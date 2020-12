Día internacional de las personas con discapacidad

La vida de las personas está llena de cosas buenas y malas. Algunas cosas pueden cambiar el método de la vida de una persona o cambiar la visión de la vida de una persona. Un día en el aula de la escuela, el maestro escribió una frase en la pizarra que yo no pensaba en ese momento, Al juntar unas pocas palabras, entro en un mundo cuyos seres humanos son muy diferentes de los seres humanos que me rodean que veo mañana y noche.

Personas que La bondad es la primera y más pequeña característica que se puede ver en ellos. Sin ninguna expectativa, son amables no solo con las personas que están a su lado, sino también con todas y cada una de las partes de su cuerpo para compensar el impacto del miembro discapacitado.

Me refiero a personas que ven la vida mucho más bella que tú y yo, que tenemos un cuerpo sano y sin defectos.

Respetan a cada miembro sano que tienen y caminan por el camino de la perfección sin importar su miembro imperfecto. Viven. Disfrutan de la vida y dan gracias, en la existencia de cada una de estas personas se ve un mundo de belleza, paciencia, perseverancia, esperanza. Mi maestro dijo: "El colorido mundo de una persona discapacitada". Cuando escuchamos la frase del profesor, todos los estudiantes se sorprendieron porque iba en contra de nuestros pensamientos y creencias sobre los discapacitados. Después de nuestra sorpresa, el profesor dijo que esta es su investigación.

Acércate a una persona discapacitada o hazte amigo de él y observa su vida de cerca. Cada vez que me acercaba a una persona discapacitada, me acercaba al mundo de las personas hermosas. Me interesé más en ellas. Le pregunté a una de ellas: Le pregunté a una de las personas discapacitadas: "¿Está molesto por la discapacidad?" Dijo que Dios me ha dado muchas bendiciones, pero no me ha dado algunas bendiciones como pies y manos.

Tengo que intentar estar agradecido por otras bendiciones.

Le dije a otra persona discapacitada que no tenía ojos: "¿Esperas la vida?", Dijo: "Todo mi ser es paz y esperanza, porque siento el amor de Dios en mí y junto a mí". El hombre tiene el poder de construir la mejor vida para sí mismo con las menores bendiciones.

Me acerqué a otra persona discapacitada que no podía hablar y le hablé a mano

Sentí la belleza de la vida y la paz real en sus ojos, la gente realmente entiende el significado de la vida cuando pierde una parte de la vida. Los humanos somos como peces en el mar para vivir en el agua. No conocen el valor del agua. Conocí a personas que entendían el valor de la vida. Fueron amables y conocían el significado de la paciencia y la esperanza en Dios.

Seres humanos que sabían que hay una manera de disfrutar y vivir mientras estén vivos. Después de enfrentarme a los discapacitados, me di cuenta de que pensábamos mal sobre ellos. Pensé que estaban vivos y no podían vivir, pero ahora me di cuenta de que entendían el verdadero significado de la vida. El discapacitado entiende cómo puede vivir con pocas posibilidades y con esperanza, gracias a Dios.

De hecho, el discapacitado ha conocido el verdadero poder del hombre.

Discapacitado desde la perspectiva del Islam

Desde el punto de vista islámico, la vida humana tiene tres etapas. La primera etapa es el mundo material y la segunda y tercera etapas son después de dejar el mundo material. Los seres humanos tienen una vida corta en el mundo. Los seres humanos tienen una vida corta en el mundo, la salud y la enfermedad, el dinero y la pobreza son pruebas de Dios.

El hombre debe estar agradecido por las bendiciones y ser paciente por las discapacidades, Dios recompensará la paciencia en la resurrección y la compensará.

Desde el punto de vista islámico, ser humano no se trata de tener un cuerpo sano, sino de tener un corazón y un alma sanos.

Algunas personas pueden no tener un cuerpo sano pero sí un alma sana.

Amor, fe, esperanza, gratitud, bondad, paciencia y perseverancia son los signos de un alma sana. El hombre debe saber que un cuerpo sano no siempre está con él porque con la muerte el cuerpo se separa del alma pero un alma sana siempre está con el hombre.

Desde el punto de vista islámico, los seres humanos deben respetarse y ayudarse mutuamente. Si una persona no tiene un cuerpo sano, es obligatorio para todos los creyentes ayudarlo a construir su vida material. Dios no quiere que los seres humanos sean indiferentes entre sí.

Desde el punto de vista islámico, un ser humano no debe burlarse de otro ser humano por ser discapacitado, más bien, no debe ver sus defectos, Dios le ha dado a los seres humanos diferentes habilidades y capacidades. Una persona con una discapacidad puede no ser capaz de hacer ciertas cosas, pero definitivamente hay capacidades en él que pueden ayudarlo a construir su vida.

Día internacional de las personas con discapacidad

Las personas con discapacidad son seres humanos y los seres humanos tienen derecho a la vida.

Es por eso que organización de las Naciones Unidas ha designado el tercer día de diciembre de cada año como Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Los discapacitados son personas que tienen un defecto en su parte física y psíquica, y este defecto ha provocado que se separen de la sociedad.

Uno de los objetivos de este día es aumentar la conciencia pública sobre las personas con discapacidad. En años anteriores, las personas con discapacidad no tenían un lugar en la sociedad y la mayoría de las personas no las consideraban parte de sí mismas. No se les permitió participar activamente en la comunidad y fueron tratados con compasión.

Pero la visión que tiene la sociedad de los discapacitados debe cambiar para que puedan seguir viviendo como personas normales.

Las personas con discapacidad deben participar en todas las actividades de la sociedad, como políticas, sociales, económicas, Cultural.

En otras palabras, deben tener una presencia activa.

Todas las instituciones de la sociedad deben ayudar a una persona discapacitada a continuar con su vida normal. Una persona discapacitada tiene necesidades diferentes como todos los demás seres humanos. Las instituciones gubernamentales deben ayudar a satisfacer las necesidades de los discapacitados.

Por supuesto, junto con las instituciones gubernamentales, todos los seres humanos deben cambiar su visión del discapacitado, saber que él también es un ser humano como ellos.

Los principios que se observan en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad son:

1. La compasión está prohibida.

Lo que se debe observar en relación con los discapacitados es respeto en lugar de lástima.

Cuando una persona es respetada, se la considera una gran persona, pero si se apiada de alguien, se convierte en una persona débil.

2. Educación

Se debe proporcionar la base para el crecimiento científico y el crecimiento del talento de los discapacitados

3. Trabajo

:El trabajo busca la independencia económica.

Un trabajo aumenta la confianza en sí mismo de una persona discapacitada.

Los gobiernos deberían dar el tres por ciento de los puestos de trabajo a las personas con discapacidad.

4. Participación en la comunidad:

Las personas con discapacidad tienen derecho a tener su propia comunidad e incluso el derecho a participar en reuniones sociales y elecciones.

5. Preste atención a su entretenimiento adecuado para discapacitados.

Deben crearse lugares apropiados para satisfacer las necesidades mentales de los discapacitados.

6. Ayudar

Se debe ayudar a los discapacitados, pero se les debe ayudar de tal manera que no se sientan débiles y desesperanzados.

Debe mantenerse su respeto y no debe dañarse su dignidad.