La creencia en el advenimiento del bien común y la llegada del momento en que todos los problemas sociales sean eliminados, que la igualdad y la justicia prevalezcan en la sociedad, donde seres humanos competentes y dignos ocupen puestos clave en el gobierno y no exista un lugar para el oportunismo y la adulación, donde la hipocresía desaparezca y la verdad recupere su lugar en todo el escenario de la vida obligará al ser humano a intentar reformarse a sí mismo y a los demás; porque las reformas sociales no son una acción individual, más bien, significa un cambio con la participación y esfuerzo coordinado de todos los seres humanos comprometidos y piadosos.

Nadie puede ignorar el bienestar de los demás, esta es una gran y vasta misión que involucra a todo el mundo, y debe basarse en la responsabilidad de toda persona justa, donde quiera que vea una debilidad, debe ayudar y reparar las situaciones vulnerables con sus continuos esfuerzos. Una persona que tiene una visión divina y cree que llegará el momento en que la justicia y la rectitud alcanzarán la victoria final, nunca piensa que el trabajo ha terminado y que no hay esperanza de reforma, o pensar ​​que los esfuerzos por transformar la sociedad son en vano. Esta desesperación no es de ninguna manera compatible con el espíritu humano que realmente espera la reaparición del Imam Mahdi (P), porque el creyente considera la desesperación y la desesperanza como uno de los mayores pecados.

La creencia en el mesianismo islámico tiene efectos profundos en varios aspectos de la vida. Es la materialización de los sentimientos de altruismo y benevolencia, así como en términos de obligaciones y responsabilidades sociales; porque en el concepto de esperanza por la llegada del Salvador se encuentra el verdadero humanismo. El ser humano está esperando una conexión inseparable con las metas y aspiraciones de su Imam esperado y prometido. El Imam Mahdi (P) es quien consuela a los dolientes, es el verdadero ayudante y partidario de los oprimidos.

Por lo tanto, la sociedad con la expectativa de la llegada ´del Salvador´ debe actuar de acuerdo con su voluntad y sus grandes metas, como lo son ayudar a las personas oprimidas y desfavorecidas; sanar a los desconsolados y resolver las dificultades y problemas de las personas tanto como sea posible. Si esto sucede, en esta sociedad creyente, los desfavorecidos, pobres y enfermos no quedarían sin tratamiento, ni se sentirían deprimidos, tristes o sin salida. Quizás uno de los significados de algunos hadices sobre la espera de la salvación, que dicen: "Esperar la salvación es la propia salvación", significa que la sociedad, si tiene una espera sincera y verdadera, resolverá los problemas de la gente y corregirá los desórdenes sociales, cumpliéndose los deseos y aspiraciones del Imam Prometido.

La existencia de un objetivo común en una nación o sociedad provoca una especie de conexión, apego y unidad entre los creyentes en torno a ese objetivo. Entre la sociedad cuyo mayor ideal es el surgimiento del Imam de la Época (P), surge una especie de empatía, armonía y simpatía. Esta meta, que significa también ´espera´, tiene una santidad especial y ninguna otra meta espiritual llega a su origen; porque esta no es una ´esperanza´ ordinaria, sino que significa una larga expectativa, de la aparición del ser humano más perfecto de la época, y por medio de él, Dios llenará la tierra de justicia y rectitud luego de que ha sido invadida por la tiranía y opresión. Por lo tanto, la unidad que se creará como resultado de este gran y común objetivo será una unidad profunda y duradera.

Otra consecuencia natural y lógica de creer en el mesianismo islámico es el sentimiento de presencia. Espera real, creyendo que sus acciones están constantemente a la vista de ese ser querido, ve la relación entre él y aquel Imam Esperado, con el sentimiento vivo de “presencia”, y donde quiera que esté, siente como si estuviera en el mismo lugar del Imam escuchando sus órdenes y considera necesario esforzarse por satisfacerlas. Por lo tanto, para lograr este objetivo de vital importancia, siempre cuida sus acciones y su comportamiento. Este autocuidado tendrá un impacto gigantesco en la salud de la sociedad y la comunidad debido a la corrupción y la contaminación en que ha vivido; desde el punto de vista educativo y moral, una persona sana es la base de una sociedad sana, y una sociedad sana es un factor de continuidad y supervivencia de una persona sana, y los dos interactúan entre sí. Por lo tanto, existe una conexión lógica entre la salud moral del individuo y la salud moral de la sociedad.

Entre las funciones sociales de creer en el mesianismo islámico está el embellecimiento de la sociedad según las normas y la bondad y acabar con las anomalías y la maldad. En consecuencia, otra función social de la espera es el control social, es decir, la evitación de desviaciones y anomalías y la tendencia a practicar valores humanos y normas religiosas. La ´espera´ real es cuando está dirigida hacia la piedad y se abstiene de los malos actos. Considerando lo repentino que será la aparición del Imam del Tiempo (P), llamó a todos los chiítas y a quienes están realizando buenas acciones y se mantienen alejados de los males, expresó: "Cada uno de ustedes debe actuar de manera que nos alegre y evitar cualquier cosa que nos enoje. Porque nuestro mandato vendrá de repente, y en ese momento el arrepentimiento no beneficiará a nadie, y el arrepentimiento del pecado no salvará a nadie de nuestro castigo".

La creencia en el mesianismo islámico hace que la persona tenga un impacto positivo en la sociedad. Dado que la condición para el surgimiento del estado de verdad es la decisión colectiva, todos se esfuerzan tanto como pueden por reformar la sociedad y no se quedan callados e indiferentes ante las corrupciones sociales; porque el reformador mundial en pensamiento y acción sigue el camino de la rectitud y la verdad para que las buenas relaciones humanas gobiernen la sociedad, y desaparezcan la corrupción moral, el robo, el crimen, el asesinato y la explotación entre seres humanos.

Las virtudes deben ser reconocidas, mientras que los escándalos deben ser rechazados y condenados. La hermandad y cooperación en la sociedad debe establecerse mediante la solidaridad social. La “expectativa” es que un día se terminen las opresiones y los seres humanos se empoderen para eliminar las raíces de la hipocresía y la falsedad de la sociedad, para destruir los cimientos de la perversión y la desviación, para expulsar a los poderes injustos de la sociedad y ser guiados por los justos y correctos.

Se espera que se eliminen las corrupciones sociales, los vicios, las revueltas, los ecos fuera de lugar y las olas turbulentas, de manera que las relaciones se basen en el entendimiento, la cooperación y la benevolencia. Los seres humanos no son enemigos que se enfrentan y destruyen entre sí, su relación no debe ser de odio. Finalmente, en el aspecto social, se espera que los corruptos en la sociedad no tengan ningún derecho, los medios de comunicación masiva deben ser a través de la orientación y crecimiento, los periódicos, libros y revistas deben iluminar las mentes y mantenerse alejados de todo lo que causa desvíos, corrupción y degeneración.