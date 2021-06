Cuba y la Carta de la ONU: Una Historia de Agresiones

Durante 3 años el Ejército Rebelde, inferior en número y armamento combatió contra un ejército apoyado por los Estados Unidos, alcanzando la victoria y el inicio de lo que se conoce como la Cuba Revolucionaria. Terminada la lucha armada revolucionaria, Cuba comenzaría a enfrentar una guerra más costosa, y que aún hoy en el año 2021 se extiende con su carga de desastrosos efectos producto de una política de máxima presión ejercida por Estados Unidos y secundada por gobiernos títeres en Latinoamérica y que fue sumando con los años a los aliados incondicionales de Washington agrupados en Europa. El siguiente trabajo da cuenta de este conflicto y de la manera como Cuba ha sufrido la más bárbara guerra de agresión, expresada en un bloqueo criminal, violatorio del derecho internacional y que se extiende ya por seis décadas.

Tras la caída del campo socialista (1) son escasos los países que resisten la égida neoliberal surgida del derrumbe de un mundo, que en el caso cubano le servía no sólo como sostén político sino también económico, industrial, diplomático. De allí, quienes miran el mundo desde una perspectiva económica, sostenían que muerto el ámbito de apoyo de la revolución esta se desmoronaría. Cuba ha sufrido esta sistemática y continua agresión por parte de los Estados Unidos, violando con sus acciones los Propósitos y Principios de la Carta de las Naciones Unidas, de tal forma que demostraremos que el principal transgresor de tal documento ha sido el propio país que acusa a Cuba de no respetar el Derecho Internacional.

¿Qué es el Derecho Internacional para los Estados Unidos ?. Sin duda, un ámbito de acción que pretenden definir en la forma y la manera como debe ser enfocado y aplicado, según sean los intereses en pugna. Un derecho cuya utilidad práctica es castigar a quienes no se someten a sus dictados. Un Estados Unidos que suele invocar la Carta de las Naciones Unidas, las Resoluciones y Convenciones que supuestamente ha violado tal o cual país generando una situación de hipocresía pues, cuando el infractor es Estados Unidos, en ese momento el uso del veto que posee en el seno del Consejo de Seguridad, frena cualquier posibilidad de ejercer algún tipo de acción efectiva, que no sea la estrictamente moral derivada de las denuncias y llamados a que cesen las agresiones.

A pesar de la política hostil estadounidense, las restricciones económicas y sociales, los ataques políticos y los continuos procesos de desestabilización, Cuba ha logrado resistir a trece administraciones norteamericanas, que demuestra lo contraproducente de las líneas de acción emanadas desde Washington contra la mayor de las Antillas, obstaculizando todo tipo de procesos, incluso el que suelen esgrimir los opositores a Cuba y sus llamados a una transición hacia la cuestionada democracia representativa. Cuestión imposible de desarrollar si lo que se pretende es apagar el fuego con gasolina. Se podrá argumentar lo ingenuo que resulta este planteamiento, que las relaciones internacionales son correlaciones de poder, basadas en la fuerza y el sometimiento. Es cierto, pero si ello no cambia y sólo nos quedamos con el argumento expuesto, no habría posibilidad de tomar acciones destinadas a modificar la actual situación. Sólo quedaría lamentarse y ese no es el camino.

Cuba es miembro original de las Naciones Unidas desde su fundación, al igual que de Organismos Regionales como la Organización de Estados Americanos (de la cual fue expulsada a instancia de los Estados Unidos en enero del año 1962), al igual que del Movimiento de Países No Alineados, por tanto ha sido reconocido su carácter de Estado Soberano, igual jurídicamente a los otros actores internacionales, con los derechos y deberes inherentes a su plena soberanía, con el derecho de elegir y llevar adelante libremente su sistema político, social, económico y cultural entre otros derechos. Mencionábamos lo anterior como un anticipo de los numerosos principios que los Estados Unidos ha violado en su criminal agresión contra el pueblo de Cuba, en actividades que no ha sufrido ningún otro pueblo con relación a los años de agresión, al cual no se le haya declarado la Guerra (2)

No sirve de justificación para estas acciones, el argumento de los realistas políticos, o de los pragmáticos, e incluso de aquellos que avalan las teorías geoestratégicas, el hecho que Cuba haya sido aliada de la Unión Soviética, por tanto, parte integrante de uno de los bloques ideológicos en la llamada Guerra Fría, pues ¿Cómo se sigue justificando entonces la continuación de la agresión contra Cuba, cuando no queda nada de aquel mundo bipolar?, ¿Cómo se entiende, el endurecimiento constante del bloqueo contra un país soberano, sin existir ninguna resolución de las Naciones Unidas avalando tal acción?. Con estas preguntas entramos al terreno que interesa a este trabajo, en orden a vincular las acciones de los Estados Unidos contra Cuba y la Carta de las Naciones Unidas (3) en especial su primera parte, en lo que se refiere a sus Propósitos y Principios.

Propósitos y Principios de la Carta de las Naciones Unidas

Adoptada en la ciudad Estadounidense de San Francisco el 26 de Junio de 1945, la Carta de las Naciones Unidas señala en su Capítulo I, Artículos Nº 1 y 2, los Propósitos y Principios que animan la elaboración de este documento y su necesario cumplimiento por parte de los Estados miembros. Es fundamental señalarlo , toda vez que el argumento principal de nuestra hipótesis de trabajo va en la dirección de afirmar que los Estados Unidos, en su Guerra de Agresión contra Cuba, ha violado todos y cada uno de estos Propósitos y Principios que firmaron respetar y cumplir.

Articulo 1º Los Propósitos de las Naciones Unidas son:

1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin, tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz, y lograr, por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y el derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz.

1. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal.

3. Realizar la cooperación internacional en la solución de los problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión y,

4. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos comunes.

Artículo Nº2: Para la realización de los propósitos consignados en el artículo Nº1, la Organización y sus miembros procederán de acuerdo con los siguientes Principios.

1. La Organización está basada en el Principio de la igualdad soberana de todos sus miembros.

2. Los miembros de la Organización, a fin de asegurarse los derechos y beneficios inherentes a su condición de tales, cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas en conformidad con esta Carta.

3. Los Miembros de la Organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos, de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz ni la seguridad internacionales ni la justicia.

4. Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.

5. Los Miembros de la Organización prestarán a ésta, toda clase de ayuda en cualquier acción que ejerza de conformidad con esta Carta, y se abstendrán de dar ayuda a Estado alguno contra el cual la Organización estuviere ejerciendo acción preventiva o coercitiva.

6. La Organización hará que los Estados, que no son miembros de la ONU se conduzcan de acuerdo a estos Principios en la medida que sea necesaria para mantener la paz y seguridad internacionales.

7. Ninguna disposición de esta Carta autorizará a la ONU a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará a los Miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta, pero este Principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el Capítulo VII.

El Capítulo I se reafirma aún más con la Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional Referentes a las Relaciones de Amistad y a la Cooperación Entre los Estados de conformidad con la Carta de la ONU. La llamada Resolución Nº 2625, adoptada por la Asamblea General el 24 de Octubre de 1970 y la Resolución sobre la Definición de Agresión efectuada en la 2319 a. Sesión Plenaria del 14 de Diciembre de 1974. Ambas Resoluciones fueron firmadas por Washington, por lo que su contravención es claramente una violación de las leyes internacionales.

Las resoluciones mencionadas permiten ir constatando, las continuas violaciones del Derecho Internacional por parte de los Estados Unidos, en sus crímenes contra Cuba. En la actualidad se tiende a aglutinar los Propósitos y Principios bajo un mismo marco, que en el análisis a efectuar metodológicamente, permite basarnos en esta reunión de los Artículos N.º 1 y N.º 2 de la Carta de las Naciones Unida, consignados en la Resolución N.º 2625 de la Asamblea general de las Naciones Unidas del 24 de octubre del año 1970, que contiene la declaración relativa a los principios de derecho internacional , referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas (4)

