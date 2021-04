Dia del Idioma Español

Lengua española

El idioma español se extiende hoy por todo el planeta, es la segunda lengua más importante del mundo y la tercera más hablada con 400 millones de habitantes nativos, solo después del chino mandarín. Tal como hoy lo conocemos es fruto de un proceso de transformaciones de más de un milenio, que involucra a diversas lenguas de los habitantes de la Península Ibérica que se fueron modificando por influencia de los invasores romanos, godos y árabes. Hacia el final del siglo XV, con la unión de los reinos de Castilla y Aragón, que extendieron su dominio sobre la mayor parte de la península, la lengua de Castilla, el castellano fue imponiéndose a otros idiomas y dialectos y fue traída a América por los conquistadores.

El español llegó al continente americano a través de los sucesivos viajes de Cristóbal Colón y, luego, con las oleadas de colonizadores que buscaban en América nuevas oportunidades. En su intento por comunicarse con los aborígenes, recurrieron al uso de gestos, así también, con intérpretes europeos o indígenas cautivos; debido a esta interacción y más tarde a la imposición del español como lengua oficial, fue aprendido por una gran mayoría de pueblos nativos del continente; sin embargo, muchos conservaron sus propias lenguas como una resistencia cultural ante el colonialismo.

La lengua española (o castellana como la llaman otros lingüistas) es una de las más expandidas en el mundo, ya que el lenguaje lleva a su vez adosada una cultura propia de los grupos sociales que lo utilizan, es por eso que se comparten tantas cosas en común entre España y los países hispanoamericanos, pues la herencia de su lenguaje ha dejado huellas en la religión, las costumbres, la raza, la cultura, el arte y la literatura.

El español actual es un idioma muy rico en expresiones, sinónimos, adjetivación, vocablos, pues se han incorporado a su lengua, con distintos aportes históricos, desde el contacto con los árabes en la Edad Media (Por ejemplo: almohada, albahaca, alhelí, alcachofa, etc.), hasta las palabras de origen indígena americanas a partir de la época de la conquista (por ejemplo: chocolate, papa, tomate, mandioca, maíz, cacao, etc.) o de la gauchesca y el lunfardo rioplatense (como rancho, tapera, mate, pingo, pibe, etc.)

Orígenes de la denominación

El Día del Idioma Español tiene su origen en el año 1926, cuando el escritor valenciano Vicente Clavel Andrés propuso la idea de un día especial para celebrar la literatura. La tradición comenzó en Valencia y se diseminó gradualmente en toda España. En 1964, la celebración fue adoptada por todos los países hispanohablantes. El 23 de abril se celebra el Día Mundial del Idioma Español, en honor al escritor Miguel de Cervantes Saavedra, quien murió el 23 de abril de 1616 y cuya novela "El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha" está considerada la obra cumbre de la lengua española. En la misma fecha, pero del calendario juliano, falleció William Shakespeare. También murieron en diferentes años, el peruano Inca Garcilaso de la Vega y Vladimir Nabokov (en 1899). En algunos países se conmemora a la vez el Día del Libro.

También puedes leer: Las Bibliotecas en Tiempos del Covid-19

El Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor

Proclamada por la Conferencia General de la UNESCO en 1995, esta fecha simbólica de la literatura universal, también como el día que rinde homenaje a los libros y a los autores y que fomenta el acceso a la lectura para el mayor número posible de personas. Trascendiendo las fronteras físicas, el libro representa una de las invenciones más bellas para compartir ideas y encarna un instrumento eficaz para luchar contra la pobreza y construir una paz sostenible.

Es una celebración para promover el disfrute de los libros y de la lectura. Cada 23 de abril, se suceden distintas programaciones en todo el mundo para dar a conocer el poder mágico de los libros, un nexo entre el pasado y el futuro, un puente entre generaciones y distintas culturas. En esta ocasión, la UNESCO y las organizaciones internacionales que representan a los tres principales sectores de la industria del libro - editores, libreros y bibliotecas - seleccionan una ciudad como Capital Mundial del Libro para mantener el impulso de la conmemoración de este día hasta el 23 de abril del año siguiente.

Al defender el libro y el derecho de autor, se apoya la creatividad, la diversidad y la igualdad de acceso al conocimiento, en particular a través de su Red de Ciudades Creativas de la Literatura, la promoción de la alfabetización, el aprendizaje móvil y la libre adquisición de los contenidos científicos y los recursos educativos. Con la participación activa de las partes interesadas –autores, editores, docentes, bibliotecarios, instituciones públicas y privadas, ONG humanitarias, medios de comunicación y cualquier otro interlocutor que se sienta implicado en esta celebración– el Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor congrega a millones de personas en todo el mundo.

Esta conmemoración pretende no sólo ayudar a difundir y dar impulso al uso de la lengua española, sino promover su positiva utilización, no debe tener un carácter exclusivamente académico y escolar, sino por el contrario, debe extenderse a todos los sectores de la sociedad, porque la defensa del idioma, su cuidado y uso correcto inducen a mantener las tradiciones culturales de un pueblo, pues es un elemento de identificación cultural que involucra al grupo.

Cada año se organizan eventos en librerías, casas editoriales, centros culturales, instituciones educativas, parques y galerías, donde los artistas comparten su pasión por el libro, en medio de talleres, conferencias, videos y miles de iniciativas asociadas a la lectura. Esta celebración sitúa al libro como vector del conocimiento, la comprensión mutua y la apertura del mundo a la transmisión y a la diversidad de ideas, así como el diálogo de saberes e intercambio cotidiano de pareceres, con una base en común: el idioma.