Honor y Gloria al Heydar

“La muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida”. Esta máxima del héroe cubano José Martí, permite visualizar en toda su dimensión el recuerdo imperecedero al nombre, figura y obra del asesinado Teniente General Qasem Soleimani, cuyo primer aniversario de martirio se conmemora el día 3 de enero del 2021 trayendo con este acto toda la obra de un hombre que a diferencia de los ruines que lo asesinaron será recordado eternamente.

La muerte física de un personaje de la estatura de Qasem Soleimani, asesinado por orden expresa de la administración de gobierno estadounidense dirigida por Donald Trump y de cuya conducta tendrá que responder más temprano que tarde, muestra a un estratega militar, un ser humano que logró coordinar y llevar a alturas sobresalientes a las fuerzas de la resistencia de los países donde cumplió su labor como asesor. Un Hach Soleimani que marcó a fuego, no sólo el desarrollo de la lucha soberana de los pueblos de Asia Occidental, en especial El Líbano, Siria, Palestina, El Líbano, Yemen, sino que entregó un ejemplo para todas aquellas sociedades que se oponen a los dictados del imperialismo y sus socios como lo son el sionismo y el wahabismo.

Qasem Soleimani logró elevar la autoestima, no sólo de las fuerzas de la resistencia de Asia Occidental, sino también servir de ejemplo para las sociedades de Cuba, Venezuela, para los movimientos y organizaciones que sufren día a día el acoso imperial. Y, demostrarles que somos capaces de enfrentar a todo tipo de fuerza por más poderosa que esta fuera. El líder religioso iraní Seyed Ali Jamenei sostiene, que el mártir teniente general a cargo de las fuerzas Quds, logró neutralizar todos los planes ilegítimos de Estados Unidos para Asia occidental y con ello sentar las bases para el combate final que permita destruir la nefasta influencia de este imperialismo y de aquellos que lo secundan.

Por ejemplo, en el caso de Palestina el plan de Washington junto a sionistas y wahabíes era relegar al plano del olvido, no tener presente en modo alguno la justa causa palestina. Invisibilizarla, no sólo bajo el dominio del régimen israelí, sino que acrecentar la traición de monarquías y gobiernos dictatoriales del mundo árabe, sujeto s los corruptos pagos, favores políticos, financieros y militares de Estados Unidos. El objetivo de la triada del mal conformada por Washington-Tel Aviv y Riad ha sido mantener a Palestina y sus anhelos de autodeterminación, en un estado tal de debilidad donde ni siquiera la palabra lucha y su significado estuviese presente.

El Líder religioso de la nación persa ha señalado que su revolución y el trabajo del asesinado líder militar logró prestar ayuda y “dar fuerza a los puños de nuestros hermanos palestinos en Gaza y otras zonas” Realidad dada a conocer también por el secretario general del Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano Hasan Nasralla, en entrevista dada a medios como Al Mayadeen de El Líbano y Press Tv de Irán, que ha resaltado las cualidades humanas del asesinado militar “ a diferencia de otros comandantes militares, Hach Soleimani se hacía presente en los campos de batalla para intercambiar puntos de vista con los combatientes y supervisar la situación de cerca. Eso le otorgó un privilegio especial en términos de gestión y mando. Un hombre que trataba con gran respeto y ardor con los combatientes y escuchaba sus opiniones, lo que indudablemente a ayudó a Hach Qasem a tener una mejor actitud, a considerar otros aspectos y a tener una mentalidad más amplia y profunda sobre sus responsabilidades”. Nasralla señala un punto, que destaca sobremanera en la personalidad de Qasem Soleimani “A pesar de que la muerte lo amenazaba todo el tiempo, nunca intentó mantenerse alejado de la primera línea y también tengo presente como algo vital e importante el papel desempeñado por el teniente general Soleimani en la victoria de El Líbano en la Guerra de los 33 Días contra el régimen de Israel”

Una derrota que aún le duele al sionismo y que generó un punto de inflexión en las idas y venidas bélicas que el sionismo solía tener contra los pueblos del levante mediterráneo. Desde aquella guerra el sionismo cuenta sus días para desaparecer y bien lo sabe además, porque Hach Soleimani además, dotó de armas de última generación a la resistencia palestina, que está presta a usarlas contra este enemigo que coloniza y ocupa sus tierras. Los misiles antitanques Kornet, usados con éxito en la guerra de los 33 días en El Líbano contra el ejército sionista, están en manos de la resistencia palestina y serán usados con destreza (1).

Acción que serán el mejor homenaje a un teniente general que tuvo siempre como centro de su pensamiento y obra la liberación de Palestina. El general Soleimani brindó todo tipo de apoyo a la Resistencia palestina y le entregó misiles que son capaces de destruir objetivos en el corazón de Tel Aviv, Haifa y otras ciudades israelíes, como lo ha confirmado el portavoz de los Comités de Resistencia Popular de Palestina, Abu Muyahid, en declaraciones efectuadas el pasado lunes en la ciudad iraní de Qom con ocasión del primer aniversario del asesinato del teniente general Qasem Soleimani. El dirigente palestino detalló el hecho que “cuando el general iraní entregó a los grupos palestinos los misiles de antitanque Kornet surgió un gran cambio en el equilibrio de la disuasión y la correlación de fuerzas con el régimen israelí”

El Ali Jamenei nos confiesa que “Solemani equipó a los palestinos cuando estos más vacías tenían las manos haciendo que una región minúscula, de apenas un palmo de tierra, como es la Franja de Gaza resistiera frente al régimen sionista, con toda su petulancia y les causara tal estropicio, que en 48 horas estuviera pidiendo un alto al fuego. Eso es obra de Hach Qasem Soleimani”. Esa combinación de apoyo externo político, diplomático pero también en equipamiento es el que aterra a las fuerzas sionistas. Bien saben los israelíes que sus días están contados, que más temprano que tarde tendrán que pagar por todos y cada uno de sus crímenes.

Qasem Soleimani y su papel de estratega militar lo convirtió en el enemigo número uno de colonialistas, invasores y ocupantes de pueblos de Asia Occidental (con ramificaciones en el Magreb en el caso de Libia, como también en Latinoamérica con Venezuela sometida a una política de máxima presión, para asfixiarla y usurpar sus riquezas energéticas y borrarla como ejemplo de resistencia. “Querían engullir a Irak, nos recuerda Ali Jamenei, pero la República islámica no lo permitió. Están enojados por ello. Sus planes fracasaron. Querían engullir a Irak y someterlo como lo fue el régimen de la idolatría Pahlaví en Irán o como el Saudí actual. Eso es lo que les gusta: un lugar lleno de petróleo que tengan bajo su control y en el que puedan hacer lo que les plazca como si fuese una vaca lechera y exprimirla, así quieren a Irak. Pero los iraquíes devotos y valientes, la juventud de Irak y sus autoridades religiosas resistieron y Hach Qasem Soleimani auxilió y ayudó a ese amplio frente. Allá apareció como consejero activo y gran respaldo, de manera similar a como sucedió en Siria y en El Líbano.

Las sabias palabras de Sayyed Ali Jamenei sigue profundizando sobre el papel relevante, fundamental de Hach Qasem en Asia occidental y que significó ir ganando terreno para la justa causa del Eje de la resistencia, para la soberanía d ellos pueblos y asestar derrota tras derrota a sionistas y Wahabíes. “En cuanto a El Líbano, lo que querrían los estadounidenses es privarlo del agente principal de su independencia es decir, la fuerza de la resistencia y Hezbolá para que El Líbano quede indefenso frente a Israel. Y que este ocupe hasta el mismo Beirut, como ya han hecho en el pasado, hace años”. Pero, bien sabemos que el Movimiento de Resistencia islámica de El Líbano (Hezbolá), sus fuerzas y su influencia se han vuelto cada día más potentes y hoy por hoy los ojos de El Líbano son Hezbolá y en esa relevancia, en ese sitial que las fuerzas de la resistencia tienen hoy en el país levantino se debe a Soleimani que cumplió una función privilegiada y destacada para que así sea y se mantenga porque los líderes de Hezbolá comparten características, que son parte de ese Hach Qasem que conocemos.

Qasem Soleimani representa el arquetipo del líder militar, político. El ser humano carismático, admirado y seguido incondicionalmente. Un líder militar, que marcó a fuego la política mundial en general y la Latinoamericana en particular es sólo un detalle, un evento propio de la vida, el paso natural la muerte. Y digo que es un detalle pues para comprenderlo, en toda su magnitud, hay que recurrir al Héroe Cubano, a José Martí, cuyas palabras respecto a que la “La Muerte No es Verdad Cuando se ha Cumplido Bien la Obra de la Vida” no sólo fue aplicable al fallecido comandante fidel castro a la hora de su muerte, sino también a la figura de Hach Qasem Soleimani que se levanta junto al nombre y la estatura de un hombre que trasciende fronteras y que entregó su vida por la causa d ellos pueblos: Ernesto Guevara de la Serna, sobrepasando así barreras físicas, geográficas, idiomáticas situándose ambos como figuras históricas innegables.

Bajo la figura de Qasem Soleimani, este Heydar inmortal se nos presenta más fortalecido que nunca. Como un homenaje constante los versos que claman !!Heydar, Heydar !!!! en un poema interpretado en forma hermosa por Haj Mahmoud Karimi, el nombre de Qasem Soleimani se presenta de estampida. Un canto en homenaje a este mártir. Un canto de dolor y guerra contra el Gran Shaytan y sus acólitos No hay rendición posible incluso se usarán los ababils si es necesario. Con la espada de Ali Heydar Karrar la victoria contra sionistas y wahabitas será una realidad pues bien saben que la era de los opresores terminará y pronto se escribirá Heydar karrar en la bandera de los sionistas y saudíes. A un año de la desaparición física de Qasem Soleimani comprobamos ciertamente que la muerte no es verdad si se ha cumplido bien la obra de la vida.

Pablo Jofré Leal

Exclusivo para www.segundopaso.es