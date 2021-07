Los padres fundadores de la Sociología: Herbert Spencer

Herbert Spencer (1820-1903) fue un destacado filósofo social británico, quien con sus investigaciones contribuyó notablemente a consolidar el recién nacido discurso sociológico. Éste fue influenciado por John Stuart Mill, Charles Darwin, Jean Baptiste Lamarck, Malthus, entre otros. Sobre la base del liberalismo, utilitarismo, evolucionismo y positivismo intentó conformar su teoría sociológica fundada sobre el individualismo y las concepciones del laissez faire (“dejen hacer, dejen pasar Dejen hacer y dejen pasar, el mundo va solo”).

Durante el año de 1850, el autor afirmó que el paso de la homogeneidad a la heterogeneidad era la ley universal del progreso en el orden inorgánico, orgánico y superorgánico, es decir, el mundo social. Estas reflexiones lo impulsaron a pensar, por el año de 1860, en la redacción de un sistema de filosofía sintética a fin de unificar la ciencia. De su vasta obra, dos son fundamentales: la Estática Social (1850) y Los primeros principios (1862).

De sus pesquisas había arribado a la siguiente definición de evolución: “La evolución es una integración de la materia y una disipación concomitante de movimiento, durante las cuales la materia pasa de una homogeneidad indefinida e incoherente a una heterogeneidad definida y coherente, y el movimiento que subsiste sufre una transformación paralela”. Si bien, al respecto, es de suma importancia advertir que el proceso evolutivo en Spencer no es unilineal; por esta razón, dijo que “el avance de la evolución no es fatal, depende de ciertas condiciones”; esto último, generó cierta controversia, aunque el autor en términos generales fundamentó sus premisas en la analogía orgánica, es decir, el paralelismo entre las generalizaciones tocantes a los organismos y las concernientes a las sociedades.

Ahora bien, tanto en Los primeros principios como en los Principios de sociología, es posible encontrar conceptos como los de sistema y función cuestión que le permitió explicar el proceso de heterogeneidad estructural. Otro tema de gran relevancia en sus reflexiones ha sido el del principio de no intervención, donde dejó en claro que los hombres no deben intervenir en el proceso natural que se realiza en una sociedad; por lo tanto, consideró que las doctrinas político-ideológicas, en este caso sintetizadas en el Estado, no debían influir en las acciones de los individuos; por lo tanto, la acción social no necesitaba mediaciones ni políticas y menos ideológicas; “el individuo es lo fundamental, la sociedad no debe interferir en la vida de los hombres, el individuo tiene que actuar y, al actuar, hará lo mejor para él y para la sociedad.”

En relación a su vida personal, es de sumo interesante saber que su formación fue eminentemente técnica; tanto es así, que en 1837 laboró en calidad de ingeniero civil para una empresa de ferrocarriles; luego, en 1848 incursionó en el mundo periodístico como editor de The Economist, publicación inglesa; durante ese tiempo, y de manera autodidacta, inició sus principales tesis concretando, así, sus obras cardinales. Cabe destacar que después de 1850, comenzó a sufrir una serie de alteraciones nerviosas que lo acompañaron a lo largo de toda su vida, según dicen falleció bajo una profunda depresión.

