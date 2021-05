Todos Vigilan la Luna

Papá hablaba por teléfono con el Sheij del Centro Islámico. Colgó el teléfono y le dijo a mamá: mañana es el Eid al-Fitr.

Yo no sabía qué significaba eso. Sayad tampoco lo sabía. Pero pensamos que, como mañana iba a ser Eid, sería bueno ayunar. Como todavía ninguno de los dos habíamos llegado a la pubertad, no era obligatorio que hiciéramos el ayuno, pero pensamos hacer un ayuno de pajarito.

Desde nuestra habitación pregunté: Mamá, ¿qué significa el Eid al-Fitr?

Mamá, que estaba pasando la aspiradora, respondió: No te escucho hija, dímelo luego.

Después, Sayad corrió hacia mamá y le dijo: Mamá, nosotros también nos levantaremos antes del alba para desayunar y hacer el ayuno.

Mamá apagó la aspiradora y dijo: No, hijo, mañana no ayunaremos. Mañana es el Eid al-Fitr. Nadie ayuna en este día. Dios ha establecido este día como una fiesta para todos los creyentes que han ayunado durante todo un mes y así le agradecemos a Dios esta oportunidad que nos ha dado. Si no fuera por la Covid-19, iríamos todos a primera hora al Centro Islámico para el rezo del día de Eid. Todos tus amigos también irían con sus padres.

Entonces, Sayad y yo oramos para que esta enfermedad desapareciera lo antes posible, para que pudiéramos reunirnos todos en el Centro Islámico.

Luego, pedimos a mamá que nos permitiera poner la mesa del desayuno del día de Eid.