Nacimiento del Imam Muhammad Baqir (P)

¿Quién es el Imam Muhammad Baqir?

¿En qué año y en qué ciudad nació?

¿Quiénes eran sus padres?

¿Qué significa Baqir?

¿Cuáles son las características espirituales y morales del Imam Muhammad Baqir?

Abu Ya’far, Muhammad ibn Ali al-Baqir, es el quinto Imam de los chiitas. Imam Muhammad Baqir (p) nació el primer día del mes de Rayab en el año 57 en la ciudad de Medina.

Su padre era Ali ibn al-Husayn (p) (el cuarto Imam chiita) y su madre, Fátima, era la hija del Imam al-Hasan ibn Ali.

El Imam Muhammad Baqir llega al Imam Hasan de su madre y al Imam Husáin de su padre.

Según de una narración de Yabir ibn Abdilـlah Ansari, citó al Profeta del Islam: Antes del nacimiento del Imam Muhammad Baqir, el Profeta del Islam (P) lo nombró Muhammad y le dio el título de Baqir.

Baqir significa el rompedor de la ciencia.

La posición del Ahlul Bait del Profeta de Dios (P), entre los seres humanos es como un manantial de agua entre los árboles. Son conscientes de las verdades de la religión y los secretos del Sagrado Corán.

La ciencia de la religión no es como las ciencias humanas que pueden entenderse por la razón ordinaria. Más bien, el conocimiento de la religión se le ha dado al Profeta por medio de Dios y a sus sucesores por medio del Profeta. La humanidad siempre necesita de las ciencias divinas y las ciencias de los profetas. Las ciencias de los profetas, de hecho, aclaran el significado de la vida humana y muestran la forma correcta de vida a los seres humanos.

Todo ser humano comprende la necesidad del sentido de la vida dentro de sí mismo. Pero ¿Cuál es el sentido de la vida? El sentido de la vida es responder a una serie de preguntas.

Preguntas como ¿Quién soy?, ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es la forma de alcanzar el propósito de la vida?, estas preguntas son de hecho preguntas humanas de Dios y nadie más que Dios puede responder estas preguntas, porque Dios es el creador y arquitecto del hombre, algunas personas piensan que el hombre puede responder estas preguntas con su conocimiento limitado, pero se debe saber que El hombre no puede encontrar las respuestas a estas preguntas filosóficas sin la ayuda de Dios,

Algunas personas piensan que en el siglo contemporáneo ya no necesitan de la religión, sin embargo, a estas personas se les debe decir que la religión es la respuesta a la necesidad del sentido de la vida.

Todo ser humano entiende que es una criatura y todo ser humano siente la necesidad de una filosofía de vida dentro de sí mismo. Por tanto, los profetas y sus sucesores son, de hecho, la única forma de conocer el sentido de la vida.

El hombre necesita de los profetas porque necesita el sentido de su vida, de acuerdo con la filosofía de la presencia de los profetas en la vida humana, se debe decir que, a pesar del importante papel de los profetas en la vida, los humanos no usaron de su sabiduría divina. Cualquiera que estudie la historia del Islam se da cuenta de que algunos musulmanes, no sabían la filosofía de la profecía.

Después del fallecimiento del Profeta del Islam (P), algunos musulmanes se distanciaron de su familia y eligieron el camino de la rebelión y la opresión.

Las condiciones para expresar las ciencias divinas no fueron proporcionadas por Ahlul Bait. Después del fallecimiento del Profeta del Islam (P), las condiciones para la educación divina de los musulmanes por parte de la familia del Profeta del Islam habían desaparecido.

Aquellos que gobernaban el mundo islámico no conocían el significado del Islam.

La familia del Profeta iba y venía una a una, pero debido a la falta de condiciones adecuadas, no podían decir las verdades de la religión, pero durante la vida del Imam Muhammad Baqir (P), la situación fue diferente.

Debido a las diferencias políticas entre los omeyas y los abasíes, se crearon las condiciones para el Imam Baqir (p), quien estableció una gran escuela científica en Medina y expresó las ciencias divinas y formó a muchos estudiantes en las ciencias divinas, por eso se le llama Baqir.

Entrenó a muchos discípulos y los envió por todo el mundo islámico para familiarizar a la gente, difundiendo las verdades de la religión.

Rasgos de la personalidad del Imam Muhammad Baqir (p)

El Imam Muhammad Baqir (p), como otros imames chiitas, era similar al comportamiento y la moral del Profeta del Islam (p). Desde el punto de vista de la razón, el sucesor debería ser similar a su líder: el Imam Muhammad Baqir (p) tenía todas las características de un profeta, tenía todos los grandes atributos humanos y divinos. De hecho, fue la fuente de virtudes y atributos humanos y divinos puros.

En este artículo, me refiero a uno de los hermosos atributos del Imam, tenía una vida sencilla y era conocido entre la gente por su generosidad, siempre ayudaba a las personas necesitadas. Prestaba atención a las personas necesitadas. El Imam siempre decía que quien hace feliz a una persona me ha hecho feliz a mí, y quien me hace feliz a mí, ha hecho feliz a Dios.

El Imam Baqir (P) con sus palabras y comportamiento buscó revivir la moralidad divina y humana en la sociedad. Nuestro mundo de hoy está realmente sediento de este tipo de pensamiento y estilo de vida.

Un mundo en el que los ricos no se preocupan por los pobres y los ricos desprecian a los pobres. Aunque el Imam Baqir (p), tenía una gran e importante posición en el mundo islámico, nunca olvidó a los necesitados y siempre trató de entrenar a sus estudiantes para que sintieran el dolor de los necesitados, lo cual es muy importante.

Un maestro que comprende el dolor humano y una escuela divina que siente el dolor humano, desde el punto de vista del Imam Muhammad Baqir (p), una persona que no siente el dolor de otros seres humanos, de hecho, Dios no está complacido con él.

Al expresar este principio, el Imam Muhammad Baqir explica a los seres humanos que la filosofía de la presencia de los profetas y sus sucesores entre la gente es revivir la moralidad humana. Si la moralidad muere en la sociedad, la sociedad desaparecerá, la sociedad humana sale victoriosa cuando los ricos son pobres, ser separado de la pobreza con la ayuda de los ricos, pues, el mundo de hoy está sediento de esta ideología. Hoy, el hombre está sediento de la hermosa moralidad del Imam Muhammad Baqir. De hecho, está sediento de su sistema de educación.

Algunas palabras del Imam Muhammad Baqir (P)

El hombre necesita ciencias materiales como la física, la química y la biología para construir su vida material, pero necesita de las ciencias divinas y humanas para construir su vida espiritual, divina y humana. El hombre necesita reglas que le ayuden a tener prosperidad y perfección. El hombre siente la necesidad por la moralidad y la espiritualidad dentro de sí mismo.

¿Qué hombre huye de la bondad? ¿Qué hombre odia la paciencia, la lealtad y el amor? ¿Qué hombre odia la honestidad y el autosacrificio?, Nadie.

Todos los seres humanos aman la moralidad y aman la vida. Pero la pregunta principal es ¿cuál es la vida correcta? ¿Cómo lograr el propósito de la vida? Me refiero a algunas de las palabras del Imam Muhammad Baqir (p), sobre los principios de la vida y la ética.

No hay virtud en la moral islámica como luchar en el camino de Dios, y la lucha más importante es luchar contra los males internos.

El Imam Muhammad Baqir (p), dice en este discurso que el hombre debe primero luchar contra la oscuridad dentro de él y, al eliminar la oscuridad, alcanzará la Luz. El mundo exterior no es más que el surgimiento del mundo dentro del hombre.

Si uno embellece su ser interior, su vida exterior será hermosa, la atención a uno mismo es el mensaje principal de este hadiz.

2. Prestar atención a la familia y conectar con la familia acerca al hombre a Dios.

En este discurso, el Imam Muhammad Baqir (p) invita a las personas a establecer un vínculo con la familia, desde el punto de vista islámico, la familia tiene un papel importante en la educación personal. No se debe estar alejado de la familia. Se debe mantener el sistema familiar. Desde el punto de vista islámico, las mujeres, los niños, los padres, los parientes y los amigos tienen derechos que una persona debe ejercer.

El Imam invita al hombre a ejercer derechos sobre la familia, porque no ejercer derechos es opresión. El Imam Muhammad Baqir (p), en el discurso anterior invitó al hombre a la reforma interior, pero en este discurso invitan al hombre a comunicarse y vincularse con la familia.

Prestar atención al individuo y la sociedad juntos es una de las características de la escuela educativa del Imam Muhammad Baqir (P).

Quien Quiera que Quite su Ira de los Seres Humanos, Dios le Quitará el fuego del infierno. La atención del Imam hacia los seres humanos es muy importante.

En diferentes hadices, el Imam invita a los seres humanos a ser amigos de otros seres humanos. Amar a otros seres humanos es una de las características importantes de la escuela educativa del Imam Muhammad Baqir (p). Algunos musulmanes piensan que solo mediante la oración y la súplica podemos salvarnos del fuego del infierno, mientras que el Imam Muhammad Baqir (p) dice que, amar a otros seres humanos nos salvará del fuego del infierno.

Con esto quieren decirnos, que amar es una forma de adoración y que la adoración no es solo oración, ayuno y oración. servir a las criaturas es una forma de adoración, En este hadiz, el Imam Muhammad Baqir (p), expande el significado de la adoración y enseña la adoración social a los seres humanos.

En resumen, el Imam Muhammad Baqir (p), como el Profeta del Islam (P), es el faro de la vida humana. La luz por la cual el hombre puede conocer el camino a su felicidad. Primero debemos tratar de conocer al Imam Muhammad Baqir (p) y luego ser un buen seguidor y discípulo para él.