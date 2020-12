Feliz Navidad

Un estado de alegría y dolor invadió todo el ser de la Santa María. Nunca antes había experimentado tal sentimiento. Sostuvo al bebé que irradiaba una luz brillante entre sus brazos amorosos, caminó hacia las personas que los miraban asombrados y llenos de interrogantes. Sus miradas frías y pesadas que apuntaban fijamente a las miradas inocentes y puras de María y el recién nacido se entrelazaron y lleno de valor a la digna dama que la hicieron más fuerte en el camino de su misión.

El sarcasmo y la reprimenda de todos los presentes empezaron en voz alta a la vez: "Oh María, has hecho algo muy extraño y malo". Otro dijo: "¡Hermana de Aarón!; ¡Tu padre no era un mal hombre y tu madre no era una mala mujer!"

María, que era la manifestación de la pureza, de la servidumbre, se refirió a su hijo sin decir una palabra. "¿Cómo podemos hablar con un niño de cuna?", Dijeron sarcásticamente. De repente el niño habló y dijo: "Yo soy Jesús, el siervo de Dios; Él me ha dado el Libro Celestial y me ha elevado a la profecía, y me ha convertido en un ser bendito donde quiera que esté, y me ha aconsejado que ore y pague el zakat mientras viva".