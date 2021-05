Las Profundidades del Mar en el Sagrado Corán

Un dato importante es que el Sagrado Corán hace 1400 años ya hablaba sobre el mar y sus profundidades, pues el Libro Sagrado de Dios dice:

"O son (los que no creen) como tinieblas en un mar profundo, al que cubren olas sobre las que hay otras olas que a su vez están cubiertas por nubes. Tinieblas sobre tinieblas. Cuando saca la mano apenas la ve. A quien Allah no le da luz, no tendrá ninguna luz.... " (Corán, 24:40)

Este verso menciona la oscuridad que se encuentra en los mares profundos y océanos, donde si un hombre sumergido en sus profundidades estira su mano no puede verla.

