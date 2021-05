Una Noche, un Puente al Cielo

Pero, no es que el Creador haya dejado solas a otras personas. Mi padre dice que, cuando recitamos el Corán, en realidad Dios está hablando con nosotros. Por eso, siempre me anima a recitar el Libro Divino.

Lo que pasa es que yo no sé leer bien el Corán. Pero, sí que sé de memoria algunas suras cortas. Por eso me sentía muy mal, hasta que llegó el mes de Ramadán y mi padre vino a mí con un Corán. Abrió una sura, que se llamaba “Qadr”, y me dijo:

- ¿Sabes qué noche es la noche de Qadr?

- No, papá, le respondí.

- Pues, esta noche es la noche en la que el Corán fue descendido al Profeta y el valor de esta noche equivale al valor de mil meses, por lo que cada acto bueno que realizas esta noche tiene un valor muy fecundo y especial. En esta noche podemos hacer cosas como orar, recitar el Corán y rezar por el bien de todas las personas que nos importan.

Yo, que me sentía muy alegre por escuchar todo lo que me dijo mi papá, le prometí recitar la noche de Qadr, la sura Qadr, y todas las suras que me sabía de memoria para acercarme más a nuestro amable Creador.