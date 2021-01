La visión del Islam sobre las mujeres

Una de las características del Islam es su perfección. Uno de los temas a los que el Islam ha prestado mayor atención y ha explicado de manera completa y exhaustiva es el de las mujeres. En el Islam, las mujeres hallan su verdadero lugar. Una mujer puede mirar su rostro completo en el espejo del Islam, conocer sus dimensiones existenciales y encontrar la filosofía de su creación y sus particularidades.

Características de las mujeres en el Islam

Según el Islam, las mujeres y los hombres tienen características en común, y las llamamos características humanas. Es decir, tanto las mujeres como los hombres son seres humanos. Algunas de las características comunes de las mujeres son:

1. La creación de la mujer: El Islam tiene una visión sobre la creación de la mujer que difiere de la perspectiva de la Biblia. Según el pensamiento islámico, el hombre y la mujer comparten una misma esencia y fueron creados a partir de un alma en común, con la diferencia de que Dios creó primero al hombre y luego a la mujer.

2. Valor intrínseco de la mujer: Algunos pensadores opinan que las mujeres valen menos que los hombres, por ello deben vivir bajo el poder de los hombres, pero el Islam plantea algo diferente, y es que Eva, que era la esposa de Adán, no hizo que Adán abandonara el paraíso, Satanás los engañó a ambos y los echó del paraíso.

Desde el punto de vista islámico, tanto la mujer como el hombre tienen un honor y una dignidad inherentes. Nadie puede quitarle esta valiosa e intrínseca cualidad a la mujer y, además, este atributo intrínseco tiene carácter divino. Es decir, la mujer, al igual que el hombre, puede llevar a cabo obras divinas, y esta característica hace que la mujer alcance actos morales, fe y conocimiento. Por esta serie de atributos divinos, la mujer puede entrar al paraíso. Por tanto, se puede decir que, en principio, los hombres y las mujeres no difieren en la creación.

Los derechos de la mujer en el Islam

Las mujeres, además de características intrínsecas, están en posesión de una serie de características físicas y mentales específicas y diferentes de las de los hombres. En el Islam, las características intrínsecas y comunes de mujeres y hombres son la fuente de los derechos comunes de hombres y mujeres, y las características especiales de las mujeres son la base de los derechos especiales de la mujer en el Islam. El Islam ha otorgado importantes y numerosos derechos a la mujer, lo cual evidencia su importante y valiosa posición en el Islam. A continuación, mencionaré brevemente algunos de estos derechos.

1. Renacimiento del valor de la mujer

A lo largo de toda la historia y en diferentes culturas, el valor de las mujeres se ha visto disminuido debido al estatus social, el poder y la fuerza física de los hombres. En algunas culturas, si un hombre tenía una hija, se enojaba, se avergonzaba e incluso la mataba, pero el Islam, al legislar y explicar los derechos de la mujer, le otorgó su valor real y la presentó como fuente de misericordia y bendición.

2. Derecho de propiedad de la mujer

Antes del Islam, las mujeres no tenían derecho a poseer nada. Eran vendidas como mercancías. Incluso en los países occidentales antes de la Revolución Industrial, las mujeres no tenían derecho a la propiedad. Pero, desde el punto de vista islámico, uno de los derechos de la mujer es su derecho a la propiedad, lo que significa que nadie puede apoderarse de su riqueza: ella es dueña de su riqueza y de su vida.

3. Derecho a participar en el ámbito social y político

Uno de los objetivos del Islam es eliminar el sistema de discriminación social contra la mujer. En el Islam, las mujeres tienen derecho a intervenir en los asuntos políticos y sociales de su sociedad. Además del papel de madre y esposa, una mujer puede ser muy valiosa en su comunidad y puede trabajar para construirla.

4. Derecho a la educación

Desde el punto de vista islámico, aprender y educarse es absolutamente necesario tanto para el hombre como para la mujer. El Islam lucha contra la ignorancia, pues considera que ello destruye al hombre. Por lo tanto, en las tradiciones islámicas, la mujer ha sido invitada a adquirir ciencia y conocimiento, al igual que el hombre.

Respuestas a algunas preguntas sobre el estatus de la mujer en el Islam

¿Tiene la mujer derecho a la libertad en el Islam?

Algunos escritores dicen que el Islam está en contra de la libertad de la mujer y el precepto de usar el hiyab (velo islámico) contraviene a la libertad del ser humano, pero la libertad es un derecho natural de todo ser humano.

Para comprender el lugar de la liberación de la mujer en el Islam, se deben examinar algunos principios del pensamiento islámico. Según el Islam, en primer lugar, la vida humana no se resume a su existencia en la tierra. El hombre comienza una nueva vida tras la muerte. La muerte significa el tránsito de un mundo a otro. El hombre no halla su fin con la muerte, porque la verdad principal del hombre es que su alma no se destruye con la muerte.

Segundo: desde el punto de vista islámico, existe una conexión entre las acciones humanas y la felicidad y entre la vida en este mundo y la eternidad. Es decir, el hombre puede destruir su otra vida, que es la vida eterna, con sus malas acciones y su comportamiento en este mundo. Los seres humanos por sí solos no pueden comprender qué es bueno para el más allá y para sus almas. El Islam expresa la relación entre las acciones humanas, sus buenos y malos resultados en forma de preceptos.

Según estos dos aspectos, si el Islam ordena a una mujer que use hiyab, no significa privarla de libertad, sino que el hiyab es crucial para la felicidad de la mujer y para ganarse la eternidad. El Islam muestra la corrupción y los intereses de las acciones del ser humano. Por ello, si una mujer cree en la legitimidad del Islam, entonces seguirá sus preceptos y no considerará que estos cuartan su libertad.

¿Por qué algunas reglas islámicas son diferentes para hombres y mujeres desde el punto de vista islámico?

Dicen que el Islam establece diferencias entre hombres y mujeres, y estas diferencias son la razón de la postergación de la mujer en el Islam. Por ejemplo, una mujer no puede ser juez.

En respuesta, argumentamos que una de las características fundamentales del Islam es que ha establecido sus reglas y preceptos según las diferencias existentes entre hombres y mujeres. Por lo tanto, no se puede decir que debido a que algunas de las decisiones de las mujeres no son como las de los hombres, el Islam oprime o posterga a las mujeres. A continuación ofrecemos un ejemplo de las diferencias.

Si bien el intelecto es igual en hombres y mujeres, las mujeres pueden dejarlo de lado por la fuerza de sus sentimientos y emociones y cometer errores de juicio, esa es la razón por la que deben juzgar los hombres. Dios les ha dado a las mujeres muchos sentimientos y el amor para que puedan cuidar a sus familias e hijos.

Por el contrario, ha entregado la responsabilidad económica de la familia a los hombres. Esto significa que los hombres deben proveer los alimentos y las necesidades del hogar, de la esposa y los hijos, mientras que las mujeres no tienen que aportar dinero a la vida familiar.

En vista de lo anterior, se puede decir que el Islam, como religión completa e integral, ha defendido el valor, la personalidad y los derechos inherentes y naturales de la mujer. Aquellos que acusan al Islam de violencia contra la mujer, no conocen el verdadero Islam o luchan deliberadamente contra las verdades del Islam

Actualmente, han surgido sectas en nombre del Islam, como ISIS, los talibanes y el wahabismo, que ofrecen horribles interpretaciones de las mujeres. Los amigos del Islam deben saber que esas desviaciones no son el verdadero Islam. Para conocer los puntos de vista del Islam, uno debe acudir a la fuente principal del Islam. La principal fuente de interpretación del Corán y de los puntos de vista del Islam es Ahlul-Bayt del Profeta del Islam.