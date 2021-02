Estudio a la perspectiva del Imam Ali (P) sobre la unidad islámica

La necesidad de la unidad islámica y sus funciones

La unidad y la solidaridad entre los musulmanes es uno de los temas más importantes y fundamentales que enfatizan la palabra de Dios y la tradición profética. El Imam Ali (P) considera la unidad islámica como una de las bendiciones y generosidades divinas y cree que el único factor unificador en la sociedad es el Sagrado Corán y la profecía de Muhammad (PB). El esfuerzo de este Imam por la realización de este importante tema fue muy grande para que la sociedad islámica no sufra de división y dispersión. El presente artículo es una investigación descriptivo-analítica con el objetivo de identificar diferentes ángulos de la unidad islámica desde el punto de vista del Imam Ali (P) que ha sido escrito de manera sistemática.

En este artículo, que está tomado de la revista científica especializada de Habal al-Matin, mostrando las estrategias prácticas del Imam Ali (P), en la realización de este principio islámico, se concluye que la unidad y cohesión entre los musulmanes es una de los importantes temas religiosos y sociales, tuvo especial énfasis y lo consideró como la causa de la victoria islámica.

Importancia de la unidad

El éxito de los musulmanes en las sociedades actuales, donde los poderes arrogantes se han dirigido con todas sus fuerzas contra el mundo y contra algunos países islámicos depende de que se preste atención a la solidaridad y a la unidad. Este es uno de los temas clave e importantes que el Islam ha considerado durante mucho tiempo.

Al referirse al Sagrado Corán, uno puede identificar todas las desviaciones intelectuales, doctrinales y prácticas de los musulmanes que han surgido a través de extraños corruptos y sesgados, o debido a la ignorancia de los mismos musulmanes, o cualquier otro factor a lo largo de la historia y encontrar el camino correcto. Por lo tanto, la cura de todos los dolores y la corrección de todas las corrupciones y el logro de toda la felicidad deben buscarse en el Corán. En el Sagrado Corán, Dios ha pedido a los musulmanes que se unan entre sí: "Y aferraos a la cuerda de Dios todos juntos y no os dividáis" (La familia de Imran, 103).

El Profeta (PB) también instruyó a los musulmanes a mantener la unidad y evitar la división y dijo: "Oh pueblo, estad con la comunidad, porque la mano de Dios está con ella y nunca se dispersen". Asimismo, el Santo Profeta (PB) en el inicio de su llegada a Medina, concluyó un acuerdo entre musulmanes y judíos, que, según los diversos artículos de este tratado, tenía como finalidad eliminar las diferencias y crear unidad política.

El Profeta del Islam compara la sociedad islámica con un solo cuerpo y dice: "La historia de los creyentes en armonía y bondad entre ellos, es como la historia de un cuerpo. Cuando algunas partes del cuerpo humano sufren, otras partes del cuerpo reaccionan y desarrollan fiebre e insomnio".

El Príncipe de los creyentes Ali (P), quien fue educado a la sombra de la escuela profética y aprendió los mandatos islámicos de él, consideró el desarrollo material y espiritual de la comunidad islámica en la cohesión y unidad; con sus comportamientos políticos, sociales y religiosos, ha buscado unir a la sociedad islámica tanto como sea posible. No tenía otro propósito más que cerrar la brecha entre naciones o preparar el camino para el crecimiento. Al referirse a las palabras del Imam, se puede inferir que la "unidad" es una cosa natural y el ser humano ha emergido con el espíritu del altruismo. Entonces, lo que debe abordarse es su "diferencia"; porque la "unidad" tiene sus raíces en la naturaleza humana.

En el sermón 113 del libro Nahj al-Balaghah dice: "De acuerdo con la religión de Dios, ustedes son hermanos entre sí, nada más que la contaminación del interior y las malas intenciones los han separado, por lo tanto, no se ayudan mutuamente, no hacen el bien y no comparten unos a otros y entre ustedes no se vuelven amigos".

Aunque la unidad naturalmente es instintiva, los asuntos naturales deben ser alimentados y atendidos, la negligencia y la falta de atención hacen que no florezca o que se exponga a los huracanes de la época, por lo que el Comandante Ali (P) para fortalecer la unidad trabajó duro con la comunidad del Profeta y se consideró la persona con más anhelo por lograr la unidad islámica, también señaló explícitamente su liderazgo en este campo: "Sepan que nadie es más anhelante de unidad y solidaridad en la nación de Muhammad (PB) más que yo. Deseando una buena recompensa en este trabajo”

Por lo tanto, la unidad es la característica más importante del Islam y en Nahj al-Balaghah, la obra preciosa y celestial del Imam Ali (P), quien es la guía de los musulmanes para crear y mantener la unidad grandiosa y viva; con sus sermones y discursos ha brindado los mejores incentivos para la cohesión y la unidad entre los musulmanes del mundo.

Explicación del concepto de unidad

Unidad significa unión, integridad y concordancia, en otros términos, significa que la nación y la comunidad del Islam deben estar en armonía, ser uniforme y unánime. La unidad entre los musulmanes significa acercar las sectas islámicas entre sí, preservando su unidad y naturaleza; resguardar los principios comunes y liberar a cada secta en sus propias sub ramas. La forma de lograr este objetivo es confiando en la razón y la lógica evitando sentimientos fugaces y prejuicios incontrolables.

El Imam Ali (P) en su sermón define la unidad islámica de la siguiente manera: "Sus deseos son uno, sus corazones son los mismos y sus manos se ayudan entre sí, las espadas los guardan, los ojos están fijos en un solo lado y las voluntades son una y la misma"

Necesidades y funciones de la unidad islámica

La unidad y la solidaridad es una necesidad innata, intelectual, religiosa, política y social que es uno de los factores más importantes en la preservación y supervivencia de la sociedad y los seres humanos no tienen más remedio que aceptarla no solo para la supervivencia de la vida colectiva, sino también por una vida anhelada. Uno de los componentes principales del pensamiento islámico del Imam fue la unidad entre los musulmanes. Al expresar la importancia de este tema según el Imam Ali es suficiente considerar la unidad entre los musulmanes como un regalo insustituible de Dios como lo dice en el sermón 192 de Nahj al-Balaghah: "¡Tengan cuidado! Que han abandonado el hilo de la obediencia y, al revivir los valores de la era de la ignorancia han quebrantado la fortaleza de Dios; mientras que Dios había bendecido a esta comunidad islámica con unidad y hermandad para vivir bajo su sombra. Una bendición cuyo precio nadie puede determinar porque es superior a cualquier valor y superior a cualquier dignidad” (P. 397).

El Imam Ali (P) en su libro Nahj al-Balaghah menciona varios factores como los logros y resultados de la unidad y cohesión islámica, como, por ejemplo:

1. Preservar la religión del Islam.

2. Prevenir las diferencias sectarias y religiosas.

3. Realización del gobierno islámico.

4. Crear justicia islámica.

5. Disfrutar de las bendiciones divinas.

6. Prevenir el dominio del demonio.

7. Victoria de los musulmanes.

Pilares de la unidad islámica desde la perspectiva del Imam Ali (P)

El Imam Ali (P) menciona repetidamente dos pilares divinos y celestiales para la unidad de los musulmanes en Nahj al-Balaghah, que son:

1. El Sagrado Corán

2. La profecía

Soluciones prácticas del Imam Ali (P) para crear la unidad islámica

El Imam Ali (P) para lograr su gran y divina meta, que es la unidad y cohesión de los musulmanes en el mundo islámico, apunta a soluciones objetivas y prácticas, algunas de las cuales se mencionan a continuación:

1. Confianza en el Corán y el Profeta

2. Paciencia en asuntos políticos

3. Cumplir con la religión

Identificar los grupos desviados