayores responsables de esta dura derrota, definitivamente la renovación alemana tendrá un proceso mas largo para llegar a ser ese equipo sólido, contundente e impenetrable que arraso en años pasados y fue un equipo de renombre mundial.

Roberto Vera Pardo