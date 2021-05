Los Procesos de Integración Latinoamericana: Neoliberalismo vs. Socialismo

Propuesta de integración Bolivariana

Durante el siglo XX se fundaron mecanismos de integración que siempre fueron ajenos a la realidad social. Mercosur, Caricom, el Parlatino o la OEA, han sido estructuras para el diálogo entre élites, y más aún, para la legitimación de procesos ajenos a las democracias, como tan ejemplarmente ha sido demostrado recientemente en el apoyo a los golpes de Estado en Bolivia y Venezuela.

Con la llegada de los gobiernos de Hugo Chávez en Venezuela, Néstor Kirchner en Argentina, Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, Evo Morales en Bolivia, Daniel Ortega en Nicaragua y la presencia de Fidel Castro en Cuba se pudo resignificar la Unidad Latinoamericana, orientándola hacia una visión holística bolivariana y martiana, que colocó en el centro la ética por la vida, al asumir de manera conjunta y masiva la solución de problemáticas sociales, pero además presentando una alternativa política, social y jurídica para la integración de los países. En este sentido, se develó una pugna entre dos modelos.

El punto cumbre de esta pugna internacional, se desarrolló el 5 de noviembre de 2005 en Mar del Plata, donde Hugo Chávez planteó frente al ALCA (propuesta de Estados Unidos en el marco de la doctrina Monroe), la expansión de Petrocaribe, la creación de un fondo humanitario contra el hambre: “Queremos un modelo que nos integre de verdad. No un modelo que nos desintegre, que integre a unos a expensas de la desintegración de otros, ese no puede ser el camino. Por tanto, con mucha modestia y humildad proponemos desde Venezuela, a los caribeños y a los latinoamericanos, que vayamos pensando de una buena vez en otra alternativa, porque esa creemos que no es posible. Y es cuando se nos ha ocurrido lanzar una propuesta, que pudiera llamarse el ALBA, Alternativa Bolivariana para las Américas”

El Alba de los pueblos

La Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (Alba-TCP) devastó desde la raíz aquella visión conservadora y conformista para la integración latinoamericana, que respondía al papel de la región en el orden internacional impuesto luego de la segunda guerra mundial, para comenzar a diseñar sus propios procesos e instituciones políticas en un ejercicio de soberanía.

A través del método educativo «Yo Sí Puedo», más de 3 millones 500 mil personas lograron aprender a leer y escribir en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, siendo declarados por la UNESCO «Territorios Libres de Analfabetismo». Asimismo, se han graduado hasta la fecha más de 21 mil médicos integrales comunitarios en el mundo. Estos diariamente desarrollan una política de prevención en materia de salud. Por su parte, la Misión Milagro ha devuelto la capacidad visual a una cantidad aproximada de 8 millones de personas.​​​

Coronavirus en América Latina y el ajedrez actual

El asedio contra América Latina, a partir del año 2013 con la muerte de Hugo Chávez, golpeó la consolidación de la región como bloque de poder. Esto implicó la caída de gobiernos progresistas a través de golpes de Estado directos, golpes de Estado bajo la fachada judicial, campañas mediáticas contra líderes y detención de los mismos por condenas violatorias del derecho público.

La salida violenta del poder de los líderes que impulsaron la Unidad Latinoamericana, impactó en la configuración geopolítica alcanzada hasta entonces, y comenzó una estrategia diseñada por Estados Unidos para la sumisión de la política regional, con la creación de Prosur y del Grupo de Lima como mecanismos de “integración”.

La pandemia en América Latina

El Grupo de Lima surge en 2017, y tiene como objetivo estratégico “superar la crisis en Venezuela” (sin Venezuela), es decir, devolver a este país (principal reserva de petróleo en el mundo) el pretendido papel designado desde la doctrina Monroe, que no es más que mantener todos sus recursos estratégicos bajo el dominio de Estados Unidos.

Este grupo está conformado por 13 países: Canadá, Chile, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Guyana, Haití, Santa Lucía y Bolivia.

Otra organización surgida recientemente es el Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur). Este proyecto es promovido por Sebastián Piñera, de Chile, e Iván Duque, de Colombia. Nace con la finalidad de derrumbar a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), creada entre 2004 y 2011 por Lula, Chávez y Kirchner.

Ninguno de estos mecanismos ha promovido una política común para la atención de los ciudadanos y ciudadanas frente a la pandemia. En el caso de la Alternativa Bolivariana para los pueblos de Nuestra América, se maneja el uso colectivo sobre la vacuna Soberana 01 creada por Cuba para la vacunación mayoritaria de la población en los países miembros.

La pandemia ha permitido develar un modelo político en decadencia. La incapacidad suprema de los gobiernos que defienden el capitalismo, demuestra que las sociedades humanas no pueden seguir viviendo a la deriva del poder asumido por las élites mundiales del dinero y la mafia.

El papel de los países que defienden modelos alternativos, ha demostrado que sí es posible gobernar para las grandes mayorías. La pandemia abre un gran debate a la luz de la población mundial. La posibilidad de gestionar modelos de salud pública es real. El libre mercado no va a mover la mano invisible para resolver los problemas humanos más cotidianos. La geopolítica mundial se está reconfigurando a partir de estos escenarios y América Latina debe volver a jugar el papel con el que abrió las puertas al siglo XXI.

Gabriela Molina

Politóloga