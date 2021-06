El híbrido animal de las emociones

Segundopaso - Suele ser habitual que, al no existir una visión global de los conflictos, de la historia, de la política y sólo se utiliza la mirada Hasbara de las cosas, los partidarios del sionismo sean estos de creencia judía o no, suelen equivocarse rotundamente en la apreciación de lo que sucede en Palestina y comenzar a culpar al empedrado y no a la persona con dificultades en su cadera o con un caminar defectuoso.