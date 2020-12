Repasando la Historia: 27 de diciembre de 2020

1. Un día como hoy hace 75 años, el 27 de diciembre de 1945:

El Fondo Monetario Internacional se creó en las Naciones Unidas. El Fondo Monetario Internacional (FMI) se estableció en julio de 1944 con la participación de 44 países, y los términos del acuerdo del fondo se implementaron el 27 de diciembre de 1945. El fondo tiene una junta directiva, una junta ejecutiva y un gerente general y se reúne anualmente. Los objetivos del Fondo Monetario Internacional, que es una organización especializada de las Naciones Unidas y al mismo tiempo una institución internacional independiente, son: facilitar la cooperación monetaria internacional; Establecer estabilidad en el tipo de cambio y ajustar estos tipos, ayudando a establecer un sistema multilateral, pagos de divisas y eliminando restricciones monetarias, brindando la asistencia necesaria para brindar recursos financieros a los países para mantener la balanza de pagos. La tarea principal del FMI es proporcionar créditos ocasionales y temporales a los miembros que tienen dificultades para equilibrar sus pagos. En cambio, los países que utilizan estos créditos deben implementar las reformas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional para abordar estos problemas. El derecho al voto en el Fondo Monetario Internacional se basa en la cantidad de acciones, por eso los países occidentales, especialmente Estados Unidos, que es la sede de esta institución, tienen mucha influencia en esta organización. Una de las actividades importantes de este fondo es invertir en proyectos rentables y otorgar préstamos a los miembros. Sin embargo, las condiciones lucrativas y poco realistas del fondo para reembolsar los préstamos han provocado protestas de los países prestatarios. La membresía del Fondo Monetario Internacional a partir de 2002 es de 181 países.

2. Un día como hoy hace 75 años, el 27 de diciembre de 1945:

Tras la derrota final de Japón en la Segunda Guerra Mundial y la ocupación de la Península de Corea del Norte por el ejército soviético y su región sur por las fuerzas estadounidenses, así como el acuerdo de los líderes aliados, se proporcionó el preludio de la división del territorio en dos países. El 27 de diciembre de 1945 se celebró una conferencia en Moscú a la que asistieron representantes de la ex Unión Soviética, Estados Unidos y Gran Bretaña, y dado que no se llegó a ningún acuerdo para resolver la cuestión coreana, el Tratado de Moscú dividió formalmente la península de Corea en dos partes en los lados norte y sur de la órbita de 38 grados. Como resultado, los esfuerzos y esperanzas de la gente de esta región por la unidad se volvieron desesperados debido a la existencia de contradicciones ideológicas y diferencias políticas y los intereses de las dos superpotencias de la época. Esta separación allanó el camino para la Guerra de Corea de 1950 y la escalada de hostilidades. Sin embargo, en 1991, la firma del llamado “Acuerdo de Reconciliación, No Agresión, Intercambio y Cooperación” abrió el camino a la cooperación bilateral y dio el primer y más importante paso hacia la reunificación de los dos países.