Huellas Dactilares y Diagnóstico de Enfermedades

Se argumenta que las mujeres con huellas digitales especiales, es decir, menos espirales y más arcos, tienen un mayor riesgo de contraer cánceres. Los investigadores ya han demostrado que los patrones de huellas dactilares son únicos y así como las líneas de las palmas, pueden estar asociados con un mayor riesgo de desarrollar afecciones como diabetes, Alzheimer, leucemia, impotencia, depresión e incluso enfermedad de las encías.

Este estudio afirma que las huellas dactilares muestran signos anormales en el sistema nervioso. Según Dermatoglyphics, un "estudio científico de la relación entre las huellas dactilares y la enfermedad" si el crecimiento de órganos u otros tejidos se ve afectado en las primeras etapas de la vida fetal, se producirán cambios en la configuración de las huellas dactilares y las líneas de la palma. Se argumenta que estos cambios son marcadores permanentes y visibles de desarrollo anormal del sistema nervioso y otras áreas que ocurren simultáneamente en el útero.

Las huellas dactilares humanas son únicas. Aunque los gemelos idénticos tienen mucho en común, nunca dos personas han compartido una huella dactilar. El patrón de huellas dactilares único de los individuos es el resultado de una serie de efectos en los dedos que se forman entre la undécima y la decimocuarta semana de embarazo en el útero de la madre. Se cree que el entorno uterino se ve afectado por factores como la presión arterial, la composición hormonal, la dieta materna y cualquier infección, la posición del feto en el útero de la madre y la densidad del líquido amniótico alrededor de los dedos junto con los genes también juegan un papel clave en la determinación de cada patrón individual de huellas dactilares.

Algunas de las enfermedades que se pueden detectar mediante huellas dactilares son:

• Cardiopatía

Según un estudio de 2015 publicado en el Journal of Clinical and Diagnostic Research, los hombres con enfermedad coronaria (CHD) tienen más probabilidades de tener un tipo específico de patrón de huellas dactilares. En el estudio, los investigadores de la Universidad Médica de Ningxia compararon a 250 hombres y encontraron que los hombres con la enfermedad tenían más protuberancias y diferentes patrones circulares en ciertas áreas de sus huellas dactilares.

• Cáncer

Los investigadores dicen que las huellas dactilares están relacionadas con varios cánceres, incluidos los de mama, ovario y cuello uterino. Investigadores de la Universidad de Ciencias Médicas de Teherán estudiaron las huellas dactilares de 300 mujeres con cáncer de ovario y otros cánceres y compararon sus huellas dactilares con las de mujeres sanas.

Los resultados del estudio, publicado en European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, mostraron que las mujeres con cáncer tenían menos espirales y patrones más arqueados en sus dedos. Los investigadores también analizaron investigaciones anteriores sobre el cáncer de mama, que muestran un mayor porcentaje de patrones de arco en las huellas dactilares de los pacientes.

• Diabetes

Se cree que los genes y el medio ambiente desempeñan un papel en el desarrollo de la diabetes; los investigadores han descubierto diferencias significativas en los dedos de los dedos izquierdo y derecho de las personas con diabetes tipo 1 y tipo 2.

Por otro lado, las huellas dactilares derecha e izquierda no son iguales, pero los investigadores de la Universidad Estatal de Ohio en los Estados Unidos en 2017 encontraron que las diferencias entre las huellas dactilares derecha e izquierda son mayores en personas con diabetes. El estudio de los investigadores de 300 personas fue el primero en mostrar esto. Los resultados de este estudio pueden usarse para predecir el riesgo de desarrollar diabetes en las personas. La mayor diferencia en los patrones de huellas dactilares se observó en los cuatro dedos, que se forman entre la decimocuarta y decimosexta semana de embarazo.

Los investigadores de la Universidad Estatal de Ohio ahora están trabajando en una aplicación móvil que identifica a las personas en riesgo de diabetes antes de que aparezcan los síntomas.

• Enfermedad de las encías

Un estudio publicado en la revista Contemporary Dental Practice muestra que los patrones de huellas dactilares en niños con caries dentales son diferentes a los de niños con dientes sanos. Investigadores de la Universidad del Pacífico en India compararon en un estudio las huellas dactilares de 400 niños de entre cinco y 12 años de acuerdo con su salud dental. Los resultados de este estudio mostraron que los niños con caries tenían más patrones de anillos y menos protuberancias en sus huellas dactilares.

• Esclerosis múltiple

La esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso que afecta al cerebro y la médula espinal. Lesiona la vaina de mielina, el material que rodea y protege las células nerviosas. Aunque se desconoce la causa de esta afección, se cree que una variedad de docenas de genes y factores ambientales, incluida la deficiencia de vitamina D, están involucrados en la enfermedad.

En un estudio de 2014, los investigadores examinaron las huellas dactilares de 120 personas, algunas de las cuales tenían EM, y encontraron que sus huellas dactilares eran más prominentes.

• Asma

Se cree que los genes y el medio ambiente influyen en el desarrollo del asma. Varios estudios han mostrado diferencias en las huellas dactilares de las personas con asma y las personas que no. Un estudio de 2016 publicado en el International Journal of Healthcare and Biomedical Research encontró que los pacientes con asma tenían muchos menos arcos y una forma más espiralada en sus huellas dactilares.

• Esterilidad

En un informe de 2013 publicado en la revista Nepal Medical College, los investigadores compararon las huellas dactilares y las líneas de las palmas de los hombres infértiles y encontraron que la cantidad de espirales en sus huellas dactilares y líneas de las palmas era mucho menor que en los hombres fértiles.