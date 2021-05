Movimiento Fire This Time: Pandemia y Crisis del Capitalismo Mundial

Alison Bodine es miembro del consejo editorial del periódico Fire This Time (Vancouver, Canadá) escribe e investiga sobre Venezuela, América Latina, movilidad humana y temas ambientales. Los artículos de Alison han sido publicados internacionalmente por Venezuelanalysis, Global Research, Council on Hemispheric Affairs (COHA), Common Dreams, Orinoco Tribune y Counterunch. Alison es también coordinadora de la Campaña Solidaria con Venezuela del Movimiento Fire This Time por la Justicia Social y autora de Revolución y Contrarrevolución en Venezuela (Battle of Ideas Press, 2018).

SNPA.- Hemos visto, en los últimos años, un proceso activo de movilización en contra del orden impuesto, que de alguna manera se ha frenado como consecuencia de la pandemia ¿Cómo analizas el contexto político del continente frente a esta realidad?

AB.- La pandemia de coronavirus, de hecho, ralentizó los eventos de protesta en todo el mundo. Sin embargo, este retroceso momentáneo fue muy desigual y diferente, según las condiciones sociales y políticas de una región o país específico. Por ejemplo, hemos visto que las manifestaciones y protestas continuaron durante la pandemia en Myanmar y Tailandia en Asia, o en América Latina y muchos otros países. En general, la lucha de clases continuó firmemente, a pesar de la difícil situación creada por la pandemia de Covid-19. Es crucial tener en cuenta algunos factores que aumentaron la conciencia política de la gente, lo que ayudó a continuar luchando por la justicia social, política y económica.

Primero, la pandemia mundial permitió que millones de personas vieran, aún más, la bancarrota, la insuficiencia y el rechazo del sistema capitalista-imperialista para hacer frente de manera efectiva a la crisis de salud y la pandemia. Los países imperialistas, con toda su tecnología avanzada, fracasaron estrepitosamente ante la situación resultante de las rápidas crisis económicas, financieras y de mercado. Vimos despidos y desempleo masivos, el aumento de la deuda de los trabajadores, la enorme muerte de millones de personas y una pobreza más amplia. De hecho, la vida cotidiana y normal de cientos de millones de personas se ve interrumpida por los despidos, la falta de vivienda y la pobreza. Todo esto mientras las corporaciones gigantes y multinacionales han agregado cientos de miles de millones de dólares a su riqueza, a costa de hundir a cientos de millones de personas en la pobreza y la miseria, no solo en los países pobres y en desarrollo, sino también en los países industrializados.

En segundo lugar, el fracaso del sistema capitalista e imperialista para manejar la pandemia ha causado y desarrollado un descontento masivo entre la clase trabajadora, los agricultores y campesinos pobres, e incluso la clase media en todo el mundo. Si bien parece que los movimientos de protesta, incluidos manifestaciones y huelgas, se han enfriado en algunas áreas del mundo, sin embargo, hemos visto que la lucha de clases ha continuado con fuerza en otros lugares.

Ha habido algunos avances y victorias cruciales. Durante la pandemia, millones de personas han luchado en las calles de numerosos países, lo que ha dado lugar al desarrollo y fortalecimiento de muchos movimientos de masas. En los EE. UU., la lucha masiva y continua contra la brutalidad policial ayudó a desarrollar la militancia y la radicalización de los jóvenes que ayudaron a construir el movimiento Black Lives Matter.

En Canadá, vimos la continuación de la lucha de los pueblos indígenas por sus derechos, su tierra y su autodeterminación. Es importante destacar que vimos protestas y manifestaciones que continuaron masivamente en muchos países de América Latina como Bolivia, Ecuador, Perú, Chile, Colombia y Haití. El regreso de Evo Morales a Bolivia fue un revés humillante para el imperialismo.

SPNA.- ¿Qué piensa el movimiento Fire This Time acerca del contexto que se abre para los movimientos sociales frente a las consecuencias sociales, políticas y económicas que hasta ahora ha tenido la pandemia?

AB.- Tres factores importantes que nos dan suficiente confianza para decir que el futuro de la lucha contra el capitalismo y el imperialismo es muy brillante y alentador son:

Primero, el capitalismo mundial, más que nunca, está en crisis. La pandemia de coronavirus ha puesto de manifiesto una mayor incapacidad y quiebra del capitalismo y el imperialismo para ofrecer una solución humana y eficiente a la crisis sanitaria global. Como resultado, vemos un desarrollo profundo de la crisis social, política y económica. La crisis pandémica ha tenido un efecto devastador en las economías de los países imperialistas. Sin embargo, su impacto en los países pobres y en desarrollo ha sido catastrófico. Además, la guerra, la ocupación y las sanciones imperialistas han hecho la vida miserable a cientos de millones de personas en todo el mundo.

En segundo lugar, durante la pandemia de Covid-19, ha habido un descontento masivo creciente hacia el sistema y sus instituciones políticas. Debido a la crisis y a la falta de un futuro positivo para las clases trabajadoras y pobres, hemos visto una creciente radicalización y militancia que ayudó a una creciente desilusión y una mayor conciencia política. Este cambio fue más visible en América Latina, donde millones de personas oprimidas están buscando alternativas a esta crisis social, política y económica cada vez más profunda. En conclusión, hemos visto cada vez más el desarrollo del espíritu de lucha y batalla de la clase trabajadora y la gente oprimida.

En tercer lugar, la clase trabajadora se resiste a la agresión capitalista e imperialista. Muchos países y sus gobiernos están luchando contra el matón imperialista y su impulso por ejercer la dominación. En Asia y África, existe una fuerte resistencia a la agresión y la hegemonía imperialista. En América Latina, estamos asistiendo a un resurgimiento del movimiento de masas contra el imperialismo.

La revolución venezolana ha logrado mantener fuerte y eficaz la lucha contra el imperialismo, inspirando a millones de personas en todo el mundo. También es significativo que, desde el inicio del proceso revolucionario bolivariano hasta hoy, los Estados Unidos no ha logrado aislar a Venezuela del resto del mundo. A pesar de las terribles sanciones unilaterales, Venezuela continúa teniendo relaciones económicas y de cooperación con otros países en desarrollo, especialmente aquellos que también han sido atacados por el gobierno de los EE. UU.

Esto demuestra al resto de la población pobre, trabajadora y oprimida de América Latina que existe la posibilidad de un desarrollo continuo sin depender de los Estados Unidos, del FMI o del Banco Mundial. Hoy, Venezuela se ha convertido en el centro de la resistencia de la clase trabajadora y del pueblo oprimido contra el imperialismo. La exitosa resistencia de Venezuela al imperialismo yanqui ha abierto un espacio considerable para que el pueblo latinoamericano continúe su lucha por la justicia social, política y económica. La revolución bolivariana ha debilitado el asalto del imperialismo estadounidense en América Latina. El regreso de Evo Morales resultó tanto de la heroica resistencia y luchas del pueblo boliviano como del espacio creado por la revolución venezolana contra la agresión imperialista.

En conclusión, en el movimiento por la justicia social Fire This Time creemos firmemente que la crisis mundial cada vez más profunda de la economía capitalista, la creciente conciencia de clase de las masas y la radicalización y el descontento mundial, y la ira, la frustración y las resistencias actuales expandirán la lucha contra el capitalismo y el imperialismo en todo el mundo. El futuro de la lucha que llevan adelante los combatientes de la clase trabajadora es de hecho muy prometedor.