Ensayo Global Sobre la Política Exterior Estadounidense (Parte X)

Jimmy Carter: El mundo no es un cultivo de maní.

El viejo agricultor, que trataba de sacar adelante su familia con un proyecto de cultivo de maní en su granja de Maine se enfrentó a múltiples dificultades en su vida laboral, de objetivos militares y hasta políticos en el Georgia donde logró ser elegido como gobernador el año 1971. Fue perseverante, laborioso, no un político brillante pero que ha logrado llegar a los 96 años sorteando melanomas en su cerebro y una masa cancerosa en su hígado. Dedicado los últimos años de su vida a la mediación en conflictos internacionales y al apoyo de causas humanitarias

Bajo la Administración Carter se desarrollan las conversaciones y la firma del Tratado del Canal de Panamá en septiembre de 1977, y que establece la paulatina devolución del Canal y de las Zonas adyacentes a la plena soberanía panameña. El Tratado tiene una serie de artículos y párrafos, que establecen la defensa y protección de ese paso interoceánico donde la preponderancia y derechos norteamericanos no dejan lugar a dudas que seguirían manteniendo una vital gravitación en la vida política-económica y militar de Panamá. "Los Estados Unidos de América y la República de Panamá ... han decidido dar por terminados los Tratados anteriores relacionados con el canal de Panamá y suscribir un nuevo Tratado que sirva de base para una nueva relación entre ellos y, en consecuencia, han acordado la siguiente..." (1).

A mi entender fue un triunfo de la Diplomacia del fallecido presidente panameño Omar Torrijos, que obligó a los Estados Unidos a esperar unos años, para tratar de enmendar este "error" de Carter, cuestión que sucedió unos meses antes que Panamá se hiciera cargo de gran parte de la administración del Canal, el día 1º de Enero de 1990 (Hecho que veremos bajo el Gobierno de Bush como uno de los crímenes más abominables de una Administración contra un pequeño país como fue la invasión de Panamá en diciembre del año 1989.

El año 1979 es un año pleno de acontecimientos donde la presencia directa e indirecta de Estados Unidos es relevante en su política exterior: triunfa en Nicaragua la revolución Sandinista que derrota a una Dictadura de más de 50 años, encabezada por los Somoza, del primero de los cuales Roosevelt sostuvo " Somoza es un hijo de puta pero es nuestro hijo de puta". A esto se unió la caída de un agente regional de enorme importancia en la zona de Oriente Medio, y vecino de la Unión Soviética, nos referimos al triunfo de la Revolución Islámica en Irán, que desterró la dinastía de Reza Pahlavi. Esos acontecimientos tendrían enorme influencia en años posteriores. Con Nicaragua, país contra el cual la Administración Reagan se embarcará en una cruenta e injusta guerra de desgaste contra el pueblo nicaragüense. Con Irán, Carter tendría problemas más próximos como fue la Crisis de los rehenes, y la necesidad de establecer un nuevo mecanismo de acción, en una zona que ya no les resultaba tan aliada y que 43 años después aún enfrenta a la revolución contra un Estados Unidos que no ha terminado de entender que su hegemonía en la zona agoniza.

A lo anterior se une la invasión de fuerzas soviéticas a Afganistán donde se libraba una guerra civil en el seno del régimen comunista de Hafizullah Amin. El 23 de enero de 1980, el entonces presidente de Estados Unidos Jimmy Carter, bajo la influencia d ela invasión soviética a Afganistán y el triunfo de la Revolución Islámica en Irán generó la adopción de una política que aseguraba que Estados Unidos usaría todos los medios necesarios, incluida la fuerza militar, para defender sus "intereses vitales en el golfo Pérsico", es decir, los suministros petroleros. Una política que a pesar de todos los cambios en la zona y en el mundo ha permanecido incólume (2). Un año después, el día 16 de enero del año 1981 Jimmy Carter da a conocer, en un discurso ante el Congreso sobre el estado de la Unión lo que se conoce como Doctrina Carter, que establece una serie de puntos de acción y que ha marcado la política exterior estadounidense hasta nuestros días. Esto, a pesar de los cambios políticos, energéticos, geopolíticos que se han generado en el mundo. Entre los puntos mencionados en dicha doctrina sobresalen:

La necesidad en el plano de la "Defensa" de reactivar el programa de rearme en Oriente Medio como Europa donde se comienzan a instalar los Pershing II en oposición a los SS 20 Soviéticos.

Se pone a disposición de los países aliados en Oriente Medio una buena provisión de armamentos, apoyo técnico y logístico entre ellos los aviones Awacs, que permiten solucionar en parte el problema de no tener una "oreja" como lo era Irán bajo Reza Pahlavi.

"Nuestra posición es clara: un intento de una fuerza externa de hacerse con el control en el golfo Pérsico afirmó Carter, será considerado como un asalto contra los intereses vitales de Estados Unidos de América, y tal asalto será repelido por cualquier medio necesario, incluida la fuerza militar". Una doctrina que permitió aumentar considerablemente el presupuesto destinado a defensa, el aumento en la venta de armas 8auqnue haya existido medidas propagandísticas como fue el embargo de armas a la dictadura militar en Chile bajo el argumento de la violación a los derechos humanos). Se encubre tal producción y venta de armas, con el consabido argumento de proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos, que es hablar de sus intereses económicos. Ese encubrimiento continúa casi con palabras calcadas desde los padres peregrinos "Seguimos construyendo sobre los fuertes lazos políticos, económicos, sociales y humanitarios que unen a este gobierno y al pueblo estadounidense a gobiernos y pueblos amistosos del golfo pérsico". ¿Hablará quizás de sus amigos Jeques, Emires, reyes y déspotas, que no han concedido, hasta el día de hoy a sus pueblos, las libertades que tanto proclaman para aquellos que no siguen el baile norteamericano?

No está de más subrayar el papel de los Estados Unidos y las potencias occidentales en armar al Ejército de Irak en esa época, con tecnología de punta e impulsarlo a una guerra contra sus vecinos iraníes. El aliento se transformaría después en agresión cuando ya Hussein no les servía para sus propósitos, pero esa es historia de otro costal, claro está que con el mismo cuento de siempre: Autodeterminación, Democracia, condena a las agresiones contra países más débiles entre otros usos de vocabulario. La Doctrina Carter, como antes Nixon y Ford y como después Reagan, Bush y Clinton consideran los territorios situados a miles de kilómetros como una zona de influencia de la cual no se retirarían ". El Golfo Pérsico ha sido una encrucijada vital para el comercio entre Europa y Asia en muchos momentos clave de la historia. Se ha vuelto esencial en los últimos años para su suministro de petróleo a Estados Unidos, nuestros aliados y nuestros amigos "

Para continuar con su política de "colaboración, solidaridad y amistad con los pueblos del mundo", Carter comienza con la URSS, a quien le recorta la venta de granos y cereales, al mismo tiempo que se restringen las exportaciones de tecnología, en un período de importancia en las labores de expansión en la producción energética. No está de más subrayar que si existe algo lo más alejado del nacionalismo, ese es el poder económico, poder sin patria ni fronteras, ya que a la hora de vender no interesa mucho si el mercado es rojo o amarillo. Tal decisión de suspender la venta de granos a la ex URSS, a bajos precios, le traerá protestas de sus propios agricultores subvencionados. Ni siquiera el deporte se escapó de las represalias norteamericanas y es así como se estableció un boicot contra las Olimpiadas de Moscú, hecho que encontraría su revancha cuatro años después en las Olimpiadas de Los Ángeles en los Estados Unidos cuando fue la ex URSS y sus aliados los que boicotearon este evento.

En lo que se refiere a la ratificación de los Acuerdos de Limitación de Armas Nucleares Estratégicas SALT II, el Congreso de los Estados Unidos no los aprobó, alegando que se debía poner fin primero a la invasión de Afganistán. En el año 1979 se reconoce oficialmente a la República Popular de China y se pone fin a las relaciones formales con el gobierno de Taiwán y el Tratado de Defensa Mutua con ese país. Como podemos leer, el pragmatismo norteamericano llevado a su máxima expresión "No importa tanto si es comunista o no, si se es negro o amarillo con tal que sirva a mis intereses estratégicos “y pruebas al canto, ese mismo año China, en una expedición punitiva agrede a Vietnam luego que este invadiera Camboya para deponer el régimen de Pol Pot. En esa situación, y en otras donde los oponentes no son pueblos débiles e incapaces de oponerse a los designios del Gran hermano, los Estados Unidos hace uso de su arsenal de discursos encendidos pero carentes de acción. Queda demostrado que no es lo mismo dirigir una granja de cultivo de maní que un país dotado de las complejidades e influencias de Estados Unidos.

A pesar que el análisis efectuado sobrepasa con creces el marco documental de los textos entregados, creemos que es necesario ampliarlo de la manera hecha, pues de esa forma podemos apreciar de mejor forma la coherencia interna de la política interna y externa de los Estados Unidos, que ya hemos mencionado en páginas anteriores. Al final de periodo de Carter comienza un importante fenómeno, que sería muy bien aprovechado por Ronald Reagan, en ese momento nuevas e importantes armas llegaron a manos del poder privado. " Se produjo, a su vez y de manera independiente, una aceleración de la globalización de la economía, la revolución de las telecomunicaciones, la desreglamentación del sistema financiero: todas estas cosas pusieron armas muy poderosas en manos privadas. Por lo tanto, aparte de lo ocurrido durante los años sesenta, se había producido un esfuerzo para pasar de los recursos del liberalismo del New Deal a una eliminación de estos, proceso que tuvo lugar de una manera bastante dramática...El último Presidente Liberal de los Estados Unidos fue Richard Nixon, desde ese momento se llevó a cabo, empezando por Carter, un ataque a los programas sociales y un incremento de las formas regresivas del poder del estado como el sistema del Pentágono" (3)

Pablo Jofré Leal

1. "The United States of America and the Republic of Panama...have decided to terminate the prior Treatries pertaining to the Panama canal and to conclude a new Treaty to serve as the basis for a new relationship between them and accordingly, have agreed upon the following..." https://2001-2009.state.gov/p/wha/rlnks/11936.htm

2. We are continuing to build on the strong political, economic, social and humanitarian ties which bind this government and the American people to friendley goverments and peoples of the persian gulf"

3. Chomsky Noam. "Lucha de clases: Conversaciones con David Barsamian". Editorial Crítica, Barcelona, España, 1996, página 157