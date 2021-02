La política de Maquiavelo y la política desde el punto de vista del Imam Ali (P) en Montevideo

En el 2013 fui invitado a la radio local "Acá los pueblos" de Montevideo. Una pequeña y sencilla estación de radio que transmitía algunos programas en vivo durante la semana. Tenía todo tipo de transmisiones y por esa razón venían diferentes personas invitadas.

Juan Pedro Ribas era el director de la radio, él con su experiencia en actividades mediáticas, trató de hacer funcionar la radio de la mejor manera posible, en colaboración con la Fundación Wieners. El presentador del programa al que fui invitado fue el mismo Juan Pedro, J.P como también lo llamábamos estaba muy interesado en los temas políticos y debido a sus muchos viajes a países del Medio Oriente, trataba de crear una visión comparativa de todo, y eso era algo bueno.

Comenzó el programa y Juan Pedro me presentó a los oyentes con alegría. Estaba muy interesado en la carta del Imam Ali (P) a Malik Ashtar también conocido como “Consejos para un buen gobierno” en América Latina. Una carta que, según él, lo había convertido en musulmán. Es por eso que siempre tenía algunos volúmenes de este libro en su auto y se los regalaba a quien tuviera un poco de experiencia política.

J.P había dado el libro a casi todos los políticos uruguayos y comentaba que todos en Uruguay lo llamaban el libro de Ali. Él estaba en lo correcto. Cuando conocí a Daniel Martínez unos años después, me contó que había leído “Consejos para un buen gobierno” y le parecía muy hermoso.

Regresando al programa de radio, Juan Pedro comenzó a presentar al Imam Ali (P), sus consejos y sugerencias. Leyó partes del libro a la audiencia con interés y me hizo varias preguntas sobre los pensamientos, ideas, vida y el gobierno del Príncipe de los Creyentes (P).

Pero lo que me dijo a continuación me sorprendió. Preguntó: ¿Cuál es la diferencia entre el pensamiento político del Imam Ali (P) y el pensamiento político de Maquiavelo? O no lo sabía realmente o quería dejarlo claro a la audiencia.

Dos pensamientos que no son comparables en absoluto.

Juan Pedro dijo que las ideas de Maquiavelo todavía se enseñaban en los libros de texto académicos y pienso que eso pudo haberlo motivado a hacer esa pregunta. Si queremos hacer esta comparación tendríamos que dar el ejemplo de la diferencia entre el día y la noche.

De todos modos, les expliqué a los oyentes la diferencia. Maquiavelo en su obra “El Príncipe” resalta que el gobierno y el gobernante pueden usar cualquier método para ganar autoridad y el régimen no necesita adherirse a la moral y los valores. Afirma explícitamente que no se puede gobernar sin el uso de la violencia y ve la política como una forma de utilizar herramientas y métodos para llegar al poder.

La política en el pensamiento del Imam Ali (P) es reconocer y utilizar herramientas legítimas para gobernar a la sociedad y garantizar el bienestar material y espiritual de la gente. Desde su punto de vista está prohibido el uso de métodos ilegítimos y el engaño para gobernar.

Estas palabras bastaron para hacer llorar a Juan Pedro, que volvió a leer frases de la carta del Imam Ali a Malik Ashtar y con desconsuelo se refirió a la dictadura de Uruguay.

Espero que se escriba lo antes posible un libro sobre los pensamientos políticos del Imam Ali (P) para que la gente sepa que la política real es diferente de aquello por lo que está luchando. Ciertamente, ese día, Juan Pedro presentó con orgullo el libro de los pensamientos políticos del Imam Ali a sus amigos.