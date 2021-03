Corte Penal Internacional: El Sionismo al banquillo de los criminales

La Corte Internacional de Justicia (CPI) principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas, con sede en el Palacio de la Paz en la Haya (Países Bajos) y encargada de decidir controversias jurídicas presentadas por Estados; anunció este martes 2 de marzo del año 2021 que ha abierto una investigación por crímenes de guerra cometidos por la entidad sionista en los territorios sometidos a la colonización y ocupación de este régimen nacido en mayo del año 1948.

Esta decisión tiene un nombre que hay que destacar por su persistencia, su voluntad de justicia a pesar de las presiones y sanciones a las que ha sido sometida por Israel y su padre putativo, que desde Washington ha tratado de minimizar el papel de la fiscal de la Corte penal internacional Fatou Bensouda. Esta abogada nacida en Gambia, quien en si país fue Fiscal general y Ministra de Justicia. Ha servido en la Corte Penal Internacional desde el año 2004. Primero como Fiscal Adjunta a cargo de la División de la Fiscalía d ela Corte penal Internacional hasta el mes de junio del año 2012 en que asume como Fiscal de la CPI, cargo que detentará hasta junio de este año 2021. Bensouda es la primera mujer en estar a cargo de la única institución de carácter permanente que tiene como misión el juzgar el genocidio y los crímenes de guerra y contra la humanidad.

Fatou Bensouda sabe de persecución, recordemos que decidió investigar los crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos cometidos por soldados estadounidenses desde su invasión a Afganistán desde el año 2001 a la fecha. Investigación que también incluye las acusaciones de tortura de las cuales se acusa a la CIA en su paso por el país centroasiático. La maquinaria política, diplomática, comunicacional y sancionatoria de Washington se puso en marcha y comenzó con revocarle a Bensouda, la Visa de entrada a Estados Unidos. En septiembre de ese año 2020 la administración Trump amplió sus sanciones al campo económico a través de su Departamento del tesoro.

La Corte Penal Internacional el día 5 de febrero de este año 2021 se declaró competente, para juzgar al régimen israelí por los crímenes de guerra cometidos en los territorios palestinos ocupados con posterioridad al año 1967, me refiero con ello a Cisjordania, la Franja de Gaza y Al Quds Este (Jerusalén) que son territorios reconocidos por el derecho internacional como ocupados ilegalmente por una potencia extranjera como es la entidad sionista denominada Israel. “La decisión de abrir una investigación se produjo tras un minucioso examen preliminar realizado por mi oficina que duró cerca de cinco años”, explicó en su declaración la abogada gambiana afirmando, además, que existían fundamentos razonables para llevar a Israel ante el estrado de los culpables.

Se menciona también que se investigar a la resistencia palestina, cuestión que resulta discutible pues la legítima defensa ante el ocupante es defendido ampliamente a lo largo d ela historia y el derecho internacional. La resistencia frente a quien te pretende exterminar es legítima y razonable. En un principio, se espera que los expertos internacionales se centren en altos cargos del Ejército y la política sionista y no en oficiales de bajo rango. En la Operación Margen Protector, el Ejército de ocupación dirigido por Benny Gantz (actual Ministro de Defensa) mató a 2.251 palestinos en 40 días de ofensiva. La inmensa mayoría de ellos civiles, según señaló la ONU. La resistencia palestina logró dar de baja a 66 soldados sionistas y murieron siete civiles, víctimas de cohetes lanzados por la resistencia en Gaza.

Esa decisión, cuenta además con el aval emitido por la CPI respecto a que se posee la jurisdicción territorial para juzgar al régimen israelí a pesar de no ser este, firmante del Estatuto de Roma y por tanto no estaría, aparentemente (o eso creían los sionistas) bajo jurisdicción de la citada Corte pero, como palestina si reconoce la jurisdicción de la CPI corre entonces esta decisión de iniciar una investigación por los crímenes que los gobiernos israelíes han cometido desde junio del año 2014 a la fecha. Tel Aviv y Washington pusieron en esa oportunidad el grito en el cielo, alegando no sólo la ilegalidad de tal medida, sino que verbalizando las penas del infierno contra la CPI, Bensouda, la CPI, contra el conjunto del planeta.

El procesado primer ministro israelí Benjamín Netanyahu con su clásica soberbia rechazó el papel que cumple la CPI y calificó a esta corte como un Tribunal Político. Pues claro Sr. Netanyahu es un Tribunal que juzgará sus acciones políticas, su conducta criminal, las acciones del ejército de ocupación que ha asesinado desde el 13 de junio del año 2014 a la fecha al menos a 4 mil palestinos, heridos a decenas de miles, que tiene en sus cárceles a 7 mil prisioneros políticos, entre ellos a 400 niños. Un régimen de apartheid que ha erigido un muro de 720 kilómetros de largo, de 8 metros de altura que se adentra como un cáncer por las aldeas, pueblos y ciudades palestinas en Cisjordania. Un muro que sigue creciendo, para someter a un gueto a la población palestina en Cisjordania, impidiendo su libre desplazamiento, demoliendo viviendas, declarando zonas de restricción militar, destruyendo cultivos para elevar su vergonzosa estructura que trata de invisibilizar al pueblo palestino, encerrándolos en esta ratonera infame. Cada uno de esos actos son actos propios de una política emanada desde las oficinas de la dictadura cívico militar del régimen nacionalsionista israelí y ello es político Sr. Netanyahu y tendrá que responder usted y los suyos, toda esa casta de civiles y militares hinchados como como sanguijuelas con la sangre palestina,

No olvido en este recuento a la bloqueada Franja de Gaza, convertida, desde el año 2006 a la fecha en el mayor campo de concentración del planeta a cielo abierto. Allí, dos millones de palestinos se hacinan en 361 kilómetros cuadrados, donde también se les está cercando con un muro, vigilados en la en la posible entrada y salida por pasos vigilados ya sea por la soldadesca sionista o en el sur de gaza por los soldados del régimen aliado de Egipto, que desde el año 1981 ha traicionado a sus hermanos palestinos. Una Franja de Gaza sometida al arbitrio de un régimen que ocupa la Palestina histórica, que vigila una frontera artificial, donde centenares de francotiradores, desde marzo del año 2018 a la fecha han asesinado de la forma más cruel y perversa a 400 palestinos: hombres y mujeres, entre ellos niños, personal de salud, deportistas que identificados como tales se les dispara en la columna o en sus piernas.

Una población sometida a cortes de energía eléctrica, a la privación de elementales servicios básicos. Una Franja de Gaza con su infraestructura dañada seriamente por los bombardeos constantes de la aviación sionista, la artillería y drones que matan desde la distancia porque la cobardía sionista los frena a la hora de combatir de frente con los milicianos palestinos. Es la cobardía sionista, que además desde sus buques, que bloquean la costa de Gaza disparan a la población y a aquellos pescadores que se atreven a salir mar afuera a buscar el sustento.

En general las organizaciones y movimientos d ela resistencia palestina han aplaudido la decisión de la CPI – con los lógicos temores que termine todo en nada como ha solido ser cuando está involucrado Israel y acuden en su ayuda los grupos de presión internacionales y gobiernos como el de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y esta Alemania que vive signada por su crisis de conciencia al haber albergado al Tercer Reich. La entidad israelí ante la decisión de la CPI la tachó de “puro antisemitismo” con esa línea discursiva que no convence a nadie y sólo muestra a la rata tratando de escapar de la ratonera apelando a conceptos que suelen golpear la conciencia de aquellos Estados que poco hicieron por detener los crímenes del nacionalsocialismo.

El victimismo tan propio del sionismo llevó a Netanyahu a declarar que “se ha decidido que nuestros valientes soldados que luchan contra los crueles terroristas son en realidad los terroristas”. El Gobierno israelí alertó frente a la posibilidad que “cientos de israelíes, civiles y militares puedan ser acusados de crímenes de guerra. Ello, en una larga lista que incluiría al propio Netanyahu, jefes del Ejército de ocupación, altos mandos de las unidades principales y políticos que han dado su voto al exterminio del pueblo palestino, el robo de sus tierras y otros crímenes de guerra y lesa humanidad (1)

Tras el fin de la segunda guerra mundial, los aliados llevaron a una parte de los dirigentes del nacionalsocialismo alemán a ser juzgados en los que se llamó los juicios de Nuremberg, como símbolo frente a aquella ciudad donde el tercer Reich creyó alcanzaría los mil años de ejercicio del poder.

Cuando se triunfe contra las fuerzas ocupantes israelíes, cuando se expulse definitivamente a todo extranjero de las tierras palestinas se debe constituir en Al Quds un Tribunal Internacional que juzgue los crímenes del sionismo. Que lleve a la horca, a todo aquel que ha propiciado el genocidio del pueblo palestino, su desplazamiento, su expulsión de la tierra que los vio nacer, que ha creado un sistema de apartheid que somete a 6 millones de palestinos, tanto en Cisjordania como en Gaza. Dicho tribunal debe estar en la capital eterna palestina, en Al Quds – la Santa – en medio de la Explanada de las Mezquitas, con la Cúpula de la Roca y la Mezquita Al Aqsa como telón de fondo. Con miles de personas mirando por pantallas gigantes estos juicios contra los criminales sionistas, allí en el rellano que se levanta frente a la muralla de Al Buraq, que bajo la ocupación sionista llamaban el muro de los lamentos.

Es a este régimen nacionalsionista a sus políticos y militares a quienes hay que llevar a un juicio internacional. Como la ex Ministra de Justicia y diputada por el ultranacionalista partido Hogar Judío, Ayelet Shaked, de padre iraquí y madre rusa, que en plena ejecución de la Operación Militar “margen protector” que está en el período a investigar llamaba a un genocidio del pueblo palestino clamando a los cuatro vientos "Tienen que morir y sus casas deben ser demolidas. Ellos son nuestros enemigos y nuestras manos deberían estar manchadas de su sangre. Esto también se aplica a las madres de los terroristas fallecidos… todos los palestinos son los enemigos de Israel y deben morir. Detrás de cada terrorista hay decenas de hombres y mujeres sin los cuales no podría atentar. Ahora todos son combatientes enemigos, y su sangre caerá sobre sus cabezas. Incluso las madres de los mártires, que los envían al infierno con flores y besos. Nada sería más justo que siguieran sus pasos. Las mujeres palestinas deberían desaparecer junto a sus hogares, donde han criado a estas serpientes. De lo contrario, criarán más pequeñas serpientes" (2).

El Ex Ministro de Economía y posteriormente Educación, hijo de padres estadounidenses, Naftali Bennett quien en sus sesiones ministeriales solía jactarse de haber matado a “muchos árabes”. Interesante, no los llama palestinos pues en su enseñanza sionista se les inculcaba como lo hacían con las SS nacionalsocialistas en el Tercer Reich, que hay que invisibilizar al enemigo. El Diario israelí Yediot Ahronot publicó hace algunos años una conversación que mantuvieron, en ese entonces Naftali Bennett, como Ministro de Economía y el consejero para la seguridad nacional, Yaakov Amidror donde se discutía la posible liberación de un centenar de presos políticos palestinos. “Bennett, que se oponía a la liberación de los prisioneros, dijo: Si capturamos a terroristas, hay que matarlos, sencillamente”. Amidror respondió: “Pero eso es ilegal”. Y Bennett contestó: “Yo he matado a muchísimos árabes (hamon arabim) en mi vida, y no he tenido ningún problema por ello. Si al final vamos a capturar a los terroristas capturados, quizás deberíamos matarlos antes”.

El Tribunal que se conforme al efecto debería investigar si esos asesinatos de los cuales se jacta Bennett fueron cometidos durante su paso por el ejército donde estuvo a cargo de dos unidades consideradas las más infames del ejército de ocupación o también se cometieron cuando Naftali Bennett estudió en una escuela rabínica y militó en Bnei Akiva, una organización juvenil de derechas y de extrema derecha, muy sionista y religiosa, donde alcanzó el cargo de “guía” (3).

Los medios de información en todo el planeta se hicieron eco de la decisión de la CPI. El actual ministro de Defensa, Benny Gantz, que era jefe del Ejército durante la Operación Margen Protector de 2014, declaró tras la decisión de la Corte Internacional que la investigación del organismo internacional podría incluir a centenares de civiles y militares. Una opinión que lo incluye claramente pues Gantz tiene sobre sus hombros la responsabilidad por el asesinato de miles de miles de palestinos, la destrucción de sus hogares y el colapso de su vida cotidiana. Un Gantz, que no sólo actuó en la Operación Margen Protector sino también en Operaciones militares anteriores donde tuvo mando militar como fue la Operación Pilar defensivo, llevada a cabo entre el 14 al 21 de noviembre del año 2012 y donde Benny Gantz cumplía la función de jefe del estado mayor del Ejército de ocupación sionista, responsable del asesinato de 200 palestinos.

Los candidatos, tal como lo afirma el propio sionismo pueden ser centenares. Tenemos la responsabilidad de seguir el curso de los acontecimientos, de informarnos y difundir por qué se trata de crímenes de guerra y lesa humanidad, por qué son responsables civiles y militares. Dar cuenta que este proceso de colonización y ocupación de palestina debe cesar. No hay posibilidades de transar con el sionismo, debemos aprender de lo que fue el fin de la segunda guerra mundial donde se juzgo a los criminales de guerra atento en Nuremberg como en Tokio y se les llevó a la cárcel y a la horca. No hay posibilidad ni de olvido ni perdón, cada dirigente político israelí, cada mando y ejecutor de crímenes contra el pueblo palestino, todo aquel que ha usurpado su tierra, robado sus recursos, emitido leyes racistas, construido muros de segregación, permitido asentamientos ilegales en territorios que no le pertenecen deben responder ante la Corte Penal internacional.

La justicia está hoy en manos de un organismo internacional que debe dictar determinaciones importantes. Emitir directrices de búsqueda internacional de estos criminales, impedir que se paseen por el mundo vendiendo la imagen de una entidad próspera y adelantada. No hay posibilidad de seguir siendo humanos si permitimos que el sionismo siga existiendo. Un Tribunal de Justicia Internacional que se levante en la explanada del nombre santuario de Al Quds (al-Ḥaram al-Qudsī al-Šarīf) es un imperativo político y moral.

Pablo Jofré Leal

Exclusivo para www.segundopaso.es

