Mayo glorioso: logros y conquistas del pueblo palestino II

GM: Las manifestaciones de solidaridad internacional con Palestina han tenido un impacto importante sobre la opinión pública. ¿Cómo se percibe el papel que han jugado en este sentido los millones de palestinos que han sido expulsados ​​de sus territorios?

RK: La opinión pública internacional, las organizaciones internacionales y especialmente la Organización de las Naciones Unidas están en mora de conciencia con el pueblo palestino. Desde hace mucho tiempo la opinión pública tenía que asumir la posición que se asumió frente a la última agresión israelí en contra de Palestina en Gaza. Inclusive, la opinión publica internacional se dejó escuchar esta vez, ya no solo como una manifestación más, sino una condena al sionismo comparando la acción israelí con la acción de los nazis y de los fascistas de África del Sur y de la Alemania nazi. Por eso es que hoy en día debemos celebrar ese despertar de la conciencia internacional, llegó tarde pero no importa, nunca es tarde cuando la causa es noble; y la causa es el derecho de los palestinos a su tierra, a su tierra del 47,

No se puede ya [seguir hablando] de un muerto por aquí, un muerto por allá, una bomba por aquí, una bomba por allá, sino del derecho del pueblo palestino a construir su propio Estado sobre su propia tierra. Por eso que, repito, [en] esta última agresión Israel, más allá del poder de fuego de uno y otro bando, ha perdido mucho. Ese cordero pacifista, pacífico, que quiere vivir en tranquilidad en la tierra de sus ancestros, resultó ser una farsa absoluta descubierta por la opinión pública internacional. No son más que unos asesinos en forma sistemática en contra del pueblo palestino, así que pretexto de crear un “Estado”, según la última constitución de Israel de meses atrás, que es el “Estado judío”.

Y esto significa precisamente ya no más lo territorios ocupados hasta la fecha, sino que conlleva dos problemas gravísimos. El primer problema es que la resolución de las Naciones Unidas del año 1949, establece el derecho del pueblo palestino, los refugiados, a regresar a su patria e indemnizar a quienes no quieren regresar; pues regresar a [Palestina] ya es absolutamente imposible, no solo por la fuerza militar del ejército israelí y nada más, sino por la propia ley donde se creó un “Estado” racista, religioso, exclusivista y excluyente. No aceptan el regreso [de] los palestinos, pero más grave aún, significa expulsar del territorio palestino, del margen occidental del Jordán, el presunto estado bajo el gobierno de los palestinos, esto significa expulsar de los territorios que ocupa Israel a cualquier palestino cristiano, musulmán o de cualquier otra religión e inclusive expulsa a cualquier ciudadano no judío que habita la tierra palestina; bien [mar] la ocupada del año 47, 48, o del 67 o en la actualidad.

En otras palabras, el mundo, que hizo tanto sacrificio para acabar con un estado racista como el que imperó en Europa, en África y en Asia, inclusive… hoy en día está llamada esta humanidad a cerrar filas, no solo en resguardo y en la reconquista del derecho palestino a su propia tierra, sino impedir que se erija de nuevo un estado racista con base religiosa, en exclusión de todos los demás seres sobre la Tierra. No queremos que el mundo pague de nuevo cincuenta y nueve millones de seres, de víctimas, para liberarnos de este nuevo nacismo, de este nuevo racismo, de este nuevo apartheid que costó tanto a la humanidad de sangre, dolor y destrucción.