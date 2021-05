Asesinatos, crímenes, violaciones, saqueos, destrucción de tierras palestinas, construcción de asentamientos sionistas ilegales, detenciones, construcción de una barrera, ataque a Gaza y asedio de la región desde 2006, son algunos claros ejemplos de los crímenes del régimen ocupante en Jerusalén contra el pueblo.

Los musulmanes del mundo, indignados por la ocupación de la tierra histórica de Palestina por el régimen sionista, muestran su apoyo a este pueblo oprimido cada año en el Día Mundial de Al-Quds mediante la celebración de ceremonias de condena de los crímenes de Israel.

¿Qué día es el Día de Quds?

El 7 de agosto de 1979, menos de un año después de la victoria de la Revolución Islámica de Irán, el Imam Jomeini, su fundador, instó sabiamente a los musulmanes del mundo a elegir el último viernes del Ramadán como "El día de Quds" para demostrar su solidaridad en apoyo de los derechos legales del pueblo palestino.

El Imam Jomeini dijo: "El Día de Quds no es solo el día de Palestina, es el día del Islam. El Día de Al-Quds es universal y no es un día dedicado solo a Al-Quds. Es un día para que los oprimidos se enfrenten a los arrogantes". También agregó: "Israel es el enemigo de la humanidad y del ser humano, y crea desastres todos los días ... En el Día de Quds, debemos liberar a todos los oprimidos del mundo de las garras de los poderes arrogantes".

El pensamiento e ideología del Imam Jomeini al anunciar el Día Internacional de Quds, en forma de confrontar al régimen sionista, dio paso a una nueva vida y creó cambios serios. Debido a que el régimen sionista intentó convertir su guerra contra los palestinos en un conflicto étnico y racial entre los árabes e Israel, cuando se anunció la posición del Imam Jomeini, como una gran autoridad religiosa en el mundo islámico, el problema de Palestina paso de ser nacional a ser internacional.

Otro punto importante es que el anuncio del Día Internacional de Quds por parte del Imam Jomeini también frustró muchas conspiraciones de Occidente y del régimen sionista.

¿Dónde está la ciudad de Quds?

Jerusalén es una de las ciudades más antiguas del mundo, ubicada en la tierra de Palestina, tanto palestinos como israelíes consideran a esta ciudad su capital. El nombre de esta ciudad en hebreo es "Jerusalén" y en árabe "Beitul Muqadas".

Jerusalén tiene una forma casi cuadrada con una longitud de un kilómetro y callejuelas estrechas y anidadas con una arquitectura histórica que es característica de los cuatro barrios (cristianos, musulmanes, judíos y armenios). Al-Quds es una región muy importante para los musulmanes debido a la mezquita de Al-Aqsa, y es parte de la civilización y el patrimonio cultural de los musulmanes, así como el punto de unidad entre las naciones árabes e islámicas del mundo.

La Mezquita Al-Aqsa fue la qibla de los primeros musulmanes y el lugar de ascensión del Profeta del Islam (PB). El nombre de esta mezquita también se menciona en algunos capítulos del Sagrado Corán (Libro de los musulmanes). Según varios documentos históricos, el Profeta David (P) y el Profeta Salomón (P) construyeron esta mezquita.

Los judíos afirman ser los primeros habitantes de Palestina, pero según las documentaciones históricas, no es así. Mucho tiempo antes de que llegaran a este territorio, Palestina estaba habitada y contaba con una historia de diez mil años de civilización. El hecho de que Jericó, la ciudad más antigua del mundo, tenga más de 9.000 años, atestigua este hecho.

Los primeros habitantes conocidos de Palestina fueron los cananeos, que se establecieron en esta tierra tres mil años antes de Cristo y eran un pueblo urbanizado y civilizado avanzado; en la Torá, en el Libro de Números, capítulo 34, versículo 1 y capítulo 35, versículo 10 y En el viaje de partida se especifica en el capítulo 3, versículo 17.

Muchos historiadores atribuyen la construcción de la ciudad de Jerusalén a los cananeos y creen que el fundador de esta ciudad fue un príncipe de Canaán que fue llamado "justo" por su piedad. Durante el siglo XIX, Palestina estuvo desprovista de judíos, pero en el siglo XX, los líderes coloniales reclamaron una afirmación del derecho histórico de Israel a Palestina, fueron presentados por primera vez al Alto Consejo de Potencias Aliadas en la Conferencia de Paz de París en 1919 por la organización sionista.

En una nota al Alto Consejo de Potencias Aliadas en la Conferencia de Paz del 3 de febrero de 1919, la organización propuso una solución reconociendo la soberanía histórica del pueblo judío sobre la tierra de Palestina como patria nacional.

Por lo tanto, no hay duda de que el reclamo de la Tierra Prometida es hecho y pagado por los políticos de la época actual; porque de los estudios se puede concluir que los líderes del sionismo no estaban de acuerdo con la Tierra Prometida y tenían diferentes objetivos y motivos. Personas como Theodor Herzl, el fundador del movimiento político sionista, creían que los sionistas deberían reunirse en cualquier parte del mundo y no ser particularmente apegarse a la supuesta Tierra Prometida.

A diferencia de otras personas, como Asher Ginsberg, conocido como Ahad Ha'am, el padre del sionismo global, quien reclamaba la Tierra Prometida, creyendo que Palestina era el único centro de los judíos. De todas formas, hoy, Palestina está ocupada por los seguidores del sionismo y se ha convertido en la base principal de Estados Unidos y otros enemigos del Islam y el cristianismo, y han matado a miles de personas inocentes para lograr su objetivo.

Según las últimas estadísticas, desde el inicio del régimen sionista en 1948 hasta finales de 2020, cien mil palestinos han sido martirizados, estos crímenes continúan con el apoyo de los países occidentales y en el silencio de los organismos internacionales.

Celebración del Día Mundial de Quds en países islámicos y no islámicos

El estudio de estos casos muestra cuán importante es la celebración del Día Internacional de Quds para los buscadores de libertad y los activistas por la paz del mundo.

Las celebraciones del Día Mundial de Al-Quds antes del brote del virus Corona se llevaban a cabo en 80 países islámicos y no islámicos, incluidos Irán, Malasia, India, Singapur, Indonesia, Turquía, EE. UU., Canadá, Noruega, Azerbaiyán, Sudán, Gran Bretaña, Baréin, Bosnia y Herzegovina, Túnez, Pakistán, Australia, Alemania, Rumania, Kuwait, España, Sudáfrica, Suecia, Venezuela, Albania, Yemen y Grecia, pero el año pasado, debido a la pandemia de COVID 19 la jornada se celebró virtualmente.

Este año, muchos países de todo el mundo han organizado ceremonias especiales para conmemorar el Día Mundial de Al-Quds, que incluyen conferencias, mensajes y exposiciones virtuales sobre los crímenes del régimen sionista.

Finalmente, debido al derramamiento de sangre y los crímenes del régimen israelí ilegítimo, el Día Mundial de Al-Quds no está reservado para los musulmanes y todos los buscadores de libertad y activistas por la paz pueden oponerse a la opresión y la tiranía y expresar su solidaridad con los oprimidos del mundo.