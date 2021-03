Características de vida de Imam Husain (P)

El tercer día del mes de Shaban del año 4 de la hégira, la ciudad de Medina fue anfitriona de la llegada de un hijo en la familia del Último Mensajero.

Husain fue muy querido para el Profeta (la Paz de Dios sea con él y su familia purificada). El Profeta Muhammad (P) En reiteradas ocasiones tomó a sus dos nietos en su regazo, besándolos y apretándolos fuertemente contra su pecho.

El Imam Husain, los primeros seis años de su infancia los pasó junto a su honorable abuelo y después del fallecimiento del Profeta (P) vivió treinta años junto a su padre, el Imam Ali (P). Fue un padre ejemplar, que no gobernó excepto con justicia, que no vivió excepto con pureza y devoción, que no vio, no deseó ni encontró a nadie excepto a Dios.

Durante los años que el Imam Ali (P) tenía el califato, Husain (P), al igual que su hermano Hasan (P) se preocupaba por lograr los objetivos del islam y tratar con justicia a todos. Así era como Husain (P) apoyaba a su padre y a la religión de Dios.

Entre otras características de aquel Hazrat se puede mencionar su preponderancia a dar limosna en secreto y lejos de la vista de otras personas. Durante la noche llevaba alimentos a los necesitados. Por eso durante el Día de Ashura se veían los signos de las cargas pesadas en algunas partes de su cuerpo. Cuando le preguntaron al Imam Sayad (P) el motivo de esas huellas, dijo: “son los signos de limosnas y regalos ocultos que mi padre lleva durante las noches a huérfanos y privados de la comunidad”.

Felicitando otra vez el natalicio del Imam Husain (la Paz de Dios sea con él), les invitamos a disfrutar el video preparado con este motivo.