Martirio de la honorable Fátima al-Masuma (P)

Sin embargo, en el año 200 AH, Ma’mun Abbasi convocó al Imam Rida (la paz sea con él) a Marv. Una vez más, Fatima al-Masuma (la paz sea con ella) fue separada de su cuidador. El Imam Rida (la paz sea con él) se fue de Medina sin ninguno de sus familiares. Un año después, la dama Masuma (la paz sea con ella), junto con algunos de sus hermanos y sobrinos, dejaron Medina para ir a Marv a visitar a su hermano, el Imam (la paz sea con él). En el camino, fue recibida por muchos admiradores de Ahlul Bait (la paz sea con ellos). Siempre que entraba a un pueblo, era recibida por grandes grupos de personas. Al igual que Zaynab (la paz sea con ella) antes que ella, la dama Masuma (la paz sea con ella) informó a la gente de cada pueblo y ciudad en la que se detuvo sobre el estado oprimido de su hermano. Esto no les cayó bien a los partidarios y servidores del régimen abasí. Atacaron su caravana en la ciudad de Saveh en el actual Irán y mataron a todos sus hermanos y sobrinos. Y según algunos relatos, la envenenaron.

Se puso muy enferma debido al veneno o al dolor extremo de ver a sus seres queridos masacrados ante sus ojos. Ya no era posible viajar a Marv, por lo que preguntó sobre la distancia de Qom. Ella eligió ir a Qom porque dijo: "He escuchado de mi padre que Qom es el centro de nuestros seguidores (chiítas)". La gente le informó de la distancia exacta y ella fue a Qom en lugar de Marv. Cuando los líderes y la gente de Qom se enteraron de sus intenciones de ir allí, se emocionaron. Llegó a Qom el 23 de Rabi al-Awwal, 201 AH, y fue recibida por una gran multitud de personas. Pasó 17 días en Qom adorando a Dios. Después de diecisiete días, murió a causa de su enfermedad y fue enterrada donde descansa su santuario hoy.

Sus enseñanzas

Entre las lecciones importantes que enseñó la dama Masuma (la paz sea con ella), está la completa sumisión a la voluntad de Dios y la completa obediencia al Imam de su tiempo. En su viaje de Medina a Qom, habló todo el camino contra la opresión y ayudó a los oprimidos. En eso había otra gran lección para los musulmanes y la humanidad.

También narró tradiciones del Profeta y su Ahlul Bait. De entre ellos, ha relatado de honorable Fatima Zahra (la paz sea con ella), quien ha relatado de su padre, el Mensajero de Dios: "Sabed que quien muere con el amor de Muhammad (la paz sea con él y su sagrada familia) y su familia, muere mártir".

Lo que es interesante es que entre las palabras que están talladas en hermosa escritura árabe en la cúpula de su santuario está la siguiente: “Zamakhshari ha relatado en su comentario [del Corán] llamado Al-Kashshaaf y Tha'labi en su comentario Kashf al-Bayan del Mensajero de Dios: 'Sepa que quien muere con el amor de Muhammad (la paz sea con él y su sagrada familia) y la Casa de Muhammad muere mártir. Sepan que quien muere con el amor de Muhammad y la familia de Muhammad muere mientras todos sus pecados son perdonados. Sepan que quien muere con el amor de Muhammad y la familia de Muhammad muere como un completo creyente. Sepan que quien muera con el amor de Muhammad y la Casa de Muhammad recibirá las buenas nuevas del paraíso de los ángeles de la muerte, Nakeer y Munkar (los dos ángeles que cuestionan el alma en las tumbas). Sepan que quien muera con el amor de Muhammad y la familia de Muhammad será elevado al paraíso. Sepan que quien muera con el amor de Muhammad y la Casa de Muhammad, Dios le abrirá dos puertas hacia el paraíso en su tumba. Sepan que quien muera con el amor de Muhammad y la Casa de Muhammad, Dios hará de su tumba el lugar de peregrinaje de los ángeles de la misericordia.

“Sepa que quien muere con odio por Muhammad y la familia de Muhammad, vendrá el Día del Juicio final, mientras está escrito entre sus ojos “sin esperanza de la misericordia de Dios”. Sepan que quien muere con odio por Muhammad y la Casa de Muhammad, muere como infiel. Sepan que quien muera con odio por Muhammad y la familia de Muhammad, no olerá el aroma del paraíso '”.

Sabemos que el aroma del paraíso se puede oler desde una distancia de 500 años de viaje. Una persona así estará tan lejos del paraíso que ni siquiera podrá olerlo, y mucho menos verlo.

Las recompensas por visitar su santuario

La mayoría de los musulmanes saben que visitar los santuarios y lugares de enterramiento de personas piadosas es muy recomendable en el islam. La razón es que estos terrenos sagrados son lugares altamente espirituales que pueden tener un profundo efecto espiritual en el visitante. Todos los musulmanes visitan y honran el santuario sagrado del Profeta del Islam. Y nos ha aconsejado que visitemos las tumbas de su Ahlul Bait (la paz sea con ellos). Y Ahlul Bait (la paz sea con ellos) nos ha animado a visitar el santuario de La dama Masuma.

El libro Thawaab al-A'maal relata de Sa'ad que le preguntó al Imam Rida (la paz sea con él) sobre Fátima, hija de Musa. El Imam dijo: "Quien la visita, para él es el paraíso". Y se ha relatado en Kaamil al-Ziyaara que el Imam Yawad (la paz sea con él) ha dicho: "Quien visite la tumba de mi tía paterna en Qom tendrá el paraíso". Bihar al-Anwar, vol. 60, pág. 216, relata que el Imam Sadiq (la paz sea con él) dijo: "En verdad, mi santuario y el santuario de mis hijos después de mí es Qom".

Cabe mencionar que las nobles recompensas que se obtienen por visitar el santuario de La dama Masuma (la paz sea con ella) no son para quienes descuidan las enseñanzas y la ética del islam, luego obtienen una visa, compran un boleto de avión, van a Qom, visitan su santuario sagrado y tenga la seguridad de que irán al paraíso. Más bien, estas recompensas son para aquellos que aprenden la lección de esta visita. Visitar su santuario incluye la oración, que dirige la atención hacia la importancia de la oración. Recitar el Ziyarat (salutación) incluye versículos del Corán y narraciones, que dirige nuestra atención a la importancia del Corán y los dichos de nuestro Profeta (la paz sea con él y su sagrada familia) y Ahlul Bait (la paz sea con ellos). Visitarla tiene su etiqueta especial, como llevar ropa bonita y limpia, darse un baño ritual, dar caridad de antemano, tratar a sus visitantes con amabilidad y respeto, etc. Por lo tanto, dirige nuestra atención hacia las etiquetas islámicas vitales, como recordar a Allah, tratar a las personas con amabilidad, etc. Sin embargo, si simplemente vamos a visitar su santuario y descuidamos todo lo que nos corresponde, no deberíamos esperar el paraíso a cambio.

La Ciudad Santa de Qom

A lo largo de la historia islámica, Qom siempre ha jugado un papel importante, especialmente como ciudad de los seguidores de Ahlul Bait (la paz sea con ellos). Continúa desempeñando este papel en la actualidad y actualmente se considera el mayor y principal centro de aprendizaje de la teología chiita. Estudiantes de todo el mundo van allí para realizar estudios islámicos. Los mejores clérigos y eruditos chiítas viven allí. Y la mayoría de los principales académicos del mundo chiíta han estudiado allí en un momento u otro.

Qom también se ha mencionado favorablemente en narraciones islámicas. Qadhi Nurullah ha narrado del Imam Sadiq (la paz sea con él): “Dios tiene un santuario, que es La Meca. El Santo Profeta tiene un santuario, que es Medina. Hay un santuario para el líder de los creyentes Ali en Kufa (Najaf). De hecho, Qom es el Kufa más pequeño, y hay tres puertas de las ocho puertas del paraíso. Una mujer de mi descendencia, cuyo nombre es Fátima, hija de Musa, morirá allí, y por su intercesión, todos los chiítas entrarán en el paraíso ".