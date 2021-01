Diseñan una torre que rota con el viento y genera energía

¿Qué caracteriza y cómo se define esta “torre de viento”?

El concepto imaginado y plasmado por el equipo de arquitectos turcos Hayri Atak, Kaan Kılıçdağ, Büşra Köksal y Kübra Türk armoniza tres parámetros diferentes.

Para su diseño, los arquitectos buscaron inspiración en la forma de una turbina de viento vertical, o aerogenerador vertical, para que, a diferencia del resto de rascacielos, que presentan resistencia a la fuerza del viento, la Torre Squall se adapte a él y le saque provecho generando energía eléctrica.

Al igual que una turbina, la estructura la componen principalmente tres secciones en forma de espiguilla o cinta, a fin de que puedan girar lentamente, a una velocidad fija. Los segmentos realizan el giro en torno a un eje central, al que se conectan mediante numerosas ramificaciones.

El diseño aerodinámico planteado para la sección transversal por los arquitectos permite que el desplazamiento de cada una de las espiguillas se lleve a cabo a una velocidad mínima.

No obstante, uno podría pensar que los días que no haga viento la Torre Squall no se moverá, y nada más alejado de la realidad, pues, gracias a la tecnología empleada en esta estructura, con o sin viento, el rascacielos completará una rotación completa.

Es más, de acuerdo con su visionario, independientemente de la dirección del viento, el rascacielos podrá generar electricidad gracias a su rotación.

Por otro lado, también contará con un helipuerto en la parte superior de la estructura, al que se accederá tanto en helicóptero como desde el interior del rascacielos mediante las puertas dispuestas en la base del edificio.

Por el momento, se desconoce el lugar exacto donde se localizará la torre.

AAF