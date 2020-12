Repasando la Historia: 18 de diciembre de 2020

1. Un día como hoy hace 104 años, el 18 de diciembre de 1916:

La Batalla de Verdún, el combate más largo de la Primera Guerra Mundial, termina después de diez meses y cerca de un millón de bajas totales sufridas por las tropas alemanas y francesas. La batalla había comenzado el 21 de febrero, después de que los alemanes, encabezados por el Jefe de Estado Mayor Erich Von Falkenhayn, desarrollaran un plan para atacar la ciudad fortaleza de Verdún, en el río Mosa en Francia. Falkenhayn creía que el ejército francés era más vulnerable que el británico y que una gran derrota en el frente occidental empujaría a los aliados a entablar negociaciones de paz. Desde el principio, las bajas aumentaron rápidamente en ambos lados del conflicto y, después de algunas ganancias tempranas de territorio por parte de los alemanes, la batalla se convirtió en un sangriento estancamiento. A principios de diciembre, los franceses habían logrado recuperar gran parte de su territorio perdido, y en los últimos tres días de batalla tomaron 11.000 prisioneros alemanes y Alemania finalmente llamó a detener los ataques.

2. Un día como hoy hace 29 años, el 18 de diciembre de 1991:

La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas colapsó. En los últimos años de su existencia, la Unión Soviética, además de los problemas políticos y la desobediencia de los líderes de muchas repúblicas a las órdenes de Moscú, enfrentó una severa crisis económica y escasez de alimentos. Mientras tanto, se produjeron unos golpes de estado contra Gorbachov que, a pesar de su completa derrota, sacudió su posición. También perdió el control después de renunciar como secretario general del Partido Comunista Soviético y admitir que la experiencia soviética del comunismo había sido un fracaso, y sus esfuerzos por evitar el colapso total de la Unión Soviética y la formación de una nueva unión de repúblicas independientes no sirvieron para nada. En ese momento, las tres principales repúblicas de Rusia, Ucrania y Bielorrusia formaron una nueva alianza a principios de diciembre de 1991, a pesar de la oposición de Gorbachov, ya que la Comunidad de Estados Independientes y otras repúblicas se unieron a la organización. En la nueva alianza, no se preveía un gobierno central para coordinar las políticas económicas, de defensa y de relaciones exteriores del grupo y, como resultado, Gorbachov, que ya no ocupaba la presidencia de la Unión Soviética, renunció y declaró oficialmente que ya no existe un país llamado Unión Soviética. Así, la superpotencia soviética, que prácticamente había desaparecido durante los años de 1990 y 1991, fue formalmente eliminada. La destrucción de la construcción del sistema de la URSS tuvo muchas causas internas y externas, desde la ideología desviada de la dictadura del proletariado, el fortalecimiento del poderío militar a costa de destruir toda la sociedad hasta la desconfianza en los funcionarios del sistema de gobierno soviético y sus aliados.

3. Un día como hoy hace 82 años, el 18 de diciembre de 1938:

La era del átomo comenzó con la división del núcleo atómico por el físico alemán Otto Hahn. Nacido en Frankfurt en 1889, el físico y científico alemán Otto Hahn recibió su doctorado en química. Luego estudió y experimentó en física, y finalmente dividió el átomo de uranio. El 18 de diciembre de 1938, pudo bombardear un isótopo de uranio con los mismos núcleos de protones a la misma velocidad que los neutrones, rompiendo el núcleo del isótopo. El resultado de la fisión del núcleo fue la generación de mucho calor. Esto liberó una gran cantidad de energía, que luego se utilizó en reactores y bombas nucleares.