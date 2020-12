Día Contra El Extremismo

¿Qué es el extremismo?

¿Cuál es el origen del extremismo?

¿Cuál es la visión islámica del extremismo?

¿Cómo se puede combatir el extremismo?

Uno de mis amigos era un distinguido estudiante de ciencias políticas.

Era un cristiano de Siria.

Un día en la clase sobre el hombre y la época contemporánea, habló sobre el extremismo en su país y, luego, le hizo algunas preguntas al profesor al respecto.

El docente le dio la oportunidad de plantear sus interrogantes, que no eran solo de índole intelectual y político.

La fuente de sus preguntas era el dolor que le molestaba. Un dolor social. El dolor de su país y de su pueblo.

Su país ha estado cautivo del extremismo durante varios años. Habló del extremismo.

Dijo:

Soy de la ciudad de Alepo. Un grupo que se hace llamar musulmanes entró en Siria desde Arabia Saudí. El inicio del extremismo comenzó con la llegada de este grupo. Su nombre era estado islámico.

Ellos lucharon contra la gente común, solo porque tenían una ideología anti-Daesh.

Algunos de mis amigos y familiares murieron en esta guerra.

Mis padres y toda mi familia emigraron de Alepo después del conflicto de Daesh.

Destruyeron nuestras casas y mataron a muchos jóvenes en la ciudad.

Solo porque la juventud de mi ciudad no compartía una opinión con ellos.

Mi país era hermoso, pero fue destruido por ellos.

Destruyeron preciosas escuelas, destruyeron universidades, parques llenos de árboles y de flores.

Destruyeron todos los símbolos de la antigua cultura de Siria. Mi ciudad tenía una historia muy rica, pero no hay rastro de esa gloriosa historia.

Se debe construir una nueva ciudad. Se deben reconstruir escuelas y parques. Se pueden reconstruir las escuelas y los edificios, pero ¿cómo se puede aliviar el dolor de la gente de mi país? ¿Cómo se pueden secar las lágrimas de una madre que perdió a su hijo?

¿Cómo se puede silenciar el lamento del padre que perdió a su hijo? Al escuchar esto, todos los estudiantes sintieron pesar y algunos, incluso, lloraron.

Entonces, el alumno prosiguió y dijo:

¿Cuál es el origen del extremismo?

El maestro respondió:

La fuente del extremismo no es Dios, ni tampoco las religiones ni los profetas de Dios. Porque Dios es misericordioso. Además, los profetas eran personas amables. Las religiones celestiales, generalmente, han invitado a la gente a la paz y la amistad. La religión del Islam es especialmente de paz y amor. El Profeta del Islam fue el Profeta del amor y la paz. Muhammad (la paz sea con él) no oprimió a nadie. Tampoco, a los animales.

Sin embargo, hoy, unas personas en nombre de Dios y del Profeta del Islam levantan la bandera del extremismo, estoy seguro de que no son musulmanes.

Ellos no conocen a Dios ni al Profeta del Islam. Creo que son la fuente del extremismo de las grandes potencias que gobiernan el mundo. Quieren usar a las religiones en su propio beneficio. Ellos estaban persiguiendo objetivos como; crear odio hacia Dios en el corazón de los seres humanos. Crear odio hacia el Islam en los corazones de los seres humanos.

A ningún ser humano le gusta el extremismo. No nos gustan ni la opresión ni asesinar gente. Por eso, cuando ve que un ser humano es asesinado en nombre de la religión, odia la religión.

En un discurso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo: "Nosotros creamos a Daesh".

La pregunta es: ¿Por qué lo hicieron? ¿La religión cristiana te permitió hacerlo? ¿Tu profeta Cristo te permitió crear a Daesh? ¿No sientes pena por los crímenes de Daesh? Creo que el cristianismo y Cristo ordenaron la creación del extremismo.

Los orígenes del extremismo deben verse en las grandes potencias cuyo objetivo es el colonialismo y la dominación de la humanidad.

El estudiante preguntó:

¿Cuál es la visión islámica sobre el extremismo?

El extremismo está condenado desde el punto de vista islámico

- El Islam es la religión del pensamiento. Un musulmán es un pensador. El Islam tiene dos fuentes de conocimiento: una es el Corán y la otra son las palabras de su Profeta y sus infalibles imanes.

Invitar a los musulmanes a pensar y razonar es una orden del Corán, del Profeta del Islam y de Ahlul Bayt. De hecho, pensar destruye las raíces del extremismo.

- El Islam es la religión de la bondad y la moralidad. El Profeta del Islam dijo en una narración:

«إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَکَارِمَ الْأَخْلَاقِ»

"Me han enviado para completar la moralidad entre los seres humanos"

¿Cómo puede un profeta que quiere perfeccionar la moralidad ser fuente de extremismo? No es posible, ni siquiera es posible imaginarlo.

- La historia del Islam es un espejo del conocimiento del Profeta y el Ahlul Bayt. Si uno lee la historia del Islam, comprende que no hay extremismo en él.

Considera que la lógica del Profeta es la lógica de la paz y el amor. La República Islámica de Irán, que se considera musulmana y seguidora de la religión de Muhammad y Ahlul Bayt, siempre ha luchado contra el extremismo desde sus comienzos.

En años anteriores, el único país que ayudó al pueblo de Irak y Siria y destruyó el extremismo en esos territorios fue la República Islámica de Irán.

Sin embargo, lamentablemente, debido a que los medios y el mundo de la información están en manos de los poderosos, no permiten que la comunidad internacional comprenda la realidad, sino que siempre muestran lo contrario.

El Día contra el Extremismo, designado por las Naciones Unidas el 18 de diciembre, fue propuesto por la República Islámica de Irán.

En la última pregunta, el estudiante dijo:

¿Cómo se puede combatir el extremismo?

El maestro respondió:

1. Debe conocerse el origen del extremismo en el mundo.

La información correcta puede ayudarnos. Debemos saber que la fuente del extremismo no es Dios, ni la religión ni los profetas. Más bien, la fuente del extremismo son los poderes que quieren usar su extremismo para desarrollar su dominio sobre los seres humanos.

2. Fomentar el pensamiento. El extremismo es posible entre todas las religiones. Significa que una rama de una religión considera infieles a las demás ramas y sectas contrarias. Este es el comienzo del extremismo.

El pensamiento, la lógica y la filosofía son muy importantes.

Pensar en el mundo debe enseñarse como un valor.

Pensar nunca permite que nadie sea extremista.

Pensar es como un faro de luz que enseña el bien y el mal a los seres humanos. El extremismo comienza desde el punto en que el pensamiento se apaga.

3. Ayudar y alentar a las instituciones y gobiernos que luchan contra el extremismo. La República Islámica de Irán siempre ha luchado contra el extremismo. Muchos jóvenes en Irán han caído mártes en la lucha contra el extremismo.

Qasem Soleimani es uno de los héroes de Irán. Todos vimos que algunos medios de comunicación internacionales lo presentaban como la fuente del extremismo y eso era mentira.

Qasem Soleimani fue el comandante del Frente de Lucha contra el Extremismo. Soleimani luchó contra Daesh, la propia organización que habían creado los Estados Unidos y, finalmente, cayó mártir a manos de los soldados estadounidenses.