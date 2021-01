Repasando la Historia: 17 de enero de 2021

Islamaldia - Fátima (P) siempre quedará como un modelo, no solo en el rezo, no solo en la súplica y en la peregrinación, no solo en la lectura del Corán y en el tasbih, sino también en la vida; en cómo vivir, y cómo adorar a Dios a través de la vida terrenal como herramienta de perfección.