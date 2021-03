Ensayo Global Sobre la Política Exterior Estadounidense (Parte VIII)

Gerald Ford: El presidente anodino

El día 10 de octubre del año 1973 el vicepresidente de Nixon, el abogado Spiro Agnew (hijo de un inmigrante griego y nacido bajo el nombre de Spiros Anagnostopoulos) tuvo que dimitir del cargo tras ser condenado por evasión discal y blanqueo de dinero. Fue condenado a pagar una multa de 10 mil dólares y a tres años de libertad condicional. Esta renuncia puso en acción, por primera vez en la historia estadounidense la 25 enmienda de la Constitución: Nixon, con la opinión de los líderes del Congreso escogió a Gerald Ford para asumir el cargo de vicepresidente. El día 12 de octubre de 1973 es ratificado por 62 votos contra tres en el Senado y el día 6 de diciembre es nuevamente ratificado, esta vez en la cámara de representantes por 387 votos a favor y 35 votos en contra.

Ese día 6 de diciembre Ford juramentó como vicepresidente sin que pasar por su mente el vuelco total que tendría pocos meses después. Tras el nombramiento de Ford la investigación del caso Watergate, que ya estaba en curso llegó a manos de Alexander Haig, quien se puso en contacto con Gerald Ford dándole a conocer que las evidencias que día a día se acumulaban demostraban que el presidente Nixon estaba involucrado como encubridor. En marzo del año 1974, el escándalo por los hechos de Watergate llegó a su punto cúlmine. En ese mes, el Gran jurado federal consideró que Richard Nixon, sin efectuar cargos formales, era copartícipe de hechos considerados conspirativos con el objeto de obstruir la acción de la justicia en el proceso denominado Watergate (1) En la tarde del 8 de agosto, Nixon anunció su dimisión. El 9 de agosto, Gerald Ford prestaba juramento del cargo llegando al máximo cargo en la nación norteamericana, designado a dedo, sin contar con un voto de la ciudadanía. Su carácter, debilidad y complicidad se vio reflejada en la acción de utilizar su derecho de gracia, y sin esperar sentencia otorgó el perdón a Nixon.

Durante su Administración en el plano latinoamericano se siguió una línea continuista con las políticas llevadas a cabo por Nixon: apoyo a dictaduras militares en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil. Apoyó sin reservas junto a los servicios de inteligencia estadounidenses las labores de represión, entre ellos la tristemente célebre Operación Cóndor (2) La política de máxima presión contra la revolución cubana alcanzó alturas absolutamente criminales, como fue la voladura de un avión de Cubana de Aviación frente a las costas de barbados, llevado a cabo por un anticastrista - Luis Posada Carriles – protegido hasta su muerte por la CIA.

En el mes de diciembre del año 1974, a pocas semanas de asumir la presidencia el anodino Ford solicitó al congreso más fondos para continuar la Guerra en Vietnam. Su propuesta fue rotundamente rechazada. En Vietnam del Sur, el presidente títere de los estadounidenses, Nguyen Van Thieu renuncia el día 21 de abril del año 1975 con la excusa que Washington había dejado de ayudar a Vietnam del Sur. Dos días después de la renuncia de Thieu, el día 23 de abril del año 1975, Gerald Ford, en un discurso dado en la Universidad de Tulane anunció que la intervención estadounidense en Vietnam había terminado.

Efectivamente, bajo el mandato de Ford se ejecuta la retirada definitiva de los últimos norteamericanos en Vietnam, con la irrupción de las tropas revolucionarias en Saigón. Con la orden presidencial del día 29 de abril del año 1975, Ford saca sus “últimos muchachos” huyendo con la cola entre las piernas, saltando hacia los últimos helicópteros desde los techos de la Embajada de los Estados Unidos en Saigón, en una imagen que conmueve por todo lo que significó Vietnam para la lucha de los pueblos por su liberación. Con ese último soldado norteamericano agarrado a un Helicóptero terminaba una actuación que ha costado sacar del alma norteamericano, siempre acostumbrada a ganar, a dejar sentir su presencia a través de victorias, y que tuvieron que retirarse derrotados y humillados.

Embajada estadounidense en Saigón. La Huida.

A medida que empeoraba la situación económica entre los años 1974-1975, el interés principal de la opinión pública norteamericana se desplazó de las cuestiones políticas suscitadas por la Guerra de Vietnam, y el abuso del poder de la Administración Nixon/Kissinger, a las cuestiones económicas internas, que permitieran: la creación de puestos de trabajo, ingresos y obtención de energía, en una especie de vuelta hacia dentro de la política norteamericana.

Uno de los efectos esperados de la política de distensión que se venía practicando, a lo menos teóricamente, desde el año 1969, no produjo una disminución del presupuesto militar, cuestión tampoco implementada como discurso ni decisión ni siquiera a inicios de la contienda electoral entre Gerald Ford y Jimmy Carter en las elecciones del año 1976. En esa campaña, el caballito de batalla era el presupuesto Militar, mientras Carter pedía reducirlo en 5.000 millones de dólares, Ford propugnaba su aumento hasta llegar a la cifra de 123.000 millones de dólares, para ello, hizo que su Secretario de Defensa Donald Rumsfeld, llamase la atención sobre los crecientes esfuerzos armamentistas de la ex URSS. En su opinión peligraba el Equilibrio del terror y para poder subsanar este desequilibrio era necesario dar mayores recursos al complejo militar-industrial

Armamento de los Estados Unidos y la Unión Soviética a finales de 1976

_________________________________________URSS_________________USA______________

1. Cohetes Intercontinentales -ICBM - 1.450 1.054

2. Cabezas Nucleares 4.000 8.500

3. Cohetes Submarinos 880 656

4. Bombarderos 210 418

5. Tropas 4.4 Millones 2.1 Millones

Pacto de Varsovia 5.6 Millones

OTAN 4.8 Millones

________________________________________________________________________________

Fuente: Norman Kempster " Rumsfeld says Soviet buildup requires similar U.S effort ". International Herald tribune, enero 1977

Al analizar detalladamente estos datos, nos damos cuenta que la desventaja parece estar en los misiles ICBM (Un misil balístico intercontinental o ICBM Inter-Continental Ballistic Missile, por sus siglas en inglés) es un misil de largo alcance, más de 5500 kilómetros que utiliza una trayectoria balística lo que implica largos descensos y ascensos incluyendo recorridos suborbitales y parcialmente orbitales. Esa supuesta desventaja comenzó a ser subsanada por la industria militar estadounidense con la construcción de los nuevos y complejos MIRV que es definido como un vehículo de reentrada múltiple e independiente. Es un misil con múltiples ojivas, una colección de armas nucleares introducidas en un único misil balístico intercontinental, que en el caso estadounidense suele ser inserto en sus submarinos de propulsión nuclear. Su símil ruso es el Topol-M y Bulava.

La situación política interna norteamericana bajo la Administración Ford, que lógicamente repercutiría en su política exterior la podemos resumir, siguiendo las palabras dichas el 4 de Julio de 1976 por una Editorial del New York Times: "Tercer Siglo: Como la nación más poderosa todavía, pero no ya como el árbitro del mundo, los Estados Unidos inician un periodo histórico nuevo y distinto. La solución de los problemas sociales, económicos, raciales y políticos tal vez no sea posible sin un cambio de partes esenciales del Estado y de la sociedad, y sin el pensamiento creador e innovador que demostraron nuestros antepasados revolucionarios. Las palabras de la declaración de Independencia se renuevan una y otra vez como advertencia expresa si las relacionamos con las realidades de nuestro tiempo: con los aspectos oscuros y los defectos de nuestra sociedad, con las injusticias que aún existen, y que en algunas zonas incluso aumentan".

Gerald Ford fue uno de esos presidentes que no suele ser recordado con especial devoción. Un burócrata que de pronto se vio lanzado a los más altos cargos de su país. Primero, gracias a las deficiencias morales de Agnews, pasó a ocupar la vicepresidencia y posteriormente, también por la renuncia de su titular, Richard Nixon se vio, de pronto ocupando la silla principal del salón Oval. Un político que salió ileso de dos intentos de asesinatos, el primero de una seguidora del criminal Charles Manson y el segundo, diecisiete días después del primero por un ex infante de marina. Ambos hechos en septiembre del año 1975. En las lecciones del año 1976 se enfrentó al candidato demócrata Jimmy Carter siendo derrotado y pasando a una vida civil alejada del ruido

Pablo Jofré Leal

Articulo exclusivo para www.segundopaso.es

1. Watergate. Campaña masiva de espionaje político y sabotaje contra el partido demócrata. Es considerado el escándalo político más importante de los Estados Unidos, por el cual se descubrió y denunció una trama de espionaje y escuchas ilegales, que la Administración Nixon llevó a cabo durante la campaña electoral de 1972, cuando cinco individuos fueron descubiertos intentando forzar la entrada de la sede del Partido Demócrata en Washington. Todo ello en nombre del comité de reelección del otrora presidente Richard Nixon. “un escándalo que provocaría la primera y única dimisión del primer mandatario de los Estados Unidos en la historia. En menos de cuatro meses, y en un dramático crescendo a ritmo de exclusiva, dos periodistas del Washington Post, Bob Woodward y Carl Bernstein, fueron los encargados de desenmascarar la trama que obligaría a salir por la puerta de atrás al inquilino de la Casa Blanca”. https://historia.nationalgeographic.com.es/a/escandalo-watergate-espionaje-presidencial-estados-unidos_15421

2. ¿Qué es la Operación Cóndor o el Plan Cóndor? La Operación Cóndor o el Plan Cóndor fue un plan de inteligencia diseñado y coordinado por los servicios de seguridad de las dictaduras militares de Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay, en colaboración con la CIA de Estados Unidos, para aniquilar a la izquierda opositora durante la década de los 70 --en plena Guerra Fría--. El plan permitió la colaboración de los dictadores Augusto Pinochet de Chile, Hugo Bánzer (Bolivia), Alfredo Stroessner (Paraguay) Joao Figueredo (Brasil), Jorge Rafael Videla (Argentina) y al gobierno derechista de Juan María Bodaberry en Uruguay. En los archivos de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de Estados Unidos se menciona de forma explícita a la Operación Cóndor como el nombre en clave de "un acuerdo de cooperación entre los servicios de inteligencias de América del Sur para eliminar las actividades terroristas marxistas en el área". Los países sudamericanos intercambiaban información acerca de "subversivos" u opositores --o que sospechaban que eran-- a sus regímenes y cooperaban para perseguirles a través de las fronteras nacionales. Las fuerzas armadas y paramilitares de las dictaduras de Sudamérica se desplazaban libremente para secuestrar, torturar y asesinar a los ciudadanos considerados sediciosos e intercambiarse los detenidos. Según los 'archivos del terror' descubiertos en Paraguay , la Operación Cóndor dejó un terrible saldo de 50.000 muertos, 30.000 desaparecidos, y unos 400.000 presos. Leer más: https://www.notimerica.com/politica/noticia-operacion-condor-plan-condor-20151109112936.html