Mayo glorioso: logros y conquistas del pueblo palestino

GM: El 21 de mayo, luego de once días de ataques permanentes contra la población palestina, se anunció el cese al fuego, el cual ha sido visto como una derrota de Israel impuesta por la acción de las fuerzas de resistencia y por la presión internacional . ¿Cuál es su opinión al respecto?

RK: Desde el año 48 hasta el día de hoy, es decir, desde aquella Resolución de las Naciones Unidas, del 29 de noviembre de 1947, donde se recomendó la creación de dos Estados en Palestina y una zona internacional en Jerusalén, decenas por no decir centenares han sido las agresiones de Israel contra la población autóctona de palestinos en la tierra Palestina, que habitaron a lo largo de diez mil años de su historia, no son intrusos ni pertenecientes a otros países a otras nacionalidades y a otros continentes inclusive, sino son palestinos, dueños de Palestina, Ahora, me pregunta sobre el triunfo que logró la resistencia detrás de esta agresión y el cese al fuego. En primer lugar, no hubo cese al fuego por parte de Israel; de parte de los palestinos, sí. Israel sigue sus agresiones en contra de la población palestina en Jerusalén, pero de que la resistencia logró asestar golpes a Israel y lograr conquistas contra el sionismo israelí, no le quepa la menor duda a nadie. Nunca antes el pueblo palestino ha logrado enviar tantos misiles y tanto poder de fuego frente a la agresión israelí como lo hizo en la última contienda.

Vale decir que los palestinos lograron mandar al setenta por ciento de la población de Israel durante varios días a los refugios. Los palestinos lograron prácticamente paralizar la economía israelí: puertos, aeropuertos, fábricas, etc. Lo que sí no logaron hacer, lo que hicieron los sionistas de Israel, es matar a los civiles porque no es su vocación. Mientras que las tropas israelíes tienen por objetivo predilecto la población para sembrar el terror; por eso, llamar a estas hordas sionistas de “terroristas” le queda perfectamente bien. Me van a llamar “antisemita”, me rio de esto, de verdad, verdad, porque en primer lugar yo no creo en semitismo y antisemitismo, pero si tengo que medir esto por la posición de los sionistas de Israel, que ellos son “semitas”, pues los árabes y especialmente los palestinos son mucho más semitas que ellos mismos. Pero yo no creo en eso, el problema planteado en Palestina es de imperialismo y de liberación nacional para los palestinos. Así que los palestinos lograron otra conquista más en esta última confrontación con Israel: unificar al pueblo palestino al unísono de la guerra en todos los territorios ocupados desde el año 47, 48, hasta el día de hoy. Y este es un logro que no tiene precio para los palestinos. Las manifestaciones de solidaridad han sembrado las grandes capitales y ciudades del mundo, incluyendo los Estados Unidos, incluyendo organizaciones que profesan sus miembros, el judaísmo, han manifestado a favor de Palestina y contra del holocausto que imponen los israelíes contra los palestinos.

Hay otro logro y conquista de los palestinos: que no se trata de defender a Gaza, de que una vez que cese el fuego entonces “está bien ya Gaza quedó tranquilo”, no, esta vez Gaza ha defendido a todos los habitantes palestinos de las tierras ocupadas, y el pueblo se levantó al unísono a favor de la resistencia gazauí; y este es un logro invalorable.

Otra conquista más de los palestinos, que no podemos soslayar, es demostrar la verdadera cara del sionismo israelí: racista, exclusivista y excluyente. El mundo ofrendo cincuenta y nueve millones de mártires en la Segunda Guerra Mundial para luchar en contra de un país racista o de un régimen racista en Alemania y en Europa. También han luchado durante décadas en contra del apartheid en Suráfrica y en Rodesia, inclusive tuvieron que enfrentar un apartheid de los Estados Unidos en las primeras décadas de su independencia, porque los anglosajones protestantes, que dominaron el escenario político en los Estados Unidos, no querían saber nada de los judíos.

Vale decir que, hoy en día, el mundo entero ve la cara agresora del estado de Israel y su vocación de asesinar a mansalva a civiles, con predilección mujeres y niños por decenas; y eso lo han recogido todos los medios de comunicación social en el mundo.