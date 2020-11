Bajo El Abrigo Del Onceavo Sol

Las calles de Medina se han llenado de nuevo con el aroma del jazmín y el sonido de las alas de los ángeles fluye sobre la ciudad.

El cielo está lleno de ángeles cantando. Un ejército de ángeles desciende del trono hacia la alfombra. Medina está envuelta de luz y felicidad. Bienvenido! ¡Oh, sol para nuestras vidas! ¡El onceavo Imam! Eres una de esas bellezas celestiales que junto con los corazones de los amigos y de los enemigos vinieron a verte, se inclinaron ante ti e involuntariamente movieron sus labios para alabarte...

El octavo día del mes de Rabi al- Sani en el año 232 después de la Hégira, la noticia del nacimiento de uno de los descendientes del Profeta se difundió en Medina causando alegría y felicidad entre la gente. La voz de este bebé bendito adornaba la ciudad. Sí… ese niño como una pequeña estrella, no era otro que el Imam Hassan Askari, al que se hace referencia con el sobrenombre de "Abu Muhammad".

El Santo Profeta del Islam, el Profeta Muhammad (P) dijo: "Mi familia es como el arca de Noé, quien se refugie en ellos se salvará y quien se separe terminará ahogado y destruido"

Nosotros también nos refugiamos en el barco salvavidas del undécimo líder por obediencia a lo que dijo el Profeta, esperando seguir los pasos de este Imam.

Felicitaciones a todos los amantes de la familia del Profeta del Islam por el aniversario del nacimiento de este Gran Imam.

El Imam Hassan Askari (P) durante sus 28 años de una vida bendecida, dejó un legado precioso y eterno al mundo, a pesar de que siempre vivió en las condiciones más difíciles. Su primer paso fue presentar el Islam puro de Muhammad (PB) y explicar sus ideas constructivas, dinámicas y vivificantes. El siguiente paso importante fue descartar las dudas y responder a las preguntas y problemas planteados por los opositores y eruditos religiosos que se vendieron al mundo material y podían dañar la imagen brillante y racional del Islam.

Planificación, organización y administración de actividades políticas fue otro paso dado por el Imam Askari, a pesar de todas las amenazas que recibía. En la práctica demostró que la religión y la política son inseparables. El Imam Hadi (P), el estimado padre del Imam Hassan Askari, dijo a uno de sus compañeros: "Mi hijo Hassan tiene la naturaleza más correcta y el argumento más sólido. Es mi hijo mayor y mi sucesor, la fuente del Imamato llega hasta él. Todo lo que me preguntaban a mí, pregúntenselo a él, pues todo lo que se necesita está con él.

El Imam enfrentó difíciles condiciones y obstáculos para lograr sus objetivos. La política de los califas abasíes se basaba en el engaño y la hipocresía. En ese momento, tuvo que organizar a los seguidores de La 'Gente de la Casa' del Profeta y darles esperanza para el futuro. Por otro lado, la fuerza y expansión del chiísmo durante el Imamato del undécimo líder chií, hizo que el califato mantuviera al Imam bajo asedio y no le permitiera realizar ninguna actividad. Sin embargo, este querido Imam aprovechó todas las oportunidades que tuvo para liderar el movimiento chií e hizo grandes cosas en el breve período de su Imamato.

Entre los esfuerzos científicos del Imam estaba el establecer una red de comunicación con los chiíes en varias regiones mediante el nombramiento de representantes y el envío de mensajeros y recados. Entre las actividades políticas secretas se encuentran el apoyo financiero a los chiíes, además el fortalecimiento y justificación política de sus líderes. Crear un espíritu de esperanza entre la gente y los revolucionarios sobre el futuro de la nación Islámica y prepararlos, especialmente a los chiíes para el momento de la ocultación de su hijo Mahdi (P) fue una de las gestiones especiales del Imam Askari (P) para que la gente nunca se sintiera decepcionada y dubitativa y estén seguros de que la infrangible promesa divina se va a cumplir. La misma promesa sobre la que Dios Todopoderoso, dice: "Nosotros quisimos favorecer a quienes habían sido desfavorecidos en la Tierra y les hicimos dirigentes y les hicimos los herederos" (El Relato, versículo 5).

El Imam Hassan Askari (P) en cuestión de buenas acciones y comportamiento fue el mejor ejemplo para la gente de su tiempo. El autor del libro Al-Fusul Al-Mohemma, Ibn Sabbagh Maliki, un erudito sunita del siglo IX escribe sobre el Imam Hassan Askari (P): "Tenía todas las características necesarias para el puesto de Imamato y el liderazgo adecuado. En términos de ciencia y ascetismo, perfección del intelecto, sabiduría, infalibilidad, coraje, generosidad, magnanimidad y muchas acciones y comportamientos que acercan al ser humano a Dios. Es decir, las características que su abuelo había mencionado o referido explícitamente sobre su Imamato, califato y sucesión".

No solo los sinceros sino también los enemigos del Imam Askari (P) lo han elogiarlo y alabado. En la época de Motamed Abbasi, este encarceló al Imam Askari (P) y constantemente preguntaba sobre la condición del Imam y su comportamiento para ver en su ilusa imaginación si había habido un cambio en la postura de principios del Imam o si todavía seguía firme en su inflexibilidad. Pero cada vez que sus mercenarios le informaban que no sólo no había cambios en las posiciones religiosas del Imam, sino que pasaba sus días ayunando y sus noches rezando y adorando. Un funcionario del gobierno Abasida dijo lo siguiente sobre su encuentro con el Imam en prisión: "Cuando me miró, estaba tan fascinado por su apariencia celestial y espiritual que sentí como si no fuera dueño de mí mismo".

Por lo tanto, para engañar al pueblo, Motamed emitió la orden de liberación del Imam Askari. De hecho, la inspiración de este Imam fue el verso del Corán que dice: "¡Oh vosotros, los que creéis! Buscad ayuda en la paciencia y en la oración. Ciertamente, Dios está con los que son pacientes" (Sura la Vaca, versículo 153).

El Imam Hassan Askari (P) fue el referente del pueblo en momentos de apuros y dificultades y a pesar de las restricciones y obstáculos creados por el gobierno para su comunicación con el pueblo, trató de siempre ayudarlos. El alcance de su grandeza y generosidad fue tal que muchas personas se beneficiaron de ella.

Ali hijo de Ibrahim narra: "Los problemas económicos me habían dificultado la vida. No sabía cómo sacar al dragón de la pobreza de mi casa. Había oído que el Imam Askari (P) era un hombre benévolo y afligido con los pobres. Acompañado de mi hijo nos dirigimos hacia la casa del Imam, en el camino le dije: ‘Ojalá el Imam me de quinientos dinares. Compraré ropa por doscientos dinares, otros doscientos en harina y el resto lo utilizaré en otros gastos de subsistencia’. Mi hijo también dijo: ‘Ojalá me de trescientos dinares. Compraré cien dinares en tinta, otros cien en ropa y el resto en viajes’.

Estábamos absortos en nuestros pensamientos cuando llegamos a la casa del Imam. Tocamos la puerta, el sirviente del Imam Hassan salió y dijo directamente: ‘Si eres Ali hijo de Ibrahim y a la persona a tu lado es tu hijo Muhammad, entren’. Sorprendidos, ingresamos en la casa. El querido Imam me dijo: ‘¿Por qué si no hasta ahora has venido para satisfacer tus necesidades?’ Me quedé avergonzado. El Imam habló por un tiempo, pero no se dijo nada sobre dinero y nosotros no expresamos nada sobre nuestras necesidades y la cantidad que pedíamos.

Al final nos retiramos. El sirviente del Imam nos acompañó hasta la puerta y nos dio dos bolsas y dijo: ‘¡En esta bolsa hay quinientos dinares para que usted (Ali hijo de Ibrahim) cubra sus necesidades! Y en esta bolsa, hay trescientos dinares para ti (Muhammad, hijo de Ali Ibrahim) para cubrir tus gastos’. Aturdidos por lo sucedido, tomamos las bolsas de dinero y nos despedimos del siviente. Mientras nos perdíamos en nuestros pensamientos y en el asombro por toda la generosidad del Imam, nos fuimos”.

El Imam Askari (P) no escatimó esfuerzos para difundir y aumentar las enseñanzas del Islam puro de Muhammad (PB) tal como lo habían hecho sus ancestros. Además de iluminar el pensamiento general, educó a personalidades destacadas. Después de 28 años de su vida llena de bendiciones, fue martirizado en el año 260 después de la Hégira debido al veneno que le dio el califa de la época. Su bendita sepultura se encuentra en la ciudad de Samarra, lugar de visita de los amantes de Ahlul Bait.

Felicitando a todos por el aniversario del nacimiento del Imam Hassan Askari (P), le pedimos a Dios Todopoderoso que nos conceda el éxito en el camino de la verdad y que luchemos por la satisfacción divina y el adorno de las virtudes morales.