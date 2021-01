Aniversario de la carta del Líder de Irán a los jóvenes occidentales

El asesinato del activista mediambiental Remy Ferris por la Policía francesa desató una ola de protestas populares en París. El Líder de la Revolución Islámica, simultáneamente con las protestas del pueblo francés, la publicación de imágenes ofensivas contra el gran profeta del Islam en Charlie Hebdo y la intensificación de la islamofobia del gobierno y medios occidentales de ese país y de algunos países europeos, envió una misiva a los jóvenes europeos y norteamericanos recordándoles que "los estadistas y políticos occidentales están desviando deliberadamente la política del camino de la honestidad y la rectitud".

Asunto de la carta

El tema de su discurso era el "Islam" y la dura imagen del Islam que tanto en el arte como en la política mostraban los políticos, estadistas y medios de propaganda y medios occidentales a la opinión pública de todo el mundo por medio de audios, vídeos, fotografías, películas, redes sociales y el ciberespacio.

Razones para elegir a los jóvenes como destinatarios principales de la carta ‌

El Líder supremo de la Revolución Islámica, en su carta, explicó el motivo de dirigirse directamente a los jóvenes estadounidenses y europeos: "me dirijo a ustedes, jóvenes, no porque no vea a sus padres, sino porque veo que el futuro de su nación y de la tierra está en sus manos y hallo en sus corazones el sentimiento de búsqueda de la verdad más vívido y consciente". "Tampoco me dirijo a sus políticos y estadistas en este artículo, porque creo que han desviado deliberadamente la política del camino de la honestidad y la rectitud".

El papel y la importancia del cuestionamiento

Recordando el negro historial de los políticos y explotadores occidentales, el ayatolá Jamenei, se dirigió a los jóvenes de Europa y América: "la historia de Europa y América se avergüenza de la esclavitud, se avergüenza de la era colonial, se avergüenza de la opresión de las personas de color y de los no cristianos; los eruditos e historiadores occidentales están profundamente avergonzados del derramamiento de sangre que tuvo lugar en nombre de la religión entre católicos y protestantes o en nombre de la nacionalidad y la etnia en la Primera y Segunda Guerra Mundial".

"Mi propósito al volver mencionar esta larga lista no es culpar a la historia, pero les pido que les pregunten a sus intelectuales ¿por qué se impide la formación de una conciencia pública en un tema tan importante como la forma de abordar la cultura y el pensamiento islámicos?”

Peticiones del Líder Supremo en la carta

* Mi primera solicitud es que investigue los motivos de este chantaje generalizado contra el Islam.

* Mi segunda petición es que, en respuesta a la avalancha de prejuicios y propaganda negativa, intente obtener un conocimiento directo e inmediato de esta religión. El sentido común requiere que al menos sepa qué es el Islam y qué es lo que lo asusta. No insisto en que acepte mi interpretación o cualquier otra concepción del Islam, pero le digo que no permita que esta dinámica e influyente realidad del mundo de hoy se le presente con intenciones y metas desviadas. No permita que terroristas hipócritas se presenten ante usted como representantes del Islam. Conozca el Islam a través de sus fuentes originales y fuentes de primera mano. Familiarícese con el Islam a través del Corán y la vida de su gran profeta (que la Paz y las bendiciones de Alá sean con él).

* Le pido que no permita que levanten una barrera emocional entre usted y la realidad con representaciones despectivas y obscenas, privándolo de la posibilidad de un juicio imparcial. Actualmente, cuando las herramientas de comunicación han roto los límites geográficos, no permita que lo confinen a límites artificiales y mentales. Por tanto, no pierda la oportunidad de comprender y entender el Islam sin prejuicios, para que, gracias a su responsabilidad con la verdad, el futuro de este período histórico en la interacción del Occidente con el Islam se escriba con menor agitación y una conciencia más relajada.

De hecho, el Líder, con su correcta comprensión de la situación del Occidente, mostró a los jóvenes de los países europeos el camino para acceder fácilmente al verdadero Islam, y ese es el Sagrado "Corán".