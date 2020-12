¿Cómo tratar con las personas discapacitadas?

17 consejos sobre cómo comportarse con las personas con discapacidad

Las investigaciones sociales han demostrado que las circunstancias temporales y espaciales desempeñan un papel clave en la calidad de las normas éticas. Cada país tiene costumbres y tradiciones especiales cuyos orígenes se remontan a la situación de vida de los pobladores de esa región. Sin embargo, totalmente, se puede decir que todas las naciones comparten principios generales de ética que se deben respetar como parte de una cultura.

Por lo tanto, se debe ofrecer formación necesaria y suficiente sobre cómo comportarse con las personas con discapacidad a nivel de sociedad, tanto para la gente común como para los que continuamente interactúan con este estrato de la sociedad.

Un punto importante a considerar es que las personas con discapacidad, a pesar de sus limitaciones, también gozan de numerosas habilidades que pueden resultar enriquecedores, en el caso que se proporcione un espacio adecuado.

¿Cómo comportarse con las personas con discapacidad?

Los siguientes consejos son apropiados en este sentido:

1. No enfocarse nunca en las discapacidades de las personas. Estén seguros de que cada humano tiene sus propias habilidades y solo necesitan la situación idónea para manifestarlas.

2. Una persona con discapacidad, como el resto de ciudadanos de una sociedad, requiere respeto. Se debe tener en cuenta un buen comportamiento hacia ellos.

3.Se debe ser digno, modesto y respetuoso, y comportarse con ellos como se espera que traten a uno.

4. Al tratar con estas personas se debe prestar atención también a sus habilidades.

5. Al relacionarse con ellas, se debe hablar de forma clara, expresiva y sencilla. Se debe evitar el empleo de galimatías o lenguaje confuso.

6. Si se tiene problemas al tratar con personas con discapacidad, lo mejor es planteárselo y pedirles ayuda. Si alguna vez se ha cometido algún error al respecto, discúlpese valientemente e intente corregir su comportamiento.

7. No juzgar apresuradamente por la apariencia de las personas. Se debe recordar que algunas discapacidades no son obvias y es posible que no se logre decidir correctamente.

8. No utilizar ni mover aparatos de rehabilitación para las personas con discapacidad (como sillas de ruedas, bastones...) sin su permiso.

9. Al encontrarse ante personas con discapacidad, sin atender a su edad o sexo, compórtese de manera razonable y apropiada.

10. Las personas sin discapacidad, al estar frente a los demás, expresan emociones positivas a través de un apretón de manos. Sin embargo, con personas discapacitadas, no se apresuren a saludarles con un apretón de manos debido a las limitaciones existentes; permítales tomar la iniciativa. Mostrar una cara feliz, sin apretón de manos, también puede resultar efectivo en una comunicación constructiva y amistosa.

11. Nunca pregunte el porqué de una discapacidad. Si siente la necesidad de preguntarlo, es mejor propiciar el terreno, ante todo, para que la persona con discapacidad responda a sus preguntas con entusiasmo.

12. Al relacionarse con personas con discapacidad, evite emplear palabras negativas y provocativas. Por ejemplo, ante una persona que padece de EM, en lugar de usar términos como enfermo de EM..., lo mejor es decir con claridad que esta persona padece de EM.

13. Se debe recordar que la discapacidad no significa debilidad ni aislamiento. Muchas de las personas con discapacidad tienen grandes talentos en numerosos ámbitos y pueden vivir independientemente si las situaciones son propicias.

14. Al conversar con personas con discapacidad, especialmente aquellas con limitaciones del habla, se les debe dar suficiente tiempo para responder.

15. La discapacidad e inhabilidad de una persona no siempre es obvia; los individuos que padecen de enfermedades como diabetes, epilepsia, diferentes tipos de cáncer, insuficiencia renal, enfermedades cardiovasculares y demás, también, de alguna manera, se consideran con una discapacidad. Por lo tanto, se les debe tratar adecuadamente.

16. Las personas con discapacidad, en algunos casos, por las complicaciones de su situación, como por ejemplo dolor o medicaciones, de alguna manera, presentan intranquilidad, somnolencia, trastorno en el poder del pensamiento y del habla... Así es que se debe comprender su condición y se les debe tratar adecuadamente.

17. No se debe olvidar que la mayoría de las personas con discapacidad, a veces, pueden vivir de manera independiente, y no son personas ni débiles ni enfermas.