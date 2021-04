Ayuno y Salud Corporal

El bendito mes de Ramadán llama a todos los musulmanes a ayunar. El ayuno es obligatorio en este mes, y todos los musulmanes de todo el mundo se abstienen de comer y beber durante este mes sagrado desde el llamado a la oración de la mañana hasta el llamado a la oración del ocaso. Al ayunar durante el mes sagrado de Ramadán, los musulmanes adoran a Dios y alegran sus almas con la recitación del Corán, diferentes oraciones y súplicas, soportando la sed y el hambre. Pero, el ayuno además de la glorificación del alma y la purificación de los pecados, tiene innumerables beneficios para la salud y el bienestar del cuerpo.

El Santo Profeta del Islam dice: "Ayune para que esté sano".

En la época actual y con el surgimiento de nuevas enfermedades como la diabetes, esclerosis múltiple y el aumento de cánceres, la atención a la salud y la nutrición ha aumentado. Los seres humanos ahora se están dando cuenta de que tener una dieta sana y saludable, junto con el ejercicio, tiene un efecto profundo en la salud.

Se han identificado los daños de las comidas rápidas, bebidas carbonatadas, alimentos grasos y salados, etc. Algunas personas han preferido el vegetarianismo, los alimentos crudos y el consumo de jugos de frutas naturales para lograr una buena salud; otros incluyen mariscos bajos en sal en sus dietas. Así, el ser humano actual, que quiere tener una mejor salud y más vitalidad, va en busca del mejor método nutricional. Por supuesto, no se puede negar el efecto de una dieta saludable, pero ¿el cuerpo humano alcanza la salud solo comiendo bien y bebiendo bien? ¿No necesita descansar el sistema digestivo, que constantemente digiere y absorbe alimentos todos los días?

Desde la boca hasta el esófago, el estómago y los intestinos, el sistema digestivo humano digiere y absorbe alimentos y excreta toxinas todos los días. También se debe considerar el papel del hígado, la sangre, los vasos sanguíneos, las hormonas y las glándulas en el cuerpo. El ayuno de 30 días durante el mes de Ramadán le da al tracto gastrointestinal la oportunidad de descansar un poco después de 11 meses de trabajo ininterrumpido. Así como el descanso es necesario para los diversos órganos del cuerpo, también es vital para el sistema digestivo, que es el sistema más activo. Lo mejor es descansar siguiendo una dieta regular durante un mes para lograr sus innegables beneficios.

El ayuno en el bendito mes de Ramadán le da este descanso al tracto gastrointestinal, especialmente al estómago. Los médicos actuales, así como los especialistas en medicina tradicional, creen que la salud del estómago tiene un impacto tremendo en la salud del cuerpo. Como dijo el Mensajero de Dios (PB): "El estómago es el hogar de todos los dolores y enfermedades, y la abstinencia es la base de todo tratamiento".

Más de setenta tipos de enfermedades se deben al descuido en la comida y al comer y beber en exceso, la mejor manera de prevenir estas enfermedades es controlar las comidas diarias y especialmente ayunar. Hoy en día, la ciencia médica moderna ha demostrado que, en una dieta de ayuno, se degrada el exceso de grasa corporal, se reduce la obesidad y la presión sobre las articulaciones lumbares y las extremidades inferiores, también se regulan los sistemas cardiovascular y digestivo. El ayuno modera la ingesta excesiva de alimentos y bebidas.

Una de las razones de la eficacia del ayuno en la salud se puede considerar cuando el cuerpo recurre a consumir alimentos almacenados. Así, al no comer, se rige una dieta estricta en el cuerpo. El sistema digestivo comienza a buscar sus reservas comenzando con el consumo de azúcares, grasas y tejidos de proteínas. En momentos de hambre, el organismo consume su exceso de grasas y las elimina, por lo que perder peso es uno de los grandes beneficios del ayuno.

El ayuno durante un mes del año elimina todas las toxinas de los órganos y el estómago, limpia el cuerpo y hace que la persona que ayuna esté sana y fresca. La debilidad del cuerpo del ayunante desaparece con la interrupción del ayuno y la ingestión de alimentos.

El ayuno provoca la quema de una mucosidad espesa, una mezcla de desechos corporales que se atasca en los poros del cuerpo provocando un calor natural en el cuerpo. De hecho, el ayuno quema y destruye el sedimento de cualquier flema.

La principal causa de enfermedades peligrosas son los sedimentos que ensucian la sangre y se adhieren a las arterias y paredes del tracto gastrointestinal. El ayuno quema todas las impurezas del cuerpo. De hecho, el ayuno es un factor importante en la prevención de todas las enfermedades, incluidos el cáncer, los accidentes cerebrovasculares, la amnesia, el Parkinson, la Esclerosis múltiple y una variedad de enfermedades incurables, asegurando al cuerpo humano contra todas las enfermedades hasta el próximo año.

Los psicólogos también han hecho algunas observaciones interesantes sobre los efectos positivos del ayuno en la psique humana. Según ellos, la privación de alimentos causada por el ayuno durante el mes sagrado del Ramadán tiene un efecto muy positivo en el fortalecimiento de la fuerza mental y emocional. Creen que esta privación de alimentos le da a una persona un espíritu fuerte y una gran confianza en sí mismo para soportar muchos peligros mentales y físicos creando una persona estable y de voluntad fuerte. Este espíritu firme también lo ayuda a enfrentar tensiones y presiones internas y sociales, dando la suficiente resistencia para no participar en comportamientos incorrectos y anormales.

La Dra. Akrampour Shams, especialista en riñones, dice: "Las personas que ayunan con una sola comida durante el mes de Ramadán y solo comen un poco durante la noche y no comen nada más hasta la noche siguiente, están dañando su cuerpo". La experta considera que el ayuno es útil en el tratamiento del hígado graso y dice al respecto: "Durante los días del mes de Ramadán, debido a que la gente come menos, es capaz de perder peso. Las personas con hígado graso, si ayunan los días de Ramadán adecuadamente, su salud mejorará notablemente” La Dra. Shams recuerda: "Las personas con hígado graso deben evitar comer alimentos grasos y dulces en el desayuno y en el momento de la interrupción del ayuno; el pan, el queso, las verduras y frutas son los mejores alimentos para este grupo de personas, así que, después de la interrupción del ayuno y de esperar unas horas, pueden comer una cena ligera”

Ahora que estamos familiarizados brevemente con los beneficios del ayuno para con la salud, debemos saber que no se debe omitir ninguna de las comidas, que es el desayuno antes de empezar a ayunar y su debida interrupción. Además, si una persona come en exceso por la noche no se beneficiará de los beneficios del ayuno y no mejorará su salud. Por supuesto, el ayuno con todos sus beneficios terapéuticos es perjudicial para algunas enfermedades y algunos pacientes, quienes, aunque deseen ayunar durante el mes de Ramadán, no pueden.

Muchos médicos ahora consideran que el ayuno es muy beneficioso para la salud del cuerpo, y existe una amplia evidencia de que el ayuno tiene un efecto tremendo en la salud. El ayuno ha ganado mucha popularidad en los últimos años, incluso entre los no musulmanes.

Ahora le pedimos a Dios Todopoderoso que nos conceda obediencia y el servicio hacia Él en este mes luminoso y que haga que nuestros ayunos nos brinden salud física y excelencia espiritual.