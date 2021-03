Ensayo Global Sobre la Política Exterior Estadounidense (Parte XI)

Ronald Reagan: Un Vaquero en la Silla de la Casa Blanca

Entre los años 1981-1989 Hollywood y el viejo oeste se dieron cita en la Casa Blanca e instalaron a un actor, considerado mediocre en el circuito cinematográfico, como el presidente N.º 40 de los Estados Unidos.

En noviembre del año 1979 Ronald Reagan derrotó ampliamente al candidato demócrata por la reelección, Jimmy Carter en las elecciones presidenciales del año 1980. En su toma de posesión Reagan representó el mandatario con más edad que llegaba al salón oval, sólo superado por Donald Trump el año 2016 y Joe Biden el año 2020. El otrora gobernador de California entre los años 1966 a 1975, que se situó como el abanderado conservador de la persecusión a la influencia comunista en Hollywood y en el mundo político estadounidense, con una administración en la gobernación de California, que implicó enfrentar con dura mano a aquellos opositores a la guerra de Vietnam pero, al mismo tiempo llevar al estado a posiciones económicas que le valieron estar al mando del Estado durante 9 años.

Mandatario Nº 40 de los Estados Unidos, este ex actor, devino en presidente de la nación más poderosa del mundo, luego que el pueblo estadounidense, cansado de promesas incumplidas, optara por los republicanos y un hombre con un discurso que en modo alguno, se diferenciaba de los innumerables mensajes, discursos y soflamas mesiánicas de 39 presidentes anteriores. La forma de plantearlo podía ser más virulenta, pero el fondo del asunto era el mismo. Su llegada a la Casa Blanca se da en un contexto de crisis variadas: una difícil situación económica, y toda la influencia política y diplomática derivada del triunfo de la Revolución Islámica de Irán, la toma de prisioneros en el nido de avispa en Teherán a lo que se agrega una gran actividad insurgente en varias partes del mundo, afectando algunas de ellas a instalaciones y ciudadanos norteamericanos.

Un marco de conflictos que abarcaban a gran parte de los continentes: desde Timor oriental en Oceanía, pasando por Nicaragua, El Salvador en Centroamérica, Colombia en Sudamérica, conflictos étnicos, tribales y de ambiciones por las riquezas naturales en áfrica entre otras menciones. Un contencioso con Irán que se mantiene hasta el día de hoy y que ha implicado, por ejemplo, el incentivo, aval y apoyo para que el régimen baasista iraquí, dirigido por el dictador Sadam atacará Irán y se generara la denominada Sagrada Defensa, por parte de la nación persa en una guerra que se extendió entre los años 1980 a 1988 y la actual política de máxima presión derivada de la oposición estadounidense a aceptar el derecho soberano de Irán a desarrollar su programa nuclear y ejercer el papel de potencia influyente en el seno de Asia occidental.

La retórica de Reagan, refleja una asimilación, de lo que él y sus asesores consideraban las mejores virtudes del pueblo norteamericano, definiendo a su país "como la más grande fuerza para la paz que hay en el mundo de hoy" (1) Surrealista visión de un país caracterizado por invadir, agredir, generar inestabilidad, apoyar golpes de Estado en gran parte del planeta y que es parte de aquella verbalización apoyada , no sólo por los países aliados y organismos internacionales que suelen enmudecer y hacer oidos sordos, mirar para el lado cuando el violador de los derechos humanos es precisamente Washington.

El análisis fino de la administración Reagan permite visualizar que existía una suerte de compilación de la política exterior de otros Presidentes norteamericanos, tanto en lo que se refiere al trato con América Latina (Doctrina Monroe), como el uso discursivo del supuesto respeto a los Derechos Humanos de Carter, pasando por el énfasis del intervencionismo "hiperactivo" en el ámbito internacional, aplicando ataques preventivos (Libia) o usando las técnicas de contrainsurgencia exaltadas en el gobierno de Kennedy. En su campaña electoral, sostuvo la necesidad de recuperar el orgullo nacional ante tantas tragedias que asolaban al pueblo norteamericano entre ellas, el peligro que representa el terrorismo internacional (2). Planteó la Doctrina del RollBack, enemigo representado por la Unión Soviética, a quien Reagan denominó, en un discurso en la ciudad de Orlando ante la National Association of Evangelicals, como El Imperio del Mal.

En aquel encuentro Reagan, al abordar el problema del desarme desde un punto de vista exclusivamente moral, el presidente Reagan intentó movilizar a sus partidarios para que participen en el combate del bien contra el mal", y definió a renglón seguido a la URSS como "el centro del mal en el mundo moderno". "les pido que tomen posición contra aquellos que quieren colocar a Estados Unidos en posición de inferioridad militar y moral". En aquel discurso, Reagan alertó respecto a que la propuesta de un congelamiento de las armas nucleares, que sería votada en el Congreso estadounidense en ese año 1983, sólo permitiría concretar lo que Reagan definía como “una superioridad nuclear soviética lo que impediría negociar, seriamente, una reducción armamentística.

Esto define una actitud recurrente en la política exterior norteamericana: buscar un enemigo que justifique su sentido de misión, el establecimiento de sus parámetros democráticos, y que con Reagan llega al paroxismo del anticomunismo, apelando para ello a los viejos dogmas de los padres fundadores, al discurso religioso, a esa predestinación que supuestamente Dios ha concedido al pueblo norteamericano, en este caso, de lucha contra el ateísmo "perverso y materialista " de los comunistas y que hace declarar a Reagan el 8 de marzo del año 1983 en la Convención Anual de la asociación nacional de Evangélicos celebrada en la ciudad de Orlando, Florida ""Nunca daremos nuestra libertad. Nunca abandonaremos nuestra fe en Dios. Y nunca dejaremos de buscar una paz genuina... recemos por la salvación de todos los que viven en esa oscuridad totalitaria, recen descubrirán el gozo de conocer a Dios... predicarán la supremacía del estado, declararán su omnipotencia sobre el hombre individual y predecirán su eventual dominación de todas las personas de la tierra, son el foco del mal en el mundo moderno " (3)

Serie Estadounidense de la época de Reagan

Esta visión mesiánica no es nueva, y eso queda reafirmado con las palabras de Reagan, que no tiene pudor algún o en tratar de imponer una cosmovisión que no comparte gran parte de la humanidad pero !!eso no interesa!!, pues lo que es bueno para los Estados Unidos debe ser bueno para los demás, y los pobres comunistas son un capítulo de la historia errado y fuera del camino de dios sostuvo en la citada convención " Creo que el comunismo es otro capítulo triste y extraño en la historia humana cuyas últimas páginas incluso ahora se están escribiendo. Creo esto porque la fuente de nuestra fuerza en la búsqueda de la libertad humana no es material, sino espiritual. Y como no conoce límites, debe aterrorizar y finalmente triunfar sobre aquellos que esclavizarían a su prójimo " (4)

El 29 de Diciembre de 1982 en la denominada The Departament of Defense Appropriation Act se establece la "vieja responsabilidad de los Estados Unidos en relación al Mundo Libre", un mundo que no se diferencia del destino marcado por los propios Estados Unidos, de ahí que las felicitaciones a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas de este país, no sean sólo por su dedicación y sacrificio en la defensa de la nación norteamericana, sino porque representan la defensa de ese mundo libre preconizado por los gobiernos de los EE.UU a lo largo de su historia. Al estudiar y analizar en profundidad el reporte anual ante el Congreso de los EE.UU, del Secretario de Defensa de Reagan, Caspar Weinberger en 1985, nos comprueba que los Estados Unidos son un país pragmático, que hace lo que tiene que hacer cuando sus cuerpos dirigentes así lo establecen, sobre todo cuando se apelan a los sentimientos más primitivos del ser humano: el Chauvinismo, la religiosidad, el miedo ante lo desconocido, el terror ante la pérdida de la propiedad, aunque ella no sea completamente suya .

Weinberger realiza un recorrido por los primeros tres años del gobierno de Reagan y constata con orgullo como este ha logrado volcar esa peligrosa tendencia que existía, previo a su elección, en que los Estados Unidos podían perder su liderazgo en el mundo. Sus palabras exactas fueron en su reporte anual al Congreso del año 1985 ““si bien no podía ni debía ser el policía del mundo, sin embargo, necesitaba retomar un papel de liderazgo reconocido por nuestros aliados y amigos, ¡y nuestros enemigos y enemigos potenciales” (5) ¡Paradójico! por decir lo menos, que se siga sosteniendo como necesidad de abandono lo que se ha hecho y se seguirá haciendo hasta el día de hoy: Ser policía del mundo. Weinberger presentó su programa bajo conceptos de "Defensa del mundo y preservación de la paz en un mundo peligroso". Defensa, que para los Estados Unidos tiene un significado inverso: defensa es ataque a todo aquel que no comparta sus planteamientos, defensa de sus intereses, y más que programa de defensa ha sido siempre un programa ofensivo.

Los objetivos de la política exterior bajo los mandatos de Reagan siguieron la cantinela de Truman, pasando por Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter y veremos posteriormente, que bajo otros ropajes serán los objetivos de los presidentes posteriores incluyendo al actual demócrata Joe Biden ""La búsqueda de los objetivos fundamentales que nuestra nación busca en los asuntos mundiales: paz, derechos humanos, progreso económico, independencia nacional y estabilidad internacional. Requiere un esfuerzo dedicado para apoyar a nuestros amigos y defender nuestros intereses" (6)

En esencia, la llamada A realistic Approach to peace, no es otra cosa que insistir en esa vocación de paz de los Estados Unidos, pero que llegado el caso de defender los más sagrados principios de libertad y democracia ellos lo harían a cualquier costo. Se están enfrentando a nuevos retos, que significan grandes esfuerzos económicos en defensa: Un Tercer Mundo donde la insurgencia, el terrorismo y la agresión contra los sacrosantos valores occidentales crecen peligrosamente. En el plano más preciso de la carrera armamentista con la URSS se expresa la necesidad de no ceder en esta lucha contra los soviéticos así sostenido por la administración Reagan "nosotros reconocíamos que los soviéticos aceptarían una reducción de armas genuina, significativa y verificable, sólo si se convencían de que la alternativa no era la superioridad soviética, sino la determinación estadounidense de mantener el equilibrio estratégico" (7)

Weinberger planteó ante el Congreso en el reporte anual del año 1985, la necesidad de los Estados Unidos de reestructurar las Fuerzas Armadas de ese país y para ello se necesita, lógicamente, del apoyo financiero que debía ser aprobado por el Congreso. Habíamos visto que a partir de Nixon el Congreso tiene mayor injerencia en la política exterior de tal forma que debía ser convencido que la Seguridad Nacional estába amenazada por el "enorme potencial militar" de la URSS. Para contrarrestar tal hecho, la modernización se debe hacer efectiva en múltiples campos: Aviación, tropas, nuevos barcos, modernización de armamentos convencionales que se consideran en el informe dado a conocer “cada vez más obsoleto, comparado con el hardware soviético”. la presentación del Secretario de Defensa caló muy hondo en la mente de los congresistas norteamericanos, que suspiraron aliviados al reconocer, que no habían sido invadidos por hordas rojas atravesando ambos océanos para desembarcar en territorio estadounidense o tal vez apoyándose en Cuba y Nicaragua, que seguían siendo considerados enemigos públicos Nº1 de su seguridad.

En lo que se refiere a la Strategic Modernization, esta merece una atención especial, toda vez que la aprobación de fondos para nuevos ICBM, desarrollo de los Trident II, nuevos submarinos nucleares y sobre todo crear un sistema de defensa ha implicado también el desarrollo de una tecnología más allá de las fornteras terrestres - lo que conocemos como la Iniciativa de Defensa Estratégica o Guerra de las Galaxias - Hacemos notar nuevamente que uno de los argumentos esgrimidos sea nuevamente el de la libertad y la paz como herencia para el pueblo, a los que se agrega tiernamente a los niños como depositarios principales ""Creo que es el paso más significativo que podemos y daremos para preservar con libertad y transmitir a nuestros hijos el legado de un mundo salvador. Es un programa que ofrece la esperanza de dejar impotentes a los misiles nucleares. Eliminar este horror de el futuro es una de nuestras máximas prioridades ".

Pablo Jofré leal

1. Kissinger Henry. Diplomacia. Ediciones B, Barcelona, España, 1996, página 824

2. "Se nos dijo, cuando la Administración Reagan llegó al poder, que la lucha contra el terrorismo internacional iba a ocupar un lugar prominente en su política exterior, y así sigue siendo. Se debate sobre este asunto como si se hablara del mundo real. Pero no se habla del mundo real. Existe el terrorismo Internacional, y los Estados Unidos son uno de sus principales promotores...y uno de esos ejemplos es el doble discurso sobre Cuba, acusándola de ser sede del terrorismo internacional, y al mismo tiempo agredirla con técnicas terroristas jamás usadas en el mundo libre, según definición dada por la administración Reagan". Chomsky Noam. " Crónicas de la discrepancia" Visor Distribuciones, Madrid, España, 1992, Página 24.

3. We will never give away our freedom. We will never abandon our belief in God. And we will never stop searching for a genuine peace...let us pray for the salvation of all of those who live in that totalitarian darkness, pray they will discover the joy of knowing God...they preach the supremacy of the state, declare its omnipotence over individual man, and predict its eventual domination of all people on the earth, they are the focus of evil in the modern world". https://www.reaganlibrary.gov/archives/speech/remarks-annual-convention-national-association-evangelicals-orlando-fl