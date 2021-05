El Pueblo Palestino está Unificado Gracias a la Resistencia

Resistencia Palestina exhibe el misil “Qasem Soleimani”. Foto HispanTV

El 10 de mayo, Israel inició una arremetida de alta intensidad contra el pueblo Palestino, especialmente en la Franja de Gaza. Esto dejó más de doscientos palestinos muertos, entre ellos cerca de 70 niños y niñas, así como miles de heridos. Igualmente, múltiples infraestructuras fueron destruidas, incluyendo hospitales, el laboratorio para procesar pruebas de covid-19, escuelas, viviendas, oficinas de medios de comunicación y templos. Todo esto estuvo justificado por el discurso de Israel, apoyado por el coro de los países occidentales, alegando que se trataba de su “derecho a la autodefensa”, ante los lanzamientos de cohetes por parte de Hamás desde Gaza.

La realidad es que la resistencia de Hamás respondió a la agresión de los colonos israelíes en el barrio Sheij Jarrah de Jerusalén, donde han masacrado, humillado y expulsado de sus casas a familias enteras palestinas, como un episodio más del continuo proceso de ocupación. Este último comenzó en medio del mes de Ramadán, cuando la población palestina musulmana está dedicada a los cultos sagrados, lo cual no impidió que Israel adelantara su campaña de apartheid, que incluyó el asalto y quema de la mezquita Al Aqsa, uno de los principales templos sagrados para toda la comunidad musulmana a escala internacional.

Para comprender mejor el escenario que se desarrolla en la maltratada tierra palestina, así como el rol que esto juega en el escenario geopolítico del Medio Oriente, entrevistamos a Haled Hindi, ciudadano palestino, activista y coordinador de la Liga Latinoamericana por el Retorno a Palestina. Además, Hindi es un veterano combatiente de la resistencia patria de su país.

Nos atendió a distancia, vía WhatsApp, no solo por razones de resguardo sanitario por la pandemia, sino porque estos días han sido para él especialmente ocupados. Cuando lo contactamos, participaba en un acto realizado en la Plaza Bolívar de Caracas en solidaridad con la resistencia del pueblo palestino. Siempre dispuesto a conversar y difundir la verdad sobre esta lucha histórica, no escatimó en dibujar un panorama exhaustivo del conflicto, para que lectoras y lectores de Segundo Paso para Nuestra América puedan comprender las causas, implicaciones y la dimensión de lo que está ocurriendo desde hace más de 80 años en Palestina.

Estas son sus respuestas.

SPNA: La agresión del estado de Israel consiste tanto en arremetidas militares de gran dimensión que ocurren en momentos determinados, como lo que se vive ahora mismo, como en la permanente ocupación y despojo de nuevos territorios. Usted ha sido combatiente en el terreno de la resistencia palestina. Cuéntenos un poco cómo se configura históricamente esta resistencia armada ante las embestidas militares y la ocupación sionista. ¿Es una resistencia en forma de milicias o hay una incorporación de la población civil en los combates?

El lobby sionista pudo obtener una resolución en el seno de Naciones Unidas en el año 1947 para dividir Palestina en dos partes, una parte para los judíos y una parte para los palestinos. Entonces, se tomó una resolución bajo el número 181, dividiendo Palestina en dos partes y quedando Jerusalén como capital para los dos Estados, pero bajo una administración internacional. Gran Bretaña, en 1948, cuando se retiró de Palestina como una fuerza ocupante, dejó todo el armamento que tenía a las pandillas sionistas que operaban en los territorios ocupados. Las pandillas sionistas, como Stern y Haganah, habían participado en la Segunda Guerra Mundial al lado de Gran Bretaña; tenían entrenamiento, tenían armamento y, además, toda la aviación que tenía allí Gran Bretaña, los tanques, los vehículos armados, los dejó a las pandillas sionistas para hacer realidad su Estado. Entonces, se tomó una decisión en Naciones Unidas para dividir Palestina en dos partes y eso lo obtuvieron en la realidad a través de la guerra.

Empezaron las pandillas sionistas a atacar las ciudades palestinas de Haifa, de Jaffa, de Acre, de Jerusalén, de Nazaret, de Safed. Entonces, a través de la guerra pudieron expulsar a muchas familias palestinas que vivían y habían nacido ahí, pero a raíz de la guerra y masacres que cometieron las pandillas, huyeron a causa del miedo, porque estaban desarmados. Ahora, en ese mismo año, para defender al pueblo palestino de los ataques sionistas, entraron los ejércitos de Egipto, Siria y Jordania; y se tomó una decisión: anexar Cisjordania a Jordania para protegerla y anexar la franja de Gaza a Egipto, también para protegerla.

A través de la guerra en 1948, los sionistas obtuvieron el 78% de la tierra palestina, más de lo que había dado Naciones Unidas como parte para las comunidades sionistas que habían venido de todo el mundo hacia Palestina. En 1967, el Estado sionista de Israel hace una guerra de seis días contra Egipto, Siria y Jordania; y tuvo éxito para anexar Cisjordania, Gaza, la península de Sinaí y las Alturas del Golán de Siria al Estado sionista de Israel.

Luego, en 1978 se firmó un pacto de paz entre Egipto e Israel que se llaman los acuerdos de Camp David. A través de esos acuerdos el estado sionista de Israel devolvió la península del Sinaí a Egipto y se anexó para siempre las Alturas del Golán, que todo el mundo sabe que son tierras de Siria ocupadas y que tarde o temprano deben ser regresadas.

Ocupación histórica de Palestina. Imagen @PalestinaHoy

En 1973, el ejército se Siria y de Egipto hicieron una guerra contra el estado Sionista de Israel para liberar esos territorios ocupados en 1967. Siria pudo recuperar algunas partes de las Alturas del Golán a través de esa guerra. En 1982, yo tenía 18 años cuando milité en un partido palestino que luchó contra el estado sionista de Israel, bajo la Organización para la Liberación de Palestina (OLP). La OLP tenía ahí el Movimiento Nacional para la Liberación de Palestina, el Frente Democrático para la Liberación de Palestina y el Frente Popular para la Liberación de Palestina. Yo milité en el Movimiento Nacional para la Liberación de Palestina, bajo el comando de Yasser Arafat. En 1982 yo apenas tenía 198 años. Había viajado para estudiar ingeniería en Bulgaria, pero, a raíz de la agresión sionista y la invasión al sur del Líbano, yo tuve que dejar el estudio e ir como militante para obtener entrenamiento y defender a mi pueblo en el sur del Líbano. Así que, después de la salida de la OLP de Beirut, del Líbano, tuvieron que comenzar unas conversaciones para lograr la paz en Medio Oriente. Entonces, la OLP entró en conversaciones con el estado sionista de Israel para llegar a los Acuerdos de Oslo en 1993. A través de esos acuerdos, se tenía que llegar en 5 años a un Estado Independiente de Palestina. El estado Sionista de Israel tenía que retirarse de los territorios ocupados en 1967. Sabemos que Jerusalén, según la Resolución 181, quedó como capital para los dos Estados, y el año pasado o antepasado vimos cómo Donald Trump anunció de su parte que Jerusalén es la ciudad capital del estado sionista de Israel, violando todas las leyes internacionales, violando la resolución 181, que dio nacimiento al propio estado sionista de Israel.

Ahora, nosotros como palestinos no reconocemos esa Resolución 181, porque esa resolución se tomó a espaldas del pueblo palestino. No se consultó al pueblo si aceptaba un Estado ajeno en su tierra o no lo aceptaba. La decisión fue tomada sin que lo aceptara el pueblo palestino.

Según los Acuerdos de Oslo, los palestinos debían tener en 5 años su Estado independiente. Estamos en 2021, el Estado Palestino tenía que nacer como Estado independiente en 1998. Ya han pasado 23 años sin ser esto aplicado. Entonces, el pueblo palestino está decepcionado.

Ahora, ¿por qué esa guerra contra la Franja de Gaza? Sabemos que el estado sionista de Israel todos los días les quita tierra a los palestinos para hacer unos asentamientos, casas para los colonos judíos que están llegando de todo el mundo al estado sionista de Israel. Expulsando a los palestinos de su tierra, hoy en día que tratan de expulsar a los palestinos de un barrio en Jerusalén del este. ¿Cuál es la historia de ese barrio? (Sheij Jarrah) Ese barrio fue instalado en 1948 cerca de la mezquita Al Aqsa. ¿Y quiénes son los habitantes de ese barrio? Son refugiados palestinos que se escaparon de la guerra y de donde estaba en ese momento el estado sionista de Israel. Se escaparon y entraron en Jerusalén, que estaba en manos de los árabes, de los palestinos, e instalaron ese barrio. Ahora, la excusa del estado sionista de Israel es que esos habitantes no tienen papeles que demuestren que esas son propiedades de ellos. Pero todo el mundo sabe que esos son refugiados que llegaron allí y que esa tierra estaba en manos de los palestinos y siempre ha estado en manos de los palestinos. Así que todo eso es falso.

Es irónico lo que vemos hoy en día, que todo el mundo está indiferente ante esta situación. Naciones Unidas no se está moviendo. Los países europeos son cómplices del estado sionista de Israel. Estados Unidos está dando todo el apoyo al estado sionista, no solamente para conquistar Jerusalén, sino lo que ellos planificaron que se llama “el acuerdo del siglo”, para acabar la causa palestina y mantener a los palestinos como ciudadanos de segunda israelíes y para dispersar a los palestinos en otros países, para que tengan otra ciudadanía, lo que el pueblo palestino rechaza.

Entonces, lo único que podía ayudar a esa gente en Jerusalén del Este es la resistencia en la Franja de Gaza. Sabemos que la Autoridad Palestina cuenta con 30 mil policías, pero fueron entrenados desde Estados Unidos, y comandados por un señor llamado Dayton, que es un oficial estadounidense que está manejando la policía palestina. Entonces, esa es la policía palestina, que fue armada con los acuerdos de Israel y la OLP, pero tenían un entrenamiento en unos países traidores a la causa palestina, como el régimen de Jordania, el régimen de Egipto y el estado sionista de Israel. Cuando ellos aplican el entrenamiento a esa policía, esa policía solamente debe proteger a los intereses del estado sionista de Israel, a los intereses de los colonos, y tienen que trabajar como policías israelíes, como empleados del estado sionista de Israel. Vemos que ellos no defienden al pueblo palestino frente a las agresiones de los colonos. Los únicos que los defienden son la resistencia y los partidos políticos de la Franja de Gaza.

Así que los partidos islámicos, representados en Hamás, el Movimiento de la Resistencia Islámica, y representados en Yihad Islámica, están dando la batalla para proteger a su pueblo en Jerusalén. Hay mucha destrucción en Gaza. Pero el pueblo palestino está resistiendo y está contento con la manera en que esta resistencia está dando la cara y dando la batalla.

Bombardeo en Gaza. Foto @PalestinaHoy

SPNA: La política estadounidense de apoyo incondicional al estado de Israel ha demostrado históricamente ser bipartidista. Sin embargo, en el discurso del Departamento de Estado ante los actuales acontecimientos se nota un intento por aparentar “ecuanimidad”. ¿Se puede esperar algún cambio en la política estadounidense sobre el llamado “conflicto palestino-israelí”? ¿Cómo opera la alianza imperialista de Israel con Occidente?

Para mí no hay conflicto entre israelíes y palestinos. Hay una ocupación de las pandillas sionistas a Palestina. Y esa ocupación debe terminar. Estados Unidos es una parte importante en esa agresión. Ellos financian el estado sionista de Israel. Ellos violan las resoluciones que se tomaron respecto a la causa palestina. Especialmente la resolución 181 y la resolución 242, que dice que el estado sionista de Israel debe retirarse de inmediato de los territorios ocupados desde 1967, para que haya un Estado independiente de Palestina en ese terreno. Eso nunca fue aplicado y están tratando todos los días de quitar pedazos de ese territorio para instalar asentamientos judíos, asentamientos sionistas. Sabemos que esto no es solo un interés para los Estados Unidos, sino también para todos los países europeos. Porque tener este Estado sionista en el Medio Oriente es siempre dividir al Medio Oriente, a los países árabes, y saquear sus riquezas. Ellos tienen a los países árabes reaccionarios como aliados porque esas monarquías árabes constituyen una protección para saquear las riquezas de los pueblos.

SPNA: El Estado de Israel atraviesa una crisis interna, Netanyahu no reúne las alianzas necesarias para formar un gobierno. ¿La arremetida actual responde, quizás, en parte a este problema político interno de Israel? ¿Se podría esperar un cambio de políticas con un eventual nuevo gobierno en Israel? ¿Cuáles son las perspectivas sobre Palestina de las distintas facciones políticas dentro de Israel?

Siempre, gane quien gane las elecciones en el estado sionista de Israel, la política sigue igual. Siempre gana quien tiene en su programa más amenazas y más atropellos contra el pueblo palestino. Siempre ganan ellos porque no hay un pueblo judío allí, hay pandillas sionistas. El judaísmo fue secuestrado por las élites sionistas. Así que esos sionistas solo buscan liquidar el máximo posible de ciudadanos palestinos, o de los habitantes que todavía resisten en su tierra. Ellos sueñan con el “gran Israel”, que deben construirlo desde el río Nilo en Egipto hasta el rio Éufrates en Irak. Eso contiene una parte de Egipto, Palestina, Jordania, Siria, Líbano y una parte de Irak. Ese es el sueño de los sionistas. Ellos no van a entregar nada a los palestinos. Ese plan lo habían establecido desde 1897 a través de la conferencia que hicieron en Basilea, en Suiza, encabezados por el sionista mayor, Theodor Herzl.

Gane quien gane las elecciones, igualito es malo para el pueblo palestino. Lo único que tenemos que hacer es resistir sobre nuestra tierra y tenemos que tratar de acabar con esa ocupación. Palestina, desde el río Jordán hasta el Mar Mediterráneo y desde las Alturas del Golán sirio ocupado, y el sur del Líbano, hasta el Mar Rojo en el sur, esa es la tierra histórica de Palestina, que los palestinos soñamos siempre tener de vuelta, la patria Grande, la patria Palestina.

Las fracciones políticas sionistas para nosotros como palestinos son iguales, no hay diferencia en sus programas. Gane quien gane, si es el Partido Laborista o el Likud, siempre son una cara que lava la otra cara. Así que para nosotros es igual.

SPNA: El conflicto, o los múltiples conflictos que se desarrollan en la región de Medio Oriente podrían interpretarse en el marco de los también múltiples proyectos de gasoductos y oleoductos que están en desarrollo. Se trata de orígenes y trayectorias de hidrocarburos hacia el tan preciado mercado final europeo. Por un lado, está el proyecto gasífero que parte de Irán y atraviesa Irak, Siria y Líbano; y por el otro, el que parte de Catar y atraviesa Arabia Saudita, Jordania, Siria y Turquía. Además, está el asunto de los yacimientos gasíferos descubiertos recientemente en el Mediterráneo Oriental, que involucran en el juego energético a Israel, junto a todos los demás, y por supuesto a las potencias: EEUU, Rusia y China, que tienen intereses directos tanto en el mercado europeo como en los distintos proyectos.

¿Qué papel juega la geopolítica energética, y el imperialismo energético, en estos conflictos que muchas veces pudieran parecer, o ser entendidos en occidente, como guerras que responden a otros factores, más bien nacionales, religiosos o históricos?

El Medio Oriente es muy importante para los países europeos. Del Medio Oriente sale casi el 70% de los recursos energéticos del mundo. Desde el Golfo Pérsico, pasando por los países del Levante, pasando por Irak, Turquía, es un área muy importante para Europa. Ahora, sabemos que Rusia tiene grandes reservas de gas y Rusia vende ese gas a Europa. Pero el Golfo Pérsico tienen mucho gas, que tratan de llevarlo hacia el estado Sionista de Israel para pasarlo a Europa. Y por eso hay una complicidad de las monarquías árabes, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes, para llevar esas riquezas a través de Jordania y pasando por el estado sionista de Israel hacia Europa. Tratan de hacer esa vía para acabar con otro sueño, que es el gas de Irán que pasa por Irak para pasar por Turquía hacia Europa. Entonces hay un conflicto y el estado sionista de Israel siempre trata de meterse en el medio para obtener beneficios.

China está tratando de hacer otra vez realidad la Ruta de la Seda. Sabemos que por tierra pueden pasar hasta el Mediterráneo y para pasar después a Europa: desde China, la India, Pakistán, para llegar a Irán, después Irak y Turquía. Y ese es el cambio, en lugar de usar el mar, podrán usar ferrocarriles o vías para gandolas, para llevar las mercancías desde China pasando por toda esa vía, que se llama la Ruta de la Seda. Anteriormente, hace cientos de años, se usaban los caballos para trasladar las mercancías desde el Mediterráneo hasta China. Y ahora están tratando de hacer pactos entre los países de Oriente Lejano y Medio Oriente para revivir esa ruta.

Lo otro, como sabemos, tratar de llevar el petróleo por el Mediterráneo para no pasar por el Golfo Pérsico, para no pasar por el Mar Rojo, para no pasar por el Océano Índico. El asunto es que se puede llevar en un tiempo más corto y con menos gastos. Así que es importante para el estado sionista de Israel eso. Es un juego que están financiando los Estados Unidos y los países europeos, con complicidad de los países del Golfo Pérsico. Así que esa es la política del Medio Oriente y lo que están buscando los Estados Unidos y el estado sionista de Israel.

Estados Unidos, Israel y los países europeos trataron de eliminar la otra ruta, que pasa por Siria, por Líbano. Sabemos que el puerto de Beirut fue atacado, fue bombardeado y casi eliminado, ya no se puede usar. Entonces están preparando el puerto de Haifa, en el territorio ocupado de Palestina, para hacer realidad el plan, para pasar el gasoducto por ahí, y el petróleo.

Sabemos cómo trataron de eliminar a Siria e Irak del mapa. Quiero solamente acotar que, en los años 50, cuando el estado sionista de Israel fabricó la bomba atómica y tuvo armas nucleares, le preguntaron a Ben Gurión, el primer primer ministro de Israel, cuál era la grandeza de Israel, aludiendo al poder nuclear, y él contestó que la grandeza de Israel no era obtener armas nucleares, sino que sería destruir tres ejércitos árabes, el ejército de Egipto, el de Siria y el de Irak. El ejército de Egipto lo eliminaron a través de los acuerdos de Camp David, salió del conflicto árabe-sionista. El de Irak fue eliminado por una agresión de Estados Unidos, con los países del Golfo y los países europeos. Sabemos cómo invadieron Irak y hasta el momento Irak no puede funcionar como un Estado. Sabemos que los kurdos tienen un Estado en el Norte, y están tratando de dividir a los chiitas de los sunitas para tener un Irak débil. A Siria, el único bastión de la resistencia en la zona, sabemos que desde 84 países del mundo entraron terroristas hacia Siria para derrocar al presidente Bashar Al Assad. Y hoy en día, gracias a Rusia, gracias a Irán y gracias a Hezbolá, Siria está resistiendo y está recuperando los terrenos que había perdido con los terroristas. Y lamentablemente Estados Unidos había entrado en Siria para saquear las riquezas de gas y petróleo que se encuentran en el este de Siria. Hay una zona que está ocupada por el ejército de Estados Unidos. Ellos claman ahí que están defendiendo el territorio sirio de los terroristas del Daesh, pero sabemos que el Daesh fue fabricado por Estados Unidos, como fue fabricado en Afganistán Al Qaeda en aquel momento. Y cuando termina el papel de esos grupos terroristas, EEUU trata de eliminarlos.

SPNA: Se habla que, además de las grandes pérdidas para el pueblo palestino, en estos días la resistencia ha logrado impactar militarmente importantes infraestructuras estratégicas en Israel. ¿Cuál es su perspectiva acerca de cómo se desenvolverá la crisis actual? ¿Hacia qué escenario avanzan los acontecimientos?

¡Qué grande es nuestro pueblo! ¡Qué grande es nuestra resistencia! El estado sionista de Israel tiene alrededor de 1000 aviones de combate modernos, desde F-15, F-16, Mirage, los aviones europeos Tornado, el F-35, tiene drones. Y la resistencia palestina tiene cero aviones. Tiene avionetas, tiene drones, fabricados en tiempos difíciles, en tiempos de embargo total, en que no puede entrar ni siquiera ayuda, y no pueden entrar materiales para la construcción. Sabemos que la Franja de Gaza está totalmente bloqueada desde 2007, desde hace 14 años no puede entrar nada. Y fue destruida tres veces, en 2008-2009, la guerra de un mes, que fue masacrado el pueblo palestino en Gaza. En 2012 y en 2014. Gaza no tiene ni un vehículo militar, ni un tanque. El estado sionista de Israel tiene más de 7 mil tanques y vehículos blindados. Así que no hay comparación. No podemos decir que hay guerra entre los dos bandos. Hay una agresión, una masacre contra un pueblo. Qué grande es nuestro pueblo que vive en los territorios ocupados en 1948. Qué grande es en la ribera occidental del río Jordán, qué grande es en Jerusalén del Este. Qué grande es en Gaza.

Por primera vez está unificado nuestro pueblo, gracias a la resistencia de Gaza, que está lanzando esos misiles. Primera vez para el estado sionista de Israel, que había tenido guerra contra Egipto, contra Siria, contra Irak, contra Jordania, pero nunca había sido bombardeado. Primera vez que la resistencia palestina ha puesto la cabeza en alto para enfrentar a ese monstruo.

Cohetes de la resistencia desde gaza hacia Israel. Foto Agencia Anadolu

Mira una cosa: ¿cuántas torres ha destruido Israel estos días? Muchas torres. Y tú puedes ver a los dueños de esas torres parados ahí viendo los escombros, pero sonriendo. Y dicen: “Eso no es nada frente a recuperar nuestra Jerusalén, frente a defender a nuestro pueblo en Jerusalén sagrada, en la mezquita Al Aqsa”. Para los palestinos son primordiales los lugares sagrados del Islam. Especialmente la mezquita Al Aqsa. Y la van a defender hasta la última gota de su sangre. Ese es el pueblo palestino. Esa es la resistencia palestina. La verdad, yo me siento orgulloso, a pesar de todas esas pérdidas. El estado sionista de Israel no se atreve a atacar a Gaza por tierra, porque saben que los palestinos, todos estos años, y a pesar del bloqueo, han construido túneles bajo Gaza para poder combatir. Sabemos que Gaza no tiene montañas, no tiene valles, Gaza es una tierra plana, descubierta. Los palestinos no tienen armas antiaéreas, no tienen tanques, no tienen aviones, no tienen embarcaciones, lo que tienen son hombres, mujeres y niños que luchan hasta la última gota de su sangre. Ese es el pueblo palestino. No conoce el “no podemos”, todo se puede. Y ese es nuestro orgullo. La verdad es que yo hablo y no puedo describir lo que siento cuando veo cómo esa gente está resistiendo allí. Cuando veo que mi pueblo por primera vez en su historia está tan unido y tan cerca de la victoria, para derrocar esa ocupación. Y tarde o temprano, esos colonos sionistas deben regresar de donde vinieron, porque esa tierra pertenece a los palestinos: palestinos judíos, palestinos cristianos y palestinos musulmanes. Los palestinos judíos hasta el momento rechazan tener la ciudadanía israelí. Ellos levantan la bandera palestina y dicen que son palestinos. Y son minoría, pero nosotros agradecemos a Dios que todas las religiones divinas nacieron allí, en Palestina. Jesús nació allí en Palestina, Mahoma subió al cielo desde Palestina y Moisés vivió en Palestina. Así que esa es nuestra tierra, la tierra de los profetas, la tierra sagrada de todas las religiones.

Ahora, solo quiero destacar que en 2007 se hicieron unas elecciones en los territorios ocupados de Palestina, en Cisjordania y en la Franja de Gaza. Y la resistencia ganó con 70% de los votos para los consejos legislativos. Y la resistencia pudo haber hecho sola el Gabinete del gobierno palestino. Pero, lamentablemente, el mundo fue cómplice del estado sionista de Israel para decir que la resistencia son grupos terroristas y no pueden tener un mando en la Autoridad Nacional Palestina. Así que hoy en día el pueblo palestino está reclamando su derecho a elegir sus dirigentes. La dirigencia actual es una dirigencia instalada por los Acuerdos de Oslo. Con la complicidad de los países árabes, Estados Unidos e Israel. Esa autoridad solamente defiende los intereses occidentales y los intereses del estado sionista de Israel. El pueblo palestino eligió a sus dirigentes, pero el mundo cerró sus ojos para no ver la realidad y se tapó también los oídos. Esta vez, todo el mundo debe escuchar a nuestra resistencia, porque ellos son los legítimos representantes de nuestro pueblo.

Solo me queda agradecer a la República Islámica de Irán, a Siria, a Hezbolá, todo el apoyo que han brindado a la resistencia palestina en la Franja de Gaza. Todos los sacrificios que han hecho para tener acceso a tecnología, para fabricar armamento. Sabemos que más nadie está cuidando al pueblo palestino en su lucha, especialmente para aplicar la lucha armada contra la ocupación, lo cual es permitido por las leyes internacionales. Pero, lamentablemente, según los países occidentales el pueblo palestino no puede tener esa aprobación para usar la resistencia en todas sus formas contra el estado sionista de Israel. También quiero agradecer a todos los países que siempre han apoyado a la causa palestina, especialmente Cuba, Venezuela, la Bolivia de Morales, la Nicaragua de Daniel Ortega, Corea del Norte, China, Rusia. Son países firmes en apoyar la lucha del pueblo árabe palestino contra la ocupación sionista.

Entrevista realizada por Ángel González