El delito de cantar

Segundopaso - Loreciente 42 - Tras el Magnicidio de Kennedy, la política exterior norteamericana se ve mas arraigada en el tema armamentístico, donde Lyndon Johnson reafirmó la política agresiva y de dominio por parte de Estados Unidos, involucrándose directamente en distintas contiendas bélicas, sin importar lo que pensaran los diferentes países del mundo, en este nuevo análisis veremos como se llevo a cabo una serie de planes, de los cuales si bien tuvo resultados inmediatos en el plano económico, su política agresiva resulto se un gran negocio, , sin medir las consecuencias que iban a venir para un futuro no muy prometedor para el mundo entero, pero como piensan los políticos norteamericanos solo es "The business of America is business"