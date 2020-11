Las 20 instrucciones para prevenir la Covid-19 son las siguientes:

1. Bajo ninguna circunstancia debe tocarse la cara con las manos (no se toque los ojos, la nariz y la boca bajo ningún concepto).

2. Lávese las manos regularmente (cada hora) con agua y jabón (al menos 20 segundos) o desinfécteselas con alcohol superior al 60 % (entre 60 y 70 %).

3. No salga de casa excepto en casos de emergencia.

4. Evitar darse la mano o besar a los demás.

5. Mantenga una distancia de 2 metros con otras personas (especialmente personas que tienen síntomas de enfermedad como tos o fiebre).

6. Si tose o estornuda, coloque un codo doblado (doble el brazo y colóquese el codo frente a la boca) o un pañuelo de papel (que debe arrojar inmediatamente a la basura) frente a la boca.

7. Si sale de casa y no tiene acceso a detergentes, utilice un desinfectante con alcohol superior al 60 % (entre 60 y 7 0%).

8. No saque el teléfono móvil del bolsillo fuera de casa (excepto en caso de emergencia).

Acciones obligatorias al regresar a casa

Los siguientes pasos son muy muy importantes al regresar a casa y deben seguirse paso a paso y con cuidado:

9. A) Deje la puerta del baño abierta de antemano, si la puerta no está abierta, ábrala con una toalla de papel e inmediatamente arroje la toalla en un cubo de basura cerrado y desinfecte la manija después de terminar el trabajo).

B) Desinfecte completamente su teléfono móvil primero con una toallita con alcohol y luego con un desinfectante con alcohol por encima del 60 a 70% y colóquelo en un pañuelo (si usa una funda protectora, retire la funda protectora y coloque el teléfono y desinfecte la funda completamente).

C) Quítese la ropa y cuélguela lejos de la ropa de su hogar y otras cosas.

D) Vaya al baño nuevamente y lávese bien las manos.

E) Después de estos pasos, puede usar su ropa de hogar.

Instrucciones antes y después de comer

10. Lávese las manos antes, durante y después de cocinar, antes de comer y después de ir al baño. No olvide no tocarse la cara (ojos, nariz y boca) bajo ningún concepto, en cualquier momento del día o en cualquier lugar.

11. Lave todas las superficies de contacto en el hogar y el lugar de trabajo a diario con un spray de limpieza (que incluye: encimeras, escritorios, artículos de tocador, teléfonos, teclados, tabletas y mesitas de noche, manijas de las puertas).

12. Asegúrese de poner las frutas y los utensilios que saque en un recipiente con líquido para lavar platos en agua durante al menos 10 minutos y luego lávelos.

13. Desinfecte el refrigerador al menos una vez a la semana con una nube y una solución de bicarbonato de sodio.

14. Ponga el pan en una bandeja personal en la panadería y llévatelo a casa.

15. Enjuágate la boca al menos de 3 a 4 veces al día con agua salada.

16. Trate de no mantener su cuerpo hidratado, beba agua pura y es mejor beber jugos de frutas frescas y evitar las comidas preparadas y la comida rápida con mucha grasa.

17. No olvide la ventilación del hogar; abra una de las ventanas de vez en cuando para ventilar.

18. Evite el efectivo tanto como sea posible y limpie la tarjeta bancaria con un algodón con alcohol.

19. Las personas mayores con diabetes e hipertensión arterial y los pacientes con enfermedades subyacentes traten de quedarse en casa.

20. Trate de no exponerse a la contaminación del aire y no participe en reuniones, no vaya a tiendas ni a reuniones.