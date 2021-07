El día de Arafa, es el noveno día del mes de Dul-Hayya, el día anterior al Eid al-Adha. Según la jurisprudencia shiíta, los peregrinos del Hayy deben permanecer en la zona de 'Arafat desde el mediodía del día de ‘Arafa hasta el ocaso del mismo día. El día de ‘Arafa es uno de las ocasiones más importantes para los musulmanes para acercarse a Dios, y en las fuentes islámicas se han recomendado actos especiales para este día, entre ellos, suplicar, pedir perdón a Dios y realizar la Salutación de visita al Imam Hussein (P).

El término Arafa significa conocer, comprender y aprender. Al parecer, el nombre de este día se ha derivado de la zona de Arafat. Hay momentos en los que existe una oportunidad especial para comunicarse con Dios a través de la oración y la súplica, porque la misericordia especial divina fluye desde la fuente más alta hacia los siervos y este debe tratar de recibirlas. Uno de estos días es el noveno de Dhu al-Hiyyah, especialmente para aquellos que han logrado realizar el Hayy y asistir al desierto de Arafat.

La noche de Arafa es una noche bendita dedicada a las suplicas del siervo con el Todopoderoso, donde se acepta el arrepentimiento y se responde a sus pedidos, y quien pasa esa noche en devoción tiene la recompensa de setenta años de adoración.

El día de Arafa es también una de las grandes fiestas islámicas, aunque no se le denomine Eid, también es un día en el que el Todopoderoso llamó a sus siervos a adorarlo y obedecerlo, les extendió su bondad y benevolencia y el demonio fue humillado y expulsado en este día.

El día de Arafa ocupa un lugar destacado en las narraciones de los Infalibles (P), como dijo el Imam Sadigh (P): "Quien no sea perdonado durante el mes de Ramadán no será perdonado hasta el próximo año, a menos que [comprenda y participe] en el día de Arafa". Se ha narrado que Dios Todopoderoso les dice a los ángeles en este día: “¡Oh ángeles míos! ¿No ves a mis siervos que han venido de los alrededores de las ciudades en desorden y polvo? ¿Y saben lo que piden? Los ángeles dicen: ¡Señor nuestro! Quieren perdón. Entonces Dios dice: "¡Sean testigos de que los perdoné!"

El día de Arafa, el Imam Zayn al-'Abidin (P) escuchó la voz de un mendigo pidiendo ayuda a la gente. El Imam le dijo: “¡Ay de ti! "En este día, pides ayuda a alguien que no es Dios, mientras que, en este día, también, para los niños que están en el vientre de la madre, hay esperanza por la gracia de Dios de que serán felices".

De las narraciones anteriores, queda clara la importancia y posición del día de Arafa, que es el día de oración y súplica. Súplica que es el arma del creyente, el pilar de la religión y la luz de los cielos y la tierra. Por ello, se han narrado diferentes suplicas y recomendaciones a realizar para el día de Arafa de los Imames infalibles (P), algunas de las cuales mencionaremos como ejemplos:

1. En el libro Sahifa Sayyadieh, se cita una larga súplica para el día de Arafa descrito por el Imam Sayyad (P) en la que se mencionan los problemas doctrinales y políticos más importantes y se expresan tanto los problemas místicos como los morales. En esta súplica, el Imam Sayyad (P) habla acerca de la introducción del día de Arafa: “¡Oh Dios! Y este es el día de Arafa, el día en el que le otorgaste honor, dignidad y grandeza, y extendiste tu misericordia en este día, y perdonaste a la gente, has engrandecido tu regalo y has tenido misericordia de tus siervos en este día".

2. En el libro Las llaves del Paraíso, se narra una súplica para la noche y también para el día de Arafa. La primera es la glorificación del Santo Profeta (P) con algunos versículos y alabanzas especiales, la segunda es una súplica del Imam Sadegh (P) y la tercera es una famosa suplica del Imam Hussein (P) en la tarde del día de Arafa en Arafat. Él con un grupo de Ahlul Bayt, sus hijos y chiitas se paró con la mayor humildad y sumisión en la ladera de la montaña (Yabal al-Rahma) frente a la Kaaba y recitó. En parte de esta hermosa súplica dice: "Oh Dios, a pesar de que soy fuerte, pero te necesito (Estoy incompleto). Entonces, pese a no tener nada, ¿cómo no voy a necesitarte? ¡Oh, Dios! Si bien, conozco también soy ignorante; "Entonces, ¿cómo no ser ignorante?"

3. En el libro Iqbal al-A'mal, se han mencionado dos súplicas para la noche de Arafa, una de las cuales es relativamente larga. Para el día de Arafa, se ha citado una súplica narrada por el Santo Profeta (PB) y el séptimo Imam (P).

La cima de la grandeza de la súplica, en términos de tiempo es el día de Arafa, y la cima de su valor espacial, después de Karbala y el santuario de Hussein, es el desierto de Arafat. Este significado se puede entender a partir de las narraciones: El Imam Ali (P) dijo: "Algunos pecados [son tan graves que] no se perdonan excepto en Arafat".

4. Nadie tiene derecho a decir o siquiera pensar que en el día de Arafa sus pecados no serán perdonados. El Santo Profeta Muhammad (PB), dijo al respecto: "La persona más pecadora en Arafat es la que regresa de allí, mientras piensa que nunca será perdonado". En efecto, la persona que cultiva tal sospecha en su mente, en el valle del misticismo y el conocimiento, no ha comprendido que Dios es el más Misericordioso de los Misericordiosísimos y que Su misericordia es superior a todo, abarcando todo el universo.

Algunos de los actos obligatorios y recomendados para los peregrinos en el día de Arafa son:

· Según la jurisprudencia shiíta, es obligatorio para los peregrinos del Hayy permanecer en la zona de Arafat desde el mediodía de este día hasta el ocaso del mismo. Esta acción se considera como uno de los ritos necesarios del Hayy.

· Es preferible ofrecer cien ciclos de oración para alguien que está en Arafat, recitando la Sura Fatiha y la Sura El monoteísmo y terminarlo con el versículo de Al-Kursi.

· Se recomienda juntar las oraciones del mediodía y de la tarde apenas suene el llamado a la oración.

· Se recomienda que el líder de la caravana dé un discurso a los peregrinos el día de Arafa y los familiarice con sus actos y rituales.

· Permanecer en la zona de Mina desde la noche anterior al día de Arafa hasta el amanecer (para los peregrinos del Hayy).

Además de los actos antes mencionados para los peregrinos en La Meca, en general, también se recomiendan los siguientes actos recomendados en las narraciones:

· El baño completo, el mejor momento para hacerlo, es al atardecer.

· Orar y pedir perdón a Dios, ya que son los mejores actos en el día de Arafa.

· Recitar la súplica del Imam Hussein (P) en el día de Arafa.

· Realizar el baño completo.

· Visitar la tumba del Imam Hussein (P) y recitar la Salutación de visita.

· Dar limosna.

· Ayunar.