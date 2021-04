Ayuno Del Corazón

En una prueba psicológica, se colocaron unos dulces frente a varios estudiantes y se les dijo: "No coman estos dulces hasta media hora después". En este experimento, los niños que constantemente miraban los dulces no pudieron controlarse y finalmente los comieron, pero aquellos quienes no miraron los dulces, lograron controlarse. El resultado de este experimento fue claro: la única forma de controlar los deseos y el comportamiento es controlar sus pensamientos y su mente.

En el estilo de vida de la mayoría de los seres humanos, hay factores que están en contra del control mental. El ocio y el entretenimiento han aumentado drásticamente en la vida moderna; es decir, cosas que constantemente ocupan nuestra mente y se han apoderado de ella, como la televisión, los teléfonos móviles, las redes sociales, etc.

Una persona que le gusta mucha la comida y come en exceso constantemente, se hace daño a si misma y a vista de los demás, es una persona "glotona". Pero para alguien que es adicto al internet y pierde mucho tiempo en él, no hay malos comentarios, porque no se considera un comportamiento incorrecto, mientras que el daño es mucho mayor que comer en exceso.

El control mental es un arte, y muchos de nosotros no hemos aprendido el arte de "¡No debemos pensar en muchas cosas!" La religión requiere que, además de controlar nuestro comportamiento, tomemos el control de nuestra mente y la guiemos en la dirección correcta, porque de lo contrario nuestro comportamiento será derrotado por pensamientos erróneos. El Imam Ali (P) dice: “Quien piensa demasiado en los placeres [prohibidos-incorrectos], eventualmente fracasará; porque pensar en eso, es como caminar al borde de un precipicio, al final conduce al valle mortal de los pecados"

Es el pensamiento de la gente lo que determina su destino. Si alguien es un héroe, piensa como un héroe y si alguien es un criminal, piensa como tal. El Santo Profeta (PB) dice: "Dios mira dentro de Su siervo, toma lo que hay en su corazón y lo viste de esa manera" Es decir, la personalidad de las personas es un espejo del interior de sus corazones. Es por eso que Dios se preocupa tanto para que tengamos el control de nuestras mentes y ha proporcionado una base en la adoración.

Los programas de adoración islámicos son ejercicios para controlar y corregir el comportamiento vigilando el centro de mando del ser humano, es decir, su mente y corazón. El objetivo principal de la oración y el ayuno es controlar la mente. El Imam Ali (P) dice: "El ayuno del corazón es mejor que el ayuno de la lengua y el ayuno de la lengua es mejor que el ayuno del estómago” El mejor ayuno, es decir, el ayuno del corazón, es cuando la mente y el corazón están libres de vanas fantasías y pensamientos, y no piensa en otra cosa que no sea en Dios.

¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios encadena a todos los demonios este mes? Porque no quiere que nadie perturbe la cercanía del siervo con Dios. Entonces, en este bendito mes, deja la abierto tu corazón a Dios, que él definitivamente te ayudará.

"¡Oh, creyentes! ¡Recordad mucho a Dios y glorificadle mañana y tarde! Él es Quien os bendice, y lo mismo hacen Sus ángeles, para sacaros de las tinieblas hacia la luz, y Él es misericordiosísimo con los creyentes. El día que se encuentren con Él, les saludará diciéndoles: «¡Paz!» y Él les tendrá preparada una generosa recompensa.

Sura Los partidos, versículos 41 al 44.