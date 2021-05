La Virtud de la Noche del Decreto

Por ejemplo, entre la belleza y la fealdad, el hombre siempre va a elegir la belleza.

Entre la ciencia y la ignorancia, elige la ciencia, y entre la vida y la muerte, opta por la vida, al igual que, entre la paz y el estrés, elige la paz, porque la ciencia, la vida, la paz y la belleza son la perfección. Por lo tanto, el hombre busca la perfección.

De entre una vida limitada y la vida ilimitada, opta por la ilimitada, y entre una vida sin propósito y otra con propósito, elige la vida con propósito.

Él hombre, entre la imperfección y la perfección, elige la perfección, por eso el hombre busca la perfección. Pero la pregunta principal es ¿Qué camino hay que seguir para alcanzar la verdadera perfección humana? ¿La salvación y la felicidad del hombre dependen de su voluntad y esfuerzo? ¿Necesita el hombre la misericordia y la bendición de Dios para alcanzar el éxito? ¿Tiene el hombre libre albedrío para alcanzar la perfección y la felicidad? ¿Alcanzar la perfección es algo opcional o una gracia de Dios?

La respuesta, desde el punto de vista de la filosofía islámica, es que el hombre necesita la guía divina y de los profetas para conocer el camino de la perfección y alcanzar la perfección, pero el hombre tiene autoridad y libertad para avanzar por el camino de la perfección. No obstante, no la puede alcanzar por sí solo, requiere de la misericordia y la bendición de Dios. Como cualquier viajero que recorre un largo camino, necesita comida. El hombre moriría sin alimentos.

El hombre también necesita comida y agua en el camino de la vida espiritual, por lo tanto, siempre requerirá de la misericordia y la bendición de Dios. En resumen, el hombre es libre, pero no puede vivir sin comida, agua y medios. El hombre también es libre en lo espiritual y en el camino divino, pero no puede vivir sin la gracia, la bendición y la misericordia de Dios.

Ciertos días Dios proporciona bendiciones espirituales especiales y misericordia a los seres humanos. El hombre debe aprovechar estas oportunidades. Las noches de Qadr (o las noches del decreto) son algunos de esos momentos especiales, ya que, en dichas noches, el hombre puede obtener bendiciones y misericordias especiales para su vida. Una persona inteligente es aquella que conoce esos momentos especiales y los pesca como un pescador.

En este artículo, los invitamos a conocer la importancia de la Noche del Decreto en la vida divina y en el camino de la perfección humana.

1.División de sustento, misericordia y bendición.

Dios determina el sustento del hombre cada año en la Noche del Decreto (Noche del Qadr). Este sustento incluye muerte y vida, alimento y salud, conocimiento y sabiduría, misericordia y bendición.

Dios es la fuente de toda perfección, es decir, la fuente del conocimiento, la vida, la salud, la bendición, la misericordia, la belleza y la paz.

Dios mismo ha dicho que si estás buscando estas perfecciones, debes orar.

Dios determina el sustento de los seres humanos sobre la base de sus buenas y malas acciones, y sobre la base del nivel de pureza y fealdad de sus corazones. El Imam Reza dice que los seres humanos pueden aumentar su sustento rezando de Noche del Qadr.

En otro hadiz, el Imam dice: Ore por usted y sus seres queridos en la Noche del Qadr.

Por esta razón, el Profeta del Islam (la paz sea con él y su familia purificada) y Ahl al-lulBayt (la paz sea con ellos) aconsejaron a los musulmanes que permanecieran en vigilia en la Noche del Qadr.

Con un ejemplo explicaré la importancia de esta noche. Imagínense a un agricultor que espera la primavera. Antes de que llegue la primavera, ara la tierra, siembra las semillas y espera la lluvia. El aró la tierra por su propia voluntad, también sembró las semillas en el suelo, pero tuvo que esperar a la lluvia.

La lluvia puede convertir las semillas en hermosas plantas. Cuando llueve, este agricultor definitivamente ha logrado su objetivo; pero ahora imagine a un agricultor que no ara la tierra antes de la primavera y no siembra las semillas.

En las noches de Qadr, el cielo se abre y la lluvia de la misericordia y la bendición cae sobre la gente, pero uno solo puede aprovechar la lluvia si está preparado, es decir, si permanece en vela y reza.

Una persona que duerme durante la Noche del Qadr y no pide misericordia a Dios es como alguien que duerme cuando llueve, debemos tener cuidado de no perder estas oportunidades.

2. Purificación de los pecados

El Imam Mohammad Baqir (la paz sea con él) dijo: Si alguien se mantiene despierto la Noche de Qadr y reza, Dios perdonará sus pecados.

Estar limpio de pecados es crucial en la vida de una persona, porque un corazón y un alma puros son como un espejo puro.

Cuando el espejo es puro, puede reflejar la luz, pero cuando el espejo está sucio no la reflejará; de igual forma, cuando el corazón se ennegrece por los pecados, ya no puede recibir ni misericordia ni bendiciones. Como resultado, será privado de misericordia y bendición para siempre. La vida no se puede construir por sí sola, el hombre es como un árbol, cuyas raíces están enterradas en la tierra y absorbe el agua a través de ellas.

El corazón humano es la raíz de la vida humana. El hombre está conectado con el cielo a través del corazón y, a través del corazón, puede recibir misericordia y bendiciones del cielo. Pero un corazón oscurecido por los pecados jamás recibirá esta luz de misericordia y la bendición. Por lo tanto, el pecado abre una profunda distancia entre el hombre y entre Dios y las fuentes de la vida, la misericordia y la bendición. Uno de los atributos de Dios es el perdón, Dios le ha otorgado al hombre la posibilidad de ser perdonado y quedar libre de pecado. Una de esas formas es permanecer en vigilia y rezar, por eso vale la pena pasar en vela la Noche de Qadr.

3. Comunicación con Imam de la Época

Las noches de Qadr son una oportunidad muy importante para comunicarse con el Imam Mahdi (que Dios apresure su aparición). ¿Por qué deberíamos establecer una relación espiritual con el Imam Mahdi en las noches de Qadr? ¿Por qué debemos orar por el Imam Mahdi en las noches de Qadr? El Imam Sadegh (la paz sea con él) responde a esta pregunta:

“En las noches de Qadr, tu sustento se divide, el sustento llegará al dueño de la tierra después de que se divida”. Uno de sus compañeros le preguntó quién es el dueño de la tierra. El Imam dijo: “Tu dueño en la tierra es el Imam del tiempo”. Yo diré:

"Dios hace su obra en la tierra y en el cielo a través de intermediarios".

El sol no es Dios, sino una criatura de Dios, pero Dios ilumina la tierra a través del sol, y uno de los atributos de Dios es la luz, Dios transmite su luz a las criaturas a través del sol. Uno de los atributos de Dios es la vida, y Dios es la fuente de la vida, pero llega a las criaturas a través del agua de la vida. Uno de los atributos de Dios es la curación, Dios ha colocado este atributo entre los remedios naturales y también transmite sus bendiciones y misericordia a los seres humanos a través de intermediarios.

Imam Mahdi (que Dios apresure su aparición) es un medio para transmitir bendiciones y misericordia a las criaturas, por lo tanto, si una criatura no conoce el sol, no puede usar el atributo de la luz de Dios. O si una criatura no conoce el agua, no puede usar el atributo de la vida de Dios. Si los seres humanos no conocen al Imam de la Época, no pueden beneficiarse del atributo de la misericordia y la bendición de Dios. En la Noche del Decreto, la misericordia y la bendición se comparten entre los sirvientes, y esta misericordia y bendición nos llegará a través del Imán del Tiempo. Por lo tanto, el papel de la presencia del Imán del Tiempo en nuestras vidas es muy importante para alcanzar la bendición y la misericordia de Dios.