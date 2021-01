La Diferencia de la Revolución Islámica con otras Revoluciones del Mundo

La Revolución Islámica fue un acontecimiento que se logró bajo el liderazgo del Imam Jomeini (que Dios tenga misericordia de él) y con la presencia de las grandes masas populares; a la vez que iba dirigida en contra de la "tiranía y la arrogancia mundial.

Este movimiento tuvo lugar junto a los levantamientos por la independencia y la justicia de la nación iraní, como el movimiento tabacalero, el movimiento constitucional y el movimiento para nacionalizar la industria petrolera. Siendo capaz de sistematizar y establecer la soberanía en el marco del sistema de la "República Islámica" para incidir en el proceso de un nuevo orden mundial, especialmente en el desarrollo del mundo islámico, generando un efecto en la historia contemporánea.

● Una revolución 'diferente'

La victoria de la Revolución Islámica de Irán en 1978 es uno de los acontecimientos políticos y sociales más importantes e influyentes del mundo en el siglo XX. Una revolución que dio un paso importante e histórico para restaurar la independencia nacional de Irán y comenzar el proceso de progreso iraní al cambiar el régimen dictatorial Pahlavi y eliminar la dependencia del país de las potencias hegemónicas.

Esta revolución fue conocida mundialmente bajo las consignas de "Independencia, Libertad, República Islámica" y "Ni Oriente ni Occidente, República Islámica". Supo marcar la pauta de levantamientos populares basados ​​en valores divinos, especialmente en el mundo islámico.

La Revolución Islámica tuvo características especiales y únicas en comparación con otras grandes revoluciones del mundo, incluidas la Revolución Francesa y la Revolución Rusa. Una correcta comprensión de las "características de la Revolución Islámica desde el desde el punto de vista comparativo” es uno de los planteamientos del Líder Supremo de la Revolución Islámica en el análisis de esta revolución: "La Revolución Islámica en Irán logró lo que no había ocurrido en ningún lugar del mundo, desde las revoluciones rusa y soviética hasta lo que sucedió en India, Egipto, América Latina y otros países africanos y asiáticos. En ninguno de estos países ocurrió otro suceso como en Irán. El nombre de todo esto fue revolución islámica. Es decir, la revolución en Irán y la revolución en la Unión Soviética tienen una palabra igual, pero realmente no se hizo solo una cosa, sino dos"

Una revolución basada en la fe islámica

Una de las principales diferencias entre la Revolución Islámica y otras revoluciones radica en ‘la base de esta revolución’. La revolución de la nación iraní fue una revolución basada en la "fe y valores religiosos y espirituales" siendo el punto importante que marca la diferencia entre revoluciones como la francesa o la rusa: "La Revolución de Octubre en Rusia, que tuvo lugar en 1917, se debió al recorte del pan en las principales ciudades de ese día, por ejemplo, Moscú. Si la gente hubiese tenido pan ese día, ese pan ordinario, esa revolución no habría sucedido. Nuestra revolución no fue así, nuestra revolución se basó en una sola fe. La base de esta revolución fueron los valores religiosos, morales y espirituales".

● Una revolución en la que el rol del pueblo no terminó con la victoria de la revolución

Otra diferencia está relacionada con la calidad y el alcance de la presencia de la gente y su juego de roles en el movimiento islámico. En todas sus etapas de formación y victoria, esta revolución se ha apoyado mucho en el elemento de ‘la presencia del pueblo en el escenario del cambio’: "Nuestra gran revolución fue una revolución excepcional en términos de la calidad de la victoria. Es decir, una revolución de grandes dimensiones, que se nace con la presencia del pueblo en las calles, ciudades y aldeas, es decir toda la nación lucha contra el régimen gobernante que los oprimía. No se tenía precedentes, al menos hasta nuestras propias revoluciones. Todos los levantamientos que habían tenido lugar en el mundo hasta ese día, incluidas las de izquierda marxista en América Latina, África, Asia y otros lugares, fueron de un tipo diferente. Nuestra revolución se diferenciaba en que no fue ganada por un grupo guerrillero especial. Otro punto importante es que el rol del pueblo en los campos de desarrollo no terminó con la victoria de la revolución”

El pueblo ha estado directamente involucrado en todos los acontecimientos posteriores, incluida la determinación de la estructura del sistema político resultante de la revolución, la redacción de la constitución, la elección de altos funcionarios y la resolución de los problemas de la revolución y del país. Algo que no ha existido en otras revoluciones con esta calidad y amplitud: "El punto principal de nuestra revolución fue que la presencia del pueblo no terminó con la victoria, esto se debió a la sabiduría de nuestro gran dirigente (Imam) y la perspicacia de ese hombre sabio, espiritual y divino. Es decir, cincuenta días después del triunfo de la revolución, el sistema político del país fue determinado por un referéndum del pueblo. En los últimos doscientos años, que fue el tiempo de las grandes revoluciones, no ha pasado que, en tan corto tiempo el nuevo sistema pueda ser determinado por el propio pueblo, no por otro factor”.

Sin embargo, en revoluciones como la francesa y la rusa, el papel del pueblo se debilitó después de la victoria de la revolución y en algunos casos condujo a la dictadura: "Todas esas revoluciones, o la mayoría y las más importantes, se convirtieron en dictaduras. La revolución francesa de hace dos siglos, la revolución rusa soviética de hace un siglo y las revoluciones que tomaron la forma de golpes de estado y similares pisotearon los derechos del pueblo, detuvieron las democracias e ignoraron por completo los votos populares".

● Una revolución que contó con liderazgo religioso y no partidista

El "elemento de liderazgo religioso" fue uno de los aspectos especiales de la Revolución Islámica. Esta revolución fue un movimiento liderado por un erudito y jurista musulmán. Partidos, grupos guerrilleros, golpes oficiales o militares, no tuvieron ningún papel en su liderazgo: “El Imam naturalmente lideró y dirigió este movimiento; comenzó esta lucha y confió en el pueblo. El Imam Jomeiní como el sol en el cielo dio esperanzas a la nación iraní. En su posición de hombre devoto y capaz, fue alguien que tuvo todo lo necesario para ser un 'hombre global, patriota y creyente'. Aunque estuvo fuera de Irán, lideró la lucha y el movimiento islámico en Irán durante catorce años en el verdadero sentido de la palabra. Durante este período y especialmente los últimos años, hubo mucha opresión. Surgieron divisiones, grupos, varios partidos políticos, militantes, políticos, apolíticos y todos colapsaron bajo las presiones del régimen y desaparecieron o dejaron de ser significativos. El movimiento del Imam no dependía de las organizaciones partidistas. Habló con el pueblo y las masas populares, las guió y durante catorce y quince años, pudo profundizar el pensamiento y movimiento islámico. En segundo lugar, destacó el desarrollo a nivel comunitario, especialmente en el corazón, la mente y la fe de los jóvenes, para que el terreno esté preparado para esa gran revolución".

● Una revolución en la que se conservó una línea recta

Otra característica única de la Revolución Islámica en comparación con otras revoluciones es "su estabilidad y continuidad basada en sus objetivos originales" y "la no desviación de sus principios e ideales": "[La Revolución Islámica] es la primera gran revolución en la historia de los últimos siglos que ha podido mantener su objetivo e ideal durante tanto tiempo; esto no tiene precedentes. A finales del siglo XVIII, menos de quince años después de la Revolución Francesa, ¡esta revolución contra la tiranía se convirtió en una tiranía terrible en la propia Francia! La nación francesa se levantó contra la tiranía en una revolución conocida como la "Gran Revolución Francesa"; su deber era luchar contra la monarquía, pero no habían pasado más de quince años que se formó un reino mucho más autoritario, desenfrenado y poderoso que el reino de la dinastía borbónica que los había derrocado, formándose un imperio totalmente tiránico.

La revolución soviética se desvió mucho antes de los quince años. La revolución, que llegó al poder con la ayuda del pueblo, se convirtió en una dictadura estalinista que duró muchos años, después fue heredada por los sucesores de Stalin. La gente de ese gran país no tenía la más mínima autoridad para gobernar una parte importante de su vida personal, mucho menos en los campos social, político y nacional. Este es el destino de las revoluciones del mundo. La primera revolución que comenzó con el pueblo, continuó con el pueblo, que mantuvo su palabra, no cambió su camino y no aumentó ni disminuyó sus metas, es la Revolución Islámica de Irán".

Al analizar las razones de este planteamiento es necesario prestar atención a las dos características de "estar basado en los valores islámicos" y "ser popular" mencionadas anteriormente.

● Una revolución en la que se cerró el canal de influencia

Otro punto distintivo de la Revolución Islámica en comparación con otras revoluciones se remonta al tema de cómo "enfrentar al enemigo".

La transformación y destrucción de las revoluciones y de los movimientos que buscaron la justicia y la liberación han estado entre las estrategias constantes de las grandes potencias arrogantes: "La política dominante del mundo ha sido y es destruir estos movimientos de liberación en diferentes partes del mundo, acabar con su política y cultura, de hecho, destruir la identidad de esos pueblos”

Además de lidiar con el régimen dictatorial del Sha, esta revolución también prestó atención al "apoyo" del gobierno estadounidense y cerró el terreno para cualquier influencia, desviación y destrucción de la revolución al romper los lazos con este país, líder de la arrogancia global. El Imam Jomeiní, que Dios tenga misericordia de él, identificó al gobierno de Estados Unidos como un “soporte del gobierno Pahlavi" y, mientras lo enfrentaba, bloqueó la influencia del enemigo: “Desde el comienzo de la revolución, hubo quienes no se dieron cuenta de que Estados Unidos estaba detrás del gobierno tiránico que cayó sobre la nación iraní; no notaron que Estados Unidos era el sustentador del régimen. Este régimen ahora ha sido derrotado, pero ese sistema de sustentación aún permanece, está activo, si se le da una oportunidad, volverá a atacar... El Imam vio este obstáculo desde el primer día y lo enfrentó".

La nación iraní, bajo la dirección del Imam Jomeiní a lo largo de su movimiento revolucionario, expulsó a Estados Unidos del país y evitó la destrucción de la Revolución Islámica a manos de esta superpotencia arrogante. La "captura del nido de espías", apodada la "segunda revolución" por la dirección del movimiento, simboliza esto: "El caso del nido de espías cortó este último hilo posible de conexión entre la revolución y Estados Unidos. Esto fue un valioso aporte a nuestra revolución". Esto no sucedió con muchos movimientos populares y revoluciones, por lo que los llevó a la desviación y derrota. “La comparación entre la Revolución Islámica y otras revueltas, levantamientos y revoluciones que tuvieron lugar en los países árabes es muy necesaria e instructiva. Aquellos que tuvieron éxito, por ejemplo, algunos países del norte de África que obtuvieron la independencia en la lucha contra Francia y similares, pronto fueron asimilados por la cultura colonizadora"

Por otro lado, la cantidad de hostilidades contra la Revolución Islámica han sido únicas e innumerables: En el tiempo de la Revolución Francesa, no había un poder hegemónico en el mundo, y la comunicación no era tal que quisiera levantarse y luchar. Cuando tuvo lugar la revolución soviética, ¡Los enemigos de Rusia se redujeron! Pero con nuestra revolución, los enemigos de este levantamiento, es decir, quienes fueron golpeados políticamente, así como, los que tenían influencia en Irán; o quienes fueron afectados económicamente, como también quienes se beneficiaban de los recursos de Irán; tanto los locales como los extranjeros se convirtieron en enemigos de la revolución, ¡Así como en enemigos de la religión! Es decir, los que se opusieron desde el principio a la religión en el mundo, por objetivos a largo plazo, por ideas y pensamientos materialistas. ¡Así que los soviéticos eran casi tan hostiles a nuestra revolución como los Estados Unidos! Al menos en la guerra, fue así ... Ha habido una alineación tan grande contra nuestro país".

● Una revolución que es un movimiento histórico

En general, la Revolución Islámica es un punto de inflexión en los acontecimientos históricos. Una revolución que se formó sobre la base de la fe en los valores islámicos, la creencia en el papel del pueblo y bajo el liderazgo de un erudito y jurista, pudo convertirse en una "transformación histórica en el mundo": "Este gran movimiento, este gran trabajo, este movimiento histórico, fue llevado a cabo por el pueblo de Irán bajo el liderazgo del gran Imam Jomeiní y por fin se conformó el sistema islámico. Comenzó el movimiento de la nación iraní hacia Dios, hacia objetivos y valores divinos. No hay bendición más alta que esta".

Y así es que, con este concepto de la revolución y la continuación del movimiento revolucionario de la nación iraní, este siglo será el siglo del Islam: "Este es el siglo del Islam. Este es el siglo de la espiritualidad. El Islam otorga a las naciones racionalidad, espiritualidad y justicia juntas".